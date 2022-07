Za paklenih vrućina veću pažnju treba obratiti i na genitalije: Top 11 savjeta za zaštitu i njegu

Tijekom vrućih dana u kojima se pojačano znojimo i vagina zahtijeva više pažnje. Naime, genitalije su cijeli dan prekrivene odjećom, pa ako ju niste dobro izabrali i ne održavate odgovarajuću higijenu, pojačano se znojite, to može biti plodno tlo za razvoj bakterijske ili gljivične infekcije.

POGLEDAJTE VIDEO: Vaginalni bilding pomoći će da ojačate vaginalne mišiće

Ako se jave svrbež, peckanje ili bol, ili prekomjeran iscjedak s neugodnim mirisom, to su tipični znakovi gljivične infekcije, kaže farmaceutkinja Bina Mehta. Da biste to prevenirali, pobrinite se da vaša vagina i tijekom velikih vrućina ostane rashlađena i zdrava. The Sun donosi nekoliko njenih savjeta za to:

1. Mudro birajte donje rublje

- Kako biste izbjegli pojačano znojenje ljeti, savjetujem prozračnu odjeću, odnosno pamučno donje rublje. Također, dok ste na plaži, što prije zamijeniti mokar kupaći kostim suhim te dobro osušite područje genitalija prije nego ga odjenete – savjetuje Bina.

2. Koristite samo vodu!

Vjerojatno ste već čuli za preporuku da se genitalije ne peru agresivnim sapunom, no dobro je ponoviti: Vaša vagina se prirodno čisti i pranje ili ispiranje bilo kakvim sredstvima može samo poremetiti njen prirodni pH, uzrokujući prekomjerni rast štetnih bakterija ili gljivica.

- Korištenje parfimiranih sapuna ili antiseptičkih proizvoda dovest će do istog problema. Najbolji način da genitalno područje održite čistim i zdravim je korištenje obične vode i neparfimiranog sapuna, te tuširanje umjesto dugog ležanja u vodi – kaže Bina.

3. Ograničite znojenje

Ljeti je to lakše reći nego učiniti, ali izbjegavanje izlaska tijekom najvećih vrućina, dakle između 11 i 17 sati, pomoći će da se manje znojite. Ako ste vani, nastojte se držati hlada, a mnogi liječnici preporučuju da – ako baš morate biti vani i to dulje vrijeme – ponesete sa sobom i par čistih gaćica, kako biste ih mogli promijeniti tijekom dana.

4. Glačajte donje rublje

Kad je donje rublje oprano i suho, pređite preko njega vrućim glačalom, jer će to dodatno ubiti sve spore kandide (vrsta kvasca) koje nisu neutralizirane modernim ciklusima pranja na niskim temperaturama.

5. Pazite kako se brišete nakon nužde

Vjerojatno ste već čuli za to, no vrijedi ponoviti: Pravilo kaže da stražnjicu nakon nužde treba brisati tako da papir vučete od naprijed prema natrag, jer ćete tako spriječiti da bilo kakve bakterije ili izmet dođu u dodir s vaginom, te izazovu infekciju.

6. Bez rublja u krevetu

Dajte svojoj vagini malo zraka: Na večer kod kuće možete si priuštiti da ne nosite gaćice ispod lagane pidžame, a dobro je i spavati bez njih. Izaberite široki donji dio pidžame koji omogućuje cirkulaciju zraka i sprječava nakupljanje znoja. Samo vodite računa o tome da onda i pidžamu trebate češće mijenjati.

7. Presvucite se u teretani

Bilo bi super da se u teretani nakon vježbanja možete otuširati, no ako to nije moguće, obavezno pripremite čistu odjeću za presvlačenje, i to od donjeg rublja i čarapa na dalje. Skinuti treba sve u čemu ste se oznojili i odjenuti čistu odjeću.

8. Pazite kod izbora 'osvježivača' i mirisa

Ako imate jeftini dezodorans koji uspješno sprječava znojenje ispod pazuha, ne znači da bilo što možete koristiti za osvježavanje genitalnog područja. Tijekom ljeta od tamo će se u nekim situacijama možda i osjetiti malo neugodniji miris, no dobra je vijest da su ljudi obično puno osjetljiviji na vlastite prirodne mirise, nego na tuđe. Ukratko, nisu vam odmah potrebni osvježivači.

- Moj savjet za sprječavanje neugodnih mirisa je da nosite pamučno donje rublje koje nije pretijesno, redovito mijenjajte donje rublje i redovito se tuširate običnom vodom te neagresivnim sredstvima za pranje. Ako baš morate koristiti dezodorans, pobrinite se da je on zaista namijenjen za intimno područje - savjetuje farmaceutkinja.

9. Nemojte se brijati baš na dan kad idete na plažu

Svi, naravno, želimo doći na plažu bez dlačica koje izviruju ispod kostima, no nemojte se brijati neposredno prije odlaska na plažu, jer otvorene pore kože nakon brijanja zapravo mogu povećati rizik od iritacije i infekcije. Obrijte se večer prije, kako bi se koža imala vremena oporaviti, te je manja vjerojatnost da ćete imati reakciju.

10. Ne liječite ju jogurtom!

Mnogi hvale tampone ili slične predmete umočene u jogurt koji se stavljaju u vaginu kao lijek za gljivične infekcije, međutim ne postoje istraživanja koja bi pokazala da ćete tako prevenirati ili zaliječiti infekciju, ma kako ona bila blaga.

- Ako mislite da imate infekciju, svakako se obratite ljekarniku, koji vam može preporučiti najprikladnije, klinički dokazano rješenje, za koje nije potreban recept - kaže Bina.

11. Operite se prije seksa

Naravno, svakako biste trebali oprati genitalije i poslije seksa, kako bi se izbjeglo nakupljanje bakterija. Opet – koristite vodu i sredstva koja nisu parfimirana ili preagresivna, zaključuje farmaceutkinja.

Najčitaniji članci