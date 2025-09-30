Obavijesti

ODUŠEVILI PRISUTNE

Istraživali smrdljive tenisice i osvojili Nobelovu nagradu

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Istraživali smrdljive tenisice i osvojili Nobelovu nagradu
Dvojica indijskih znanstvenika otkrila su da se neugodan miris tenisica može ukloniti kratkim izlaganjem UVC svjetlu. Na toj su ideji razvili prototip police koja sterilizira obuću, a njihovo neobično istraživanje nagrađeno je Ig Nobel nagradom

Gotovo svako kućanstvo ima barem jedan par cipela čiji miris teško ostaje nezamijećen. Pomnožite to s cijelom obitelji i policom za obuću i dobit ćete neugodan svakodnevni problem. Upravo je ta banalna situacija potaknula dvojicu indijskih znanstvenika da se pozabave pitanjem koje je na kraju dovelo do međunarodnog priznanja.

Vikash Kumar, profesor dizajna na Sveučilištu Shiv Nadar pokraj Delhija, i njegov bivši student Sarthak Mittal, danas softverski inženjer, krenuli su od uočene pojave u studentskim domovima. Hodnici su bili puni tenisica ostavljenih ispred soba, iako mjesta u ormarićima nije nedostajalo. Zaključak je bio jasan: problem nije prostor nego miris.

Kako bi to potvrdili, proveli su anketu među 149 studenata, većinom muškaraca. Više od polovice priznalo je da ih je neugodan miris vlastite ili tuđe obuće znao posramiti. Iako su gotovo svi koristili police kod kuće, rijetko tko je čuo za proizvode za dezodoriranje cipela. Kućni trikovi poput sode bikarbone, čajnih vrećica ili dezodoransa uglavnom nisu pomagali.

Kumar i Mittal tada su se okrenuli znanosti. Krivac je, pokazala su istraživanja, bakterija Kytococcus sedentarius koja uspijeva u znojnim tenisicama. Eksperimentima su dokazali da UVC svjetlo, oblik ultraljubičastog zračenja s germicidnim učinkom, u svega nekoliko minuta uništava bakterije i neutralizira neugodan miris. Predugo osvjetljavanje, međutim, grijalo je gumu i stvaralo miris paljevine.

Specijalne tenisice 'protiv' smrada

Na temelju tih rezultata osmislili su prototip police za obuću s ugrađenom UVC lampom. Ideja je dugo ostala tek u akademskim krugovima, sve dok se organizatori Ig Nobel nagrade, duhovite inačice 'pravog Nobela', nisu javili i odlučili ih nagraditi.

Ig Nobel nagrade dodjeljuju se već 34 godine u SAD-u, a cilj im je, kako kažu organizatori, najprije nasmijati, a zatim natjerati na razmišljanje.

Ovogodišnji laureati dolaze iz cijelog svijeta: japanski biolozi crtali su na kravama pruge kako bi odbili muhe, pedijatri u SAD-u otkrili su da češnjak mijenja okus majčina mlijeka, a nizozemski istraživači zaključili su da alkohol može poboljšati učenje stranih jezika, ali samo kod ljudi, ne i kod voćnih šišmiša, tvrdi BBC.com. Za Kumara i Mittala nagrada nije samo priznanje za jedan rad. 

- Sada imamo odgovornost istraživati stvari o kojima ljudi obično ne razmišljaju. Treba postavljati pitanja, pa makar ona na prvi pogled zvučala banalno, kaže Kumar. Drugim riječima, današnje smrdljive tenisice mogu postati sutrašnja znanstvena inovacija.

