Istine i mitovi o ravnom trbuhu: Evo kako otopiti salo na struku

Nije riječ samo o fizičkom izgledu, o tome da ćete izgledati lijepo ako vam se ističu trbušni mišići, već je trbuh bez masnih naslaga odraz općeg zdravstvenog stanja.

Osim genetike, postoje druge stvari koje utječu na izgled trbuha. Ne treba zanemariti način prehrane, kao ni vrijeme koje provodite baveći se bilo kojom vrstom tjelesne aktivnosti. Puno trbušnjaka neće nužno skinuti masno tkivo s trbuha.

Sigurno da je najbolji način da se riješite masnih naslaga na tijelu tako što će ono morati potrošiti više kalorija nego što ste ih unijeli u organizam, odnosno unos hrane važan je jednako kao i tjelovježba. Ali, činjenica je da se kalorije gube na svim mjestima na tijelu, a ne samo na onima na kojima bi željeli. Većinu žena, kao i velik broj muškaraca muči masnoća na području trbuha.

Postoji nekoliko najčešćih grešaka, određenih ustaljenih mišljenja koja vode na krivi put jer ne daju željene rezultate pa često navode da odustanete od napora koji ste mislili uložiti u svoje trbušnjake. Mnoga istraživanja pokazuju da je najteže skinuti kilograme s područja trbuha.

Evo nekoliko uvriježenih mitova i zabluda o ravnom trbuhu, kao i nekoliko savjeta koji će pomoći da ih 'razbijete'.

Trbušnjaci, isključivo oni kao vježba, neće izravnati trbuh. Istina je da mišići na trbuhu postoje, samo su kod nekih osoba istaknuti, dok su kod nekih skriveni ispod masti. Fokusiranje na skidanje masti s područja trbuha, nećete postići samo trbušnjacima, već aerobnim vježbama, poput trčanja, hodanja ili rolanja. Također, kada izvodite trbušnjake, pobrinite se da ih radite pravilno i potražite pomoć nekog iskusnog.

Mnogi smatraju da je izgladnjivanje jedini način da dođete do ravnog trbuha. Osim što to nije istinito, izgladnjivanje nije ni zdravo. Smanjeni unos kalorija izgladnjivanjem neće brže dovesti do željenih rezultata. Samo ćete poremetiti metabolizam, i u konačnici dugoročno napraviti više štete nego koristi.

Neka vam navika postane raniji odlazak na spavanje, a osim što ćete time izbjeći nepotrebne strasti za grickalicama i unosom viška hrane, već ćete redovitim i dovoljnim snom biti odmorniji i metabolizam će bolje funkcionirati preko dana. Ako želite sagorijevati kalorije i držati razinu kortizola pod kontrolom neizostavno je imati šest do osam sati kvalitetnog sna.

Potrebna su tri glavna obroka i barem dva manja međuobroka. Ne izgladnjujte se. Dijetne tablete i suplementi mogu biti također primamljivi, različite vrste istih obećavaju brz dolazak do ravnog trbuha, no ne treba vjerovati u sve što vam obećavaju. Ne postoji čudesan ni brz lijek za vitku liniju. Umjesto dodataka, bavite se tjelesnom aktivnošću jer ćete tako najbrže doći do rezultata. Jedite svakih tri do četiri sata, a nikada ne preskačite doručak. Istraživanja su dokazala kako su osobe koje preskaču doručak sklonije prejedanju u kasnijim satima.

Planirajte prehranu unaprijed i izbjegavajte nezdravu hranu. Fokusirajte se na pravilan unos hrane. Izbjegavajte bilo kakve šećere. Velika je zabluda kako su ugljikohidrati štetni za vitku liniju i zdravlje. Ugljikohidrati neće naškoditi sagorijevanju kilograma. Važno je samo znati koje od njih uvrstiti u prehranu. Složeni ugljikohidrati koji se nalaze u namirnicama kao što su zobene pahuljice, cjelovite žitarice i proizvodi od cjelovitih žitarica su pravilan izbor jer oni moraju biti dio pravilne prehrane, uz puno voća i povrća, nemasnog mesa i ribe.

Postoje neke od namirnica koje vam mogu pomoći da se riješite suvišnih kilograma poput maslinovog ulja, bademi, špinat, grah, avokado, grejp, jabuke, jaja, maslaci od orašastih plodova, grčki jogurt, gljive, rajčice, losos, cjelovite žitarice, bobičasto voće, brokula, šparoge, češnjak, tamna čokolada.