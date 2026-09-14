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11. izdanje slasnih zalogaja

Otvoren Burger festival: Evo kakve vas delicije tamo čekaju

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 4 min
Otvoren Burger festival: Evo kakve vas delicije tamo čekaju
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Foto: Marko Hodžić/Filip Firšt
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Čak 16 kućica i 11 dana bogatog programa na Trgu dr. Franje Tuđmana donose presjek svega što burger danas može biti - od provjerenih klasika do hrabrih eksperimenata vrsnih chefova

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U subotu 12. rujna na Trgu dr. Franje Tuđmana otvoren je 11. Burger Festival Zagreb, koji će do 22. rujna biti središnje mjesto zagrebačkih gastro susreta, cjelodnevnog druženja i ozbiljno dobre hrane. Ove godine festival okuplja 13 burger koncepata te tri kućice posvećene slatkom programu i pićima. Ponuda jasno pokazuje koliko je domaća street food scena sazrela: na Tuđmancu se ove jeseni testiraju granice kreativnosti, eksperimentira se s lokalnim namirnicama, ali i naprednim kulinarskim tehnikama.

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Burger festival u Zagrebu: Hit je burger s jabukama i smokvom 01:00
Burger festival u Zagrebu: Hit je burger s jabukama i smokvom | Video: 24sata Video

Prošlogodišnji pobjednik Chubby Chuck’s vraća se s provjerenom formulom gdje se pazi na svaki detalj, a ove godine im se u ponudi izdvaja Butter Jam Smash, dok ekipa iz .99 Burgers & More uz svoje bestsellere na festival ekskluzivno donosi Gourmet Smash BF26 u kojem spajaju dvije pljeskavice, urnebes namaz, Zdenka Čardaš sir i pečenu papriku.

Foto: Marko Hodžić/Filip Firšt

Tradicionalno jake adute i savršeno poznavanje festivalske publike ponovno pokazuju Institut za burgere Mate Jankovića, Chef’s Burger Ivana Pažanina te 4Burgers, koji ove godine intrigira s Gyros Smashom obogaćenim tzatziki majonezom i limunom ukiseljenim crvenim lukom.

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Ovo je razlog zašto restoranski burgeri nikad ne ispadnu suhi
Foto: Marko Hodžić/Filip Firšt

Posebnu pažnju privlači snažan istarski potpis koji donosi kućica Farabuto Tonija Dragičevića. Sam naziv „farabuto“ u Istri označava snalažljivu, domišljatu i autentičnu osobu, što se savršeno preslikava i na njihov meni. Zvijezda ponude je Žgvacet burger – hrabar spoj tradicionalnog istarskog gulaša od kokoši, zrelog kravljeg sira, karameliziranog luka i domaće šalše.

Na Trgu dr. Franje Tuđmana U Zagreb stiže 11. Burger festival: Čekaju vas najsočniji zalogaji i vrhunska zabava
U Zagreb stiže 11. Burger festival: Čekaju vas najsočniji zalogaji i vrhunska zabava
Foto: Marko Hodžić/Filip Firšt

- Veselim se što ću na Burger Festivalu predstaviti autorski meni inspiriran Istrom. Tradicionalne okuse i jela uz koja sam odrastao pretvorio sam u svoju verziju istarskog street fooda. Jedva čekam da ih proba zagrebačka publika, a zanima me koje će se jelo iz menija najviše izdvojiti - poručuje Dragičević, čija ponuda uključuje i Istrijonski burger, Tartufo te focaccie s istarskim zarebanjkom i focaccie s dimljenom srdelom.

Zagrebački Bold. Burger ove godine odlazi korak dalje u igri s dry age mesom i fermentacijom. Uz standardne favorite, predstavljaju premium novitete Brown Butter Miso i limitiranu ediciju Bone Marrow. Potonji se priprema s majonezom od pečene koštane srži i laktofermentiranom salatom, a zbog specifičnosti namirnice bit će dostupan u ograničenim količinama.

Foto: Marko Hodžić/Filip Firšt

- Na Burger Festival dolazimo s poznatim Bold favoritima, ali i nekoliko novih burgera u kojima se igramo dry age mesom, fermentacijama i chefovskim tehnikama. Bit će poznatih okusa, novih kombinacija i nekoliko burgera zbog kojih smo ove godine posebno uzbuđeni - poručuju iz Bolda, iznova podižući ljestvicu festivalske ponude.

Foto: Marko Hodžić/Filip Firšt

Chef Tom Gretić iza sebe ima sjajnu ljetnu street food turneju, a dolazak na zagrebački Tuđmanac logična je kruna sezone. Na njegovoj Street Food kućici čekaju vas provjereni i moćni koncepti poput Burn Baby Burn 2.0 i Crabby Patty burgera. Nakon otvorenja Noel Streeta, chef Ivan Temšić također nastavlja u svom prepoznatljivom ritmu. Za ovaj je festival pripremio uzbudljivu latino-azijsku fuziju kroz smash burgere, pohanu piletinu s domaćim teriyaki umakom i kukuruzna rebarca s japanskim začinima.
Za ljubitelje čistog gastro eksperimenta zadužen je Smashville – zajednički projekt pizza majstora Enesa Hrnjića i slastičara Jurja Klepića. Njihova pozadina iz svijeta pizza i deserata savršeno objašnjava hrabre kombinacije poput Hulk Smasha, koji spaja dvostruku junetinu, stracciatellu, pistacijo majonezu i hrskavi kadaif.

Foto: Marko Hodžić/Filip Firšt

S druge strane, Rougemarin Burger Gramatika donosi povijesni vodič kroz anatomiju burgera u šest stilova. Putovanje počinje u Kanzasu The Sliderom iz 1921. (White Castle) i tehnikom parenja mesa s lukom, a nastavlja se kalifornijskim The Animalom iz 1961. (In-N-Out) s pljeskavicom pečenom u senfu. Newyorški Black Label (2009., Minetta Tavern) predstavlja eru kad je burger tretiran kao steak s dry-aged govedinom i maslacem od mesa, dok losanđeleski Umami Koji (2009.) slavi peti okus kroz shio-koji fermentaciju, shiitake i parmezan. Moderni, premium fast-casual zastupa The Shack inspiriran Shake Shackom iz 2004., dok krug zatvara čikaški The Minimalist (2012., Au Cheval) koji se vraća čistoj esenciji – dvostrukom mesu, dvostrukom siru i jednostavnom umaku bez suvišnih dodataka. 

Foto: Marko Hodžić/Filip Firšt

Ponudu dodatno obogaćuje Grof Lovski koji divljač približava street food publici, dok vodički Strikoman’s donosi dalmatinski zaokret s hrskavim kozicama i čili-limeta majonezom. Slatki debi na ovom festivalu pripao je Crofni koja premijerno predstavlja mini donuts u šest okusa, dok Ginglebells i Centralni bar osiguravaju koktele, Heineken, vina i bezalkoholna pića.

Foto: Marko Hodžić/Filip Firšt

Burger Festival već dugo nije samo hrana. Tijekom 11 dana Tuđmanac će ugostiti brojna događanja: od Pineli & Vino radionice do BBQ Hot Yard Masterclassa, na programu je i najveći ZikaMoo kviz sa čak sto ekipa i vrijednim METRO nagradama. Stiže i Catan liga, natjecanje u jedenju ljutih papričica by Volim ljuto, amaterska natjecanja u zgibovima i obaranju ruku, Kazeta i Revision partyji te koncert Podočnjaka, dok su već tradicionalno Kuzma & Shaka Zulu nastupili na otvaranju.  I ove godine publika bira najbolji burger, glasovati se može putem QR kodova na računima, a pobjednik se proglašava na zatvaranju festivala, 22. rujna.

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