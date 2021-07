''Od sutra ću'' ili ''Idućeg mjeseca krećem'' čuvene su rečenice koje su se svima barem jedanput prevalile preko usta. Rijetki su to i ispunili, no većina je odgađanjem, nažalost, naštetila svojem zdravlju. Osmosatno radno vrijeme i sjedilački način života tihe su ubojice 21. stoljeća, no čini se kako se mnogi ne zamaraju time. Doduše, neka su istraživanja pokazala kako je upravo sjedilački način života jedan od uzroka prerane smrti.

Kako bi se to spriječilo, Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje bavljenje fizičkom aktivnošću najmanje 150 minuta tjedno, a sport je zasigurno najbolja opcija za postizanje toga. Osim što ima neizmjeran utjecaj na poboljšanje rada srca, smanjivanje rizika od dijabetesa i nekih oblika karcinoma, sportom istodobno dobivamo pozitivnu energiju i radimo na disciplini. Motivacije da krenete trebali biste imati i više no dovoljno, pa si osigurajte adekvatnu opremu za vježbanje i pročitajte što savjetuje najpoznatiji hrvatski stručnjak za fitness.

Stignemo li se 'dovesti u red'?

Dolaskom toplijih dana stiglo je i popuštanje strogih epidemioloških mjera, pa su mnogi užurbano krenuli spašavati što se spasiti da. Treba imati na umu da nikad nije kasno za fizičku aktivnost, pa tako ni sad, na samom početku ljeta. Zbog toga bi, poručuje Orlando Lopac, vlasnik Orlando Fitness grupe, možda bilo dobro prestati odgađati početak vježbanja onom poznatom rečenicom "Krećem od idućeg tjedna". Najbolje je, kaže, zadati sebi cilj i o njemu obavijestiti prijatelje ili krug najbliskijih ljudi.

- Tako ćete imati potrebu opravdati nešto što ste drugima obećali i mnogo ćete se teže dovesti u situaciju da odgodite taj prvi trening. Naravno, ovo vrijedi za sve one koji sami sebe ne mogu uvjeriti da im je treniranje važno. Već nakon 4 ili 5 treninga i oni će uvidjeti koliko je vježbanje dobro za njihov organizam i naprosto više neće biti upitno hoće li nastaviti ili ne - objašnjava sugovornik.

Odabir prave aktivnosti

Početi redovito vježbati zna biti izazovno, no zato je važno odabrati aktivnost koja vam najbolje leži.

- Svaki fizički napor čovjeku je težak. Ako vas motivira boravak u prirodi, odaberite šetnju, dan za danom. Onda treći dan sjednite na bicikl. Dakle, opet ste vani, u okruženju koje vam odgovara. Nemojte ići u fitness nego ostanite vani, gdje vas priroda motivira, i napravit ćete kilometar više. Ako volite biti u vodi, počnite plivati. Koliko god bilo teško, ne odustajte. Nemojte plivati kraul, plivajte prsno, ali budite u okolini koja vas motivira. Ako su vam motiv ples i glazba, pridružite se grupnom programu vježbanja. Dobra aktivnost je samo ona koja vas motivira - savjetuje nam ovaj iskusni stručnjak za fitness.

Osim zbog pogrešno odabrane fizičke aktivnosti, od vježbanja često odustajemo zbog previsoko postavljenih očekivanja, ali i zbog nesigurnosti i nepovjerenja u sebe. Kako to spriječiti? Orlando savjetuje da na samom početku aktivnog života porazgovarate s nekim iz svoje blizine – prijateljem, članom obitelji, koji već imaju konkretna iskustva s vježbanjem. Uvijek je tu i mogućnost razgovora sa stručnom osobom, odnosno trenerom, koji će vam rado pomoći i u osmišljavanju vježbi, a savjetovat će vas i o prehrani, nezaobilaznom dijelu cijelog procesa. A osim toga, potrebno je odabrati kvalitetnu opremu koja će vam olakšati vježbanje.

Kako odabrati pravu opremu?

Pritom ne zaboravite da i oprema ima određenu ulogu u tome kako se osjećate tijekom vježbanja, ali i koliko vam je ugodno izvoditi određene vježbe. Postoji nekoliko faktora kojima se trebate voditi prilikom kupnje odjeće i rekvizita za različite sportske aktivnosti.

- Vrlo je važno opremu birati ciljano. Ako idete hodati ili trčati, nemojte kupiti tenisice za crossfit, a ako se odlučite za trening s utezima, nemojte odabrati tenisice s mekim potplatima. Isto vrijedi i za boks, tad će vam trebati tenisice čija visina prelazi skočni zglob i štiti ga. Oprema je važna kako bi ugodnost onoga što radite bila veća te kako bi i zdravstveni segment bio potpun. Tu je, naravno, i estetska dimenzija, koja također nije zanemariva - zaključuje Orlando.

Stepenice, brojenje koraka...

Dobra vijest je da vam za početak nisu potrebni nikakvi posebni uvjeti, Orlando Lopac predlaže nešto što je dostupno baš svima – uspinjanje stepenicama.

- Pronađite bilo koje stepenice u gradu, u selu, čak u zgradi u kojoj stanujete, i penjite se. Sjajno funkcioniraju i gradski usponi, brdašca. Primjerice, od Trga bana Jelačića do Kaptol centra kontinuirano se blago uspinjete i činite nešto dobro za sebe. Isto vrijedi ako se penjete s Britanskog trga po Pantovčaku ili s Črnomerca prema gore. Ako želite malo ozbiljniji napor, zadajte si da svakog dana napravite 5000, 8000 ili 10.000 koraka. Danas brojač koraka imate gotovo na svakome mobitelu – dakle ne morate ništa ulagati u svoje vježbanje. Kad ostvarite svoj cilj, nagradite se, primjerice, čašom vina. Onih dana kad cilj ne uspijete dostići, taj si užitak nemojte dopustiti - predlaže Orlando.

Dodaje da se ljudima koji dugo nisu bili aktivni ne preporučuje početi trčanjem. Hodanje, najprije sporije a potom i žustrije, najbolji je početak.

- Kad organizam malo ojača, počnite trčkarati, a potom i trčati ili voziti bicikl. Pronađite u garaži ili u podrumu stari Pony i dovezite se s Črnomerca na Trg na kavu. To je sjajan trening! Iako za početne šetnje, pa ni za gradske biciklističke ture, nije potrebna nikakva posebna oprema, kad se vaše vježbanje zahukta, bilo bi dobro uložiti prvenstveno u kvalitetnu obuću - kaže nam Orlando Lopac.