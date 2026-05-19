Isprobali smo delicije s Azijskog Street Food Festivala: Ovo je 5 jela koje morate isprobati

U srcu Zagreba otvoren je 4. Asian Street Food Festival, koji je i ove godine okupio brojne zaljubljenike u bogate i raznolike okuse azijske ulične hrane. U ponudi je impresivna paleta jela i pića, od inovativnih koktela s neočekivanim sastojcima do autentičnih specijaliteta koje su pripremili neki od najpoznatijih hrvatskih chefova. Istražili smo što se krije u ponudi kućica koje donose okuse Kine, Japana, Tajlanda i Vijetnama te izdvojili pet specijaliteta koje jednostavno morate isprobati.

1. Kineski burgeri inspirirani Šangajem

Chef Mario Mihelj predstavio je svoju verziju kineskog burgera, odnosno sendviča "Rou Jia Mo", kako se zove i njegova kućica. Ideju je dobio tijekom putovanja u Šangaj 2018. godine, a najveći izazov bio je rekreirati specifično pecivo koje nalikuje onome za burek.

​- Unutra imamo svinjetinu, junetinu ili piletinu. Okuse smo malo pojednostavili, da budu zapadnjački i da se nama više sviđaju, jer oni to meso jako dugo kuhaju s puno začina da bude mekano poput trgane svinjetine, a mi smo htjeli da ima više teksture - objasnio je Mihelj. Cijena jednog sendviča kreće se od 10 do 14 eura, a okusi su top. Sendvič je jako fin, mrvicu ljutkast, ali sve u granicama. Jako fino jelo koje se isplati isprobati.

2. Sando sendviči Mate Jankovića

Svoje specijalitete predstavio je i chef Mate Janković, koji ove godine nudi tri vrste Sando sendviča: s mariniranim ramstekom, kozicama i piletinom. Janković je istaknuo kako su se vodili željama publike.

​- Ono što ljudi vole na ovim festivalima je obilno, brzo i jako puno umaka. To je ono što smo uspjeli zaključiti u deset ili petnaest godina bavljenja ovime - poručio je Janković. Cijene sendviča su od 12 do 14 eura, a okusom su odlični. Mi smo isprobali ramsteak verziju i jako je ukusan. Meso je fino mekano i sendvič stvarno ima dovoljno umaka.

3. Noel

Od svih jela najviše su nas oduševile gyoze s kućice Noel. Chef Ivan Temšić zaista je napravio odličan spoj gyoza i umaka koji mazi nepce. Cijena jedne porcije je 8,50 eura, a gyoze su od svinjetine s umakom od tajlandskog zelenog curryja, kikiriki chilli ulja i furikake (mješavina začina). Stvarno pun pogodak. Od ostalih jela na ovoj kućici možete pronaći i Chicken katsu sendvič, Purple fry i Spicy tunu.

4. Curry Bowl

Kućica Curry Bowl nudi "Kotthu", jelo sa Šri Lanke koje se sastoji od sjeckane roti tortilje s povrćem i piletinom. Ovo jelo dobijete u stvarno izdašnoj porciji pa ćete se od ovog jela jako dobro najesti. Okus je pomalo egzotičan, ali nimalo napadan. Cijena ovog jela kreće se od 9,50 do 12,50 eura, a nude još i Pileći curry te Deviled dish.

5. ThaiThai

S kućice Thai Thai dolazi nam tradicionalno jelo 'Pad Krapow Gai', koje se sastoji od mljevene piletine s tajlandskim bosiljkom, jasmin rižom i svježim mahunama, a koje će oduševiti sve ljubitelje ljute hrane. Cijena ovog jela je 12 eura, a od ostalih delicija nude i Hot thai Fried Chicken, Pad Thai, proljetne rolice, ali i jedinstvenu štrudlu od marakuje i manga (9,30 eura), posluženu uz sladoled od kokosa.

6. Gyoza Bar by Purple Monkey

Na kućici Gyoza Bara by Purple Monkey posjetitelje čekaju gyoze s junetinom i svinjetinom, a za desert su pripremili slatku verziju s jabukom, cimetom i matcha preljevom. Cijena gyoza kreće se od 8 do 25 eura, ovisno o tome koliki broj gyoza naručujete.

7. Kawaii

S kućice Kawaii stiže jelo koje je postalo viralni hit na društvenim mrežama - salata od krastavaca s chili uljem (7 eura). Zbog svoje svježine i zanimljivog preljeva, ova salata idealan je odabir prije težih jela. Okusom je skroz okej i nije preljuta. Tu su još i sladoledi s matchom, kao i matcha napitak u običnoj verziji i s jagodama.

8. Soho Sushi

Soho Sushi, osim sushi rolica s tempura kozicama i piletinom, nudi i Poke salatu također s kozicama, popularne mochije, i to s okusima maline, crnog sezama, vanilije, pistacije i yuzua. Cijena sushija za osam komada kreće se od 8,50 do 9,90 eura.

9. Jellyfish in Space

I ove godine su se predstavili s bao bunsima. Imaju tri verzije - s trganom svinjetinom za 7 eura, trganom puretinom za 9 eura i sa jastogom za 11 eura. Tu su i pržene tortice s rižom s raznim nadjevima poput lososa i trgane svinjetine.

10. Gdje je Jura by Juraj Klepić

Gdje je Jura by Juraj Klepić pripremio je Mango Sticky Rice, tajlandski klasik s kuhanom rižom u kokosovom mlijeku i svježim mangom, ali i pohani sladoled u dvije varijante: Dubai s pistacijom i čokoladom te Tropski s mangom.

Kokteli

Ovogodišnja ponuda započinje s impresivnom listom osvježavajućih ljetnih koktela koje je osmislio Filip Lipnik iz Blend Bara. Na meniju se našlo pet jedinstvenih pića, od voćnih do onih s jačim karakterom. Posjetitelji mogu kušati "Celer Mango" s rumom, Malibuom i pireom od manga, a za ljubitelje pikantnijih nota tu je "Spicy Geisha" s tequilom, likerom od ličija i ginger pivom. Posebnu pažnju privlači "Golden Tiger" u koji, uz Jack Daniel's i sirup od marakuje, ide i nekoliko kapi soja sosa, što mu daje jedinstvenu azijsku notu. Ponudu zaokružuju popularni "Spritz" s limoncellom i proseccom te "Osaka Sunset" s votkom i pireom od mandarine.