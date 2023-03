Istine i mitovi o stvarima koje treba raditi prije i nakon seksa

Bezbroj je savjeta o tome kako održavati higijenu prije i nakon seksa i zaštititi se od infekcija, za koje često nismo sigurni 'drže li vodu', pa vrijedi prenijeti što su za portal WebMD o tome rekli liječnici. Dakle, evo što biste svakako trebali napraviti poslije seksa, a što ne, da smanjiti rizik od neželjenih i neugodnih posljednica.

POGLEDAJTE VIDEO: Influencerica tvrdi da se seksala s Ronaldom

1. Tuširanje odmah ili ne?

Poželjno je. Ne morate baš odmah iskočiti iz kreveta i uskočiti pod tuš. No, pranje nakon seksa može zaštititi i muškarce i žene od infekcija, prije svega infekcija mokraćnog sustava. Kad dođete do tuša, operite područje oko (ne unutar) genitalija čistom toplom vodom. Možete isprobati blage sapune, no ako imate osjetljivu kožu, ili već postoji neka infekcija, oni mogu isušiti ili iziritirati to područje. Muškarci koji imaju prepucij trebaju voditi računa kod tuširanja da ga lagano povuku i operu spolovilo ispod.

2. Ispiranje rodnice, da ili ne?

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Radije ne. Neke žene misle da trebaju ispirati vaginu nakon seksa, no to može dovesti do infekcije, jer narušava prirodnu ravnotežu bakterija koje štite vaginu. Najbolji način da se pobrinete za svoju vaginu nakon seksa je da je ostavite na miru - ona se prirodno čisti. Također, imajte na umu da je blagi miris normalan i da vjerojatno nije znak problema.

3. Pranje sapunom ili gelom?

Radije ne. Drogerije nude puno maramica za brisanje, gelova, krema i sprejeva za 'osvježavanje' intimnog područja, od kojih su neki obogaćeni snažnim sapunima, deterdžentima, šamponima, parfemima ili losionima, zbog kojih možete 'zaraditi' upalu. Zato je nakon seksa dovoljno samo oprati genitalije toplom vodom.

4. Pražnjenje mjehura, da ili ne?

Poželjno je kad su u pitanju žene. Tijekom seksa bakterije mogu ući u vašu uretru, cijev kroz koju urin izlazi iz vašeg tijela, što može povećati rizik od infekcije. Kad piškite, ispirete te mikrobe. Zato uživajte u druženju s partnerom, pa prošećite do kupaonice i pokušajte se popiškiti. Ako se nakon toga brišete papirom, to treba raditi s prednje strane prema natrag, a ne obrnuto, da ne prenesete bakterije iz stražnjice u vaginalno područje.

5. Popiti čašu vode prije seksa?

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Budući da se ženama preporučuje da se popiške nakon seksa, čaša vode može biti dobar poticaj, jer ćete tako ipak imati potrebu otići na wc i izmokrit ćete više te bolje isprati mokraćnu cijev.

6. Čipka ili pamučno donje rublje?

Pregibi zagrijanog i oznojenog tijela savršeno su mjesto za razvoj bakterija i gljivica. Zato nosite donje rublje i odjeću koja propušta zrak, odnosno žene bi posebno trebale izbjegavati nošenje uskog donjeg rublja koje nije od pamuka.

Pamučne gaćice korisne su i za muškarce i za žene, jer su prozračne i apsorbiraju vlagu. Druga je mogućnost da jednostavno zaboravite na rublje dok ste zajedno u krevetu.

7. Pranje ruku poslije seksa?

O, da – i nakon seksa to je najbolji način da se riješite bakterija koje biste mogli pokupiti tijekom dodirivanja genitalija vašeg partnera ili vaših. Tako smanjujete rizik od širenja infekcije. Naravno, ruke treba oprati kvalitetnim sapunom i vodom.

8. Održavanje seksi igračaka čistima!

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Nakon što završite s njima, svakako očistite seksi igračke, jer se na njima mogu zadržavati bakterije, virusi i gljivice. Očistite svaku igračku nakon svake uporabe, no svakako provjerite upute za čišćenje, kako ih ne biste oštetili. Nemojte dijeliti seksi igračke s drugima, odnosno ako to činite, obavezno ih zaštitite kondomom kad ih upotrebljavate.

9. Liječite sve infekcije!

Partneri ih mogu prenijeti jedno drugom tijekom seksa. Ukratko, ako primijetite simptome: svrbež, peckanje ili obilan bijeli iscjedak iz vagine ili penisa, obavezno to liječite prije nego što sljedeći put završite u krevetu s bilo kim.

10. Testiranje na spolne bolesti?

Ako ste seksualno aktivni, pogotovo ako ste bili s novim partnerom, dobra je ideja testirati se na spolno prenosive bolesti. Većina tih infekcija nema simptome, pa je testiranje jedini način da se sigurno zna imate li ih ili ne. Također, pazite na simptome – ako imate problema s mokrenjem, ako osjećate bol tijekom seksa, ako se pojave čirevi ili kvržice oko genitalija, obavezno otiđite liječniku.

11. Seks tijekom trudnoće?

Seks je obično siguran tijekom trudnoće, ali vjerojatnije je da ćete za to vrijeme biti podložniji infekcijama, pa je još važnije voditi računa o osnovama higijene nakon seksa - piškite se poslije, operite vaginu i ruke. Potaknite svog partnera da učini isto.



Najčitaniji članci