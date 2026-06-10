Isprobali smo ponudu MojoRojo tapas bara: Ovo su nam favoriti

Na Selskoj cesti 54 nedavno je otvoren novi tapas bar Mojo Rojo, koji u Zagreb donosi dašak Španjolske - barem na papiru i u ambijentu. U ponudi su razni tapasi, selekcije sireva i pršuta, morski specijaliteti te kokteli, uz povremene žive svirke koje dodatno pojačavaju atmosferu.

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Isprobali smo nekoliko jela iz ponude i dojam je pomalo podijeljen - s jedne strane nekoliko stvarno dobrih zalogaja, a s druge i poneka stavka koja ostavlja prostora za doradu.

Prvo smo naručili selekciju sireva (za 19 eura) koja se pokazala kao jedan od sigurnijih izbora večeri. Plata je raznolika, količinski korektna i dobro balansirana - od blažih do izraženijih okusa. U kombinaciji s čašom vina ili koktelom, ovo je idealno jelo za dijeljenje i lagano uživanje bez puno razmišljanja.

Foto: 24sata

Sljedeće što smo isprobali bili su croquetas de jamón (4,50 eura) koje su izazvale najveće oduševljenje. Kremaste iznutra, izvana fino hrskave i pune okusa, to su zalogaji koji odmah vraćaju u 'comfort food' zonu. Ujedno, ovo je i najbolje jelo koje smo kušali.

Foto: 24sata

Kušali smo i Gambas al ajillo (7,90 eura) koje su bile korektne i očekivane - dobro začinjene češnjakom i maslinovim uljem, ali bez nekog posebnog momenta koji bi ih izdvojio. Solidno odrađeno, ali ne i nešto što se pamti.

Foto: 24sata

Nastavili smo u ribljem tonu i naručili paštetu od bakalara - Pate de bacalao (5,90 eura) koja je okusom dobra, ali prilično suzdržana u začinima. Porcija je obilna, možda i preobilna za koncept tapasa, pa više djeluje kao zasitno predjelo nego lagani zalogaj za dijeljenje.

Foto: 24sata

Sljedeći tapas koji smo kušali bio je Pan con serrano y manchego (6,50 eura koji nažalost nije u potpunosti ispunio očekivanja. Kombinacija sastojaka je provjerena i dobra, ali kruh je bio najslabija točka - mogao je biti svježiji i mekši, što je dosta utjecalo na ukupni dojam.

Foto: 24sata

Sve u svemu, Mojo Rojo ima potencijal i dobru ideju - tapas koncept, ugodna atmosfera i lijep ambijent ispunjen mlađom ekipom i osobljem te nekoliko stvarno dobrih jela.

Ovo mjesto je super za opušteno druženje uz koktele i grickanje više manjih tanjura, ali gastronomski još ima prostora za doradu.