Isprobala kruzer za odrasle: Evo što ju je sve tamo dočekalo...

U kolovozu 2023. godine, Joey Hadden, novinarka Business Insidera, prvi je put iskusila putovanje luksuznim kruzerom namijenjenim isključivo odraslima. Njeno putovanje s Virgin Voyages – kompanijom poznatom po kruzerima bez djece – bilo je prepuno neočekivanih doživljaja, uključujući tattoo studio i igralište dizajnirano za odrasle.

Hadden je ranije imala loše iskustvo na kruzeru Wonder of the Seas kompanije Royal Caribbean, gdje je većina sadržaja bila prilagođena djeci. Buka mališana koji su trčali oko bazena narušavala je njen mir i odmor, pa je gotovo odlučila da odustane od budućih krstarenja. No, putovanje s Virgin Voyagesom promijenilo je njeno mišljenje.

Za sedmodnevni kruz odabrala je brod Valiant Lady, gdje je boravila u kabini s balkonom, čija je početna cijena iznosila 5.196 eura — iako je, kao predstavnica medija, ostvarila posebnu cijenu putem Business Insidera. Ovaj luksuzni kruzer namijenjen isključivo odraslima bio je prepun neobičnih i zabavnih sadržaja, a Hadden je posebno izdvojila nekoliko iznenađujućih detalja koji su joj ostali u pamćenju.

Prvo što ju je iznenadilo bio je vizualni dojam samog broda. Dizajn je bio moderan, gotovo futuristički, s obiljem svjetlosnih efekata, iridescentnih površina i upečatljivih umjetničkih instalacija. Jarka crvena, zaštitna boja brenda Virgin Voyages, dominirala je prostorom, dok je šareno osvjetljenje stvaralo ugođaj nalik boravku unutar duge.

Jedno od najvećih iznenađenja za Hadden bila je njena kabina. Iako je imala svega 20 kvadratnih metara, zahvaljujući promišljenom dizajnu i višenamjenskom namještaju djelovala je iznenađujuće prostrano. Kraljevski krevet mogao se tijekom dana pretvoriti u udoban kauč, a balkon, opremljen s dvije stolice i velikim ležaljkom, postao je njezino omiljeno mjesto za opuštanje.

Još jedno neočekivano iznenađenje bilo je – igralište za odrasle. No, nije bilo riječ o običnom igralištu; sve je bilo napravljeno u velikim dimenzijama – od ljuljački do klackalica. Jasno je bilo da je prostor osmišljen isključivo za odrasle, nudeći mogućnost da se kroz igru opuste i na trenutak vrate u djetinjstvo.

Sljedeće iznenađenje bio je tatto salon smješten na samom brodu. Virgin Voyages time je postala prva kruzerska kompanija koja nudi mogućnost tetoviranja tijekom plovidbe, s cijenama koje su započinjale od 130 eura. Iako je Hadden velika ljubiteljica tetovaža, ovoga je puta ipak odlučila preskočiti tu ponudu.

- Odlazak na ljuljačke i igranje natjecateljskih igara učinili su da se opet osjećam kao dijete, a samo igranje osvježilo je moj um na način na koji nisam očekivala, i mislim da bi to svakom odraslom trebalo dobro doći na odmoru, rekla je oduševljeno za Business Insider.