Isprobali smo sve burgere na Burger festivalu: Hit je pistacija i onaj s istarskim žgvacetom

Zaboravite na klasični burger s mesom, sirom i kečapom. Na 11. Burger festivalu granice su se poprilično pomaknule pa se između dvije polovice peciva našlo svega - od pistacije i rakova do kombinacija koje možda nikad ne biste sami spojili.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Burger fest na Trgu dr. Franje Tuđmana | Video: 24sata/Josip Regović/Pixsell

Chefovi su ove godine itekako dali mašti na volju, a mi smo se prošetali festivalskom ponudom, probali gotovo sve i pronašli favorite.

Zagreb: Burger fest na Trgu dr. Franje Tuđmana | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Cijena najjeftinijeg burgera je 6,50 a najskupljeg 15 eura.

Bold burger

Jedna od kućica koja je privukla posebnu pozornost i nama je veliki favorit je Bold, ispred koje je chef Ivan Zidar predstavio burger Brown Butter Miso. U njemu se krije pravo bogatstvo okusa, a ključni sastojci dolaze iz domaće radinosti, inspirirani svjetskim tehnikama. Zidar je detaljno objasnio filozofiju iza svojega burgera.

Zagreb: Burger fest na Trgu dr. Franje Tuđmana | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

​- U pitanju je karamelizirani maslac s miso pastom domaće proizvodnje i lješnjacima te karamelizirani luk sa šalšom. Cilj je bio postići savršenu ravnotežu: slatko, slano, kiselo i mliječno. U smjesi mesa koristi se i juneće meso (dry age) koje daje poseban okus - pojasnio je Zidar.

Ovaj burger je stvarno ono što burger treba biti, nije premastan, umaci su fino izbalansirani, osjeti se mrvicu taj lješnjak, meso je kvalitetno i ništa ne curi. Pun pogodak! Cijena mu je 11,80 eura.

Zagreb: Burger fest na Trgu dr. Franje Tuđmana | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Farabuto

Da tradicija može biti itekako moderna, pokazali su Toni i Benedikta iz istarske kućice Farabuto, koji su prvi put na festivalu. Njihova ideja bila je jedno od najdražih istarskih jela "na žlicu" pretvoriti u sočan burger. Naziv njihove kućice, kako su objasnili, u Istri označava snalažljivost i domišljatost, a to savršeno opisuje njihov pristup.

Zagreb: Burger fest na Trgu dr. Franje Tuđmana | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

​- Mi smo pripremili Žgvacet burger. To je tradicionalni istarski gulaš od kokoši koji se kod nas servira za posebne prigode, kao što je nedjeljni obiteljski ručak ili na dan berbe grožđa. Inače se jede s tjesteninom, fužima ili njokima, a mi smo ga pripremili u kombinaciji s karameliziranim lukom, domaćom šalšom, sirom i malo salate za hrskavost, sve skupa upakirano u fino pecivo - ispričao je Toni.

Burger ima okus kao domaća juha s piletinom pa ako ste ljubitelj isplati se probati. Cijena mu je 10,50 eura.

Grof Lovski

Za ljubitelje konkretnijih, snažnijih okusa tu je kućica Grof Lovski. Marko Lušić, glavni chef ove kućice, predstavio nam je jedinstveni burger od divljači - Smashimir Bučilić. U njemu se nalazi spoj mesa divljači, brioche peciva, aurora umaka s kikirikijem, kineski kupus, cheddar sir, karamelizirani luk s bučinim uljem, posip od buče, domaći ukiseljeni luk i panceta. Ako volite malo jače meso, ovo je idealan izbor za vas, a posebnu notu mu daju bučino ulje i sjemenke, baš dobra kombinacija okusa za cijenu od 11 eura.

Zagreb: Burger fest na Trgu dr. Franje Tuđmana | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Rougemarin

Za one sklonije eksperimentiranju, ekipa iz Rougemarina predstavila je Umami Koji burger, inspiriran putovanjem u Los Angeles i željom da se peti okus (umami) maksimalno naglasi. Koristili su sastojke bogate glutamatima, poput shiitake gljiva i kombu algi. Sve su to stavili u burger i dodatno ga pojačali pripravkom s fermentiranom čokoladom. Ako volite pojačani umami okus, ovo isprobajte. Za 10,50 eura dobit ćete fino kremast i konkretan burger.

Zagreb: Burger fest na Trgu dr. Franje Tuđmana | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

4burgers

Super foru smislili su i na kućici 4burgers, gdje možete isprobati Gyros Smash po cijeni od 8,50 eura. Okus je doslovno kao da jedete gyros, tako da su s umakom su baš pogodili okus.

Zagreb: Burger fest na Trgu dr. Franje Tuđmana | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Institut za burgere by Mate Janković

Mate Janković i njegov Institut za burgere predstavili su novitet - Shrooms burger. Dolazi u kombinaciji s Wellington gljivama, odnosno pripravkom od gljiva sličnim onome za biftek Wellington, a poseban "kick" daje mu pržena ljutika po domaćoj recepturi. Cijena mu je 11 eura.

Zagreb: Burger fest na Trgu dr. Franje Tuđmana | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Chubby Chucks

Prošlogodišnji pobjednici, ekipa s kućice Chubby Chucks, došli su obraniti titulu.

Zagreb: Burger fest na Trgu dr. Franje Tuđmana | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Predstavili su se s Butter Jam Smash burgerom za 11 eura koji ima dvije "smashane" pljeskavice, Brown Butter Mayo umak, džem od pancete i kisele krastavce u japanskoj marinadi sa sezamom i đumbirom. Ovaj burger je nama bio dosta težak i malo je masniji, tako da nije za svakoga. Osjeti se i taj dimljeni okus koji je dosta prevladava.

Zagreb: Burger fest na Trgu dr. Franje Tuđmana | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Street food by Tom Gretić

Jedno od iznenađenja festivala pripremio je chef Tom Gretić s kućice Street food by Tom Gretić, koji je tradicionalnu junetinu zamijenio nečim potpuno drugačijim. Njegov burger donosi dašak Azije i mora, a glavna zvijezda je "soft-shell" rakovica.

Zagreb: Burger fest na Trgu dr. Franje Tuđmana | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

​- To je rakovica koja se presvlači jednom godišnje tamo oko Singapura. Mi je uhvatimo, zamrznemo i ona dolazi u Hrvatsku. Pržena je u tempuri, a poslužujemo je s domaćim kimchijem i morskim algama, za jedan malo drugačiji, urbani doživljaj - objasnio je Gretić.

Ako volite morske plodove, morate isprobati Craby Patty, iako na prvu izgleda neobično, ovaj burger je jako ukusan, rakovica je mekana i dobro paše u tom burger stilu. Ovo je nešto skuplji burger pa ćete za njega morati izdvojiti 14 eura.

Smashville by Juraj Klepić

Juraj Klepić, poznati slastičar, ove se godine okušao u "slanim vodama" i predstavio se s pet burgera na kućici Smashville. Nama je odmah pozornost privukao Hulk Smash.

Zagreb: Burger fest na Trgu dr. Franje Tuđmana | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Burger je ogroman, kao što se iz samog imena može naslutiti, a za 11,50 eura dobit ćete burger s pistacija majonezom, junetinom, cheddar sirom, stracciatella sirom, kadaifom, baby špinatom i kiselim krastavcima.

Zagreb: Burger fest na Trgu dr. Franje Tuđmana | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Cijeli ovaj burger je zeleni, pistacija se dosta osjeti i pomalo je slatkast, ali ako ste ljubitelj pistacija, to vam nimalo neće smetati. Može se reći da je ovo svojevrstan "Dubai burger".

Strikoman

S kućice Strikoman stižu nam okusi Mediterana i Istre koje su spojili u bogati burger s tartufima. Išli su na jednostavnu varijantu što se tiče sastojaka, tako su tu juneće meso, umak od tartufa na bazi majoneze, sir, rajčica, matovilac i brioche pecivo. Jako fin burger, pogotovo ako volite tarfure, jedino je možda malo bilo previše kiselkastih nota. Cijena mu je 14 eura.

Noel street

Jedan malo ljući burger možete isprobati na kućici Ivana Temšića. Naime, Noel se predstavio burgerom SpicySmash za 12,5 eura. Pecivo je brioche od krumpira, a poseban šmek daje hrskava pileća kožica, tu su i dvije juneće pljeskavice, cheddar sir i chrispy chilli majoneza. Dosta pristojan burger koji će vas zadovoljiti i okusom i veličinom.

Zagreb: Burger fest na Trgu dr. Franje Tuđmana | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Chef's Burger by Ivan Pažanin

Chef Ivan Pažanin u ponudi ima čak četiri burgera, klasika kao i svake godine su Crispy Kapula, Creamy Pomodoro i The Cheese.

Zagreb: Burger fest na Trgu dr. Franje Tuđmana | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Novitet je Cacio Carbonara za 11 eura koja se ističe kremastim umakom i idealan je ako volite tu neku kremasto vrhnjastu notu, koja razblažuje mesni okus.

Zagreb: Burger fest na Trgu dr. Franje Tuđmana | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

.99

Bacon Jam burger morate isprobati ako volite okus slanine. Slično kao i kod Chubby Chucksa, ovdje je glavni sastojak džem od pancete i luka, a ostali sastojci su naravno, brioche pecivo, dvije juneće pljeskavice, cheddar sir, prženi luk i ranch umak. Ova verzija je malo laganija, nema toliko te dimljene arome, a cijena mu je 10 eura.

Zagreb: Burger fest na Trgu dr. Franje Tuđmana | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Crofna

Ljubitelji slatkoga ni ove godine nisu zapostavljeni jer je Crofna opremljena mini krafnama s više vrsta preljeva i okusa. Tu je nezaobilazni Dubai s pistacijom, Maxi King, Višnja-Nutella, Oreo, Raffaello i Bueno White. Cijene im se kreću od 9 do 12 eura, s tim da su najskuplje Dubai koje smo i kušali. Krafnice su premekane, preljeva je taman i stvarno je jako ukusno. Porcija je idealna za dvije osobe.