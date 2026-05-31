Ovo skromno bijelo cvijeće ima moćne učinke na organizam

Dok se priroda budi u kasno proljeće, zrakom se širi opojan, slatkast miris koji mnoge vraća u djetinjstvo - miris cvijeta bazge. No, ova biljka (Sambucus nigra), koju su stari Grci i Rimljani cijenili, a narodna medicina nazivala "škrinjom lijekova", nudi daleko više od popularnog sirupa. Njezini nježni, kremasto bijeli cvjetovi prava su riznica bioaktivnih spojeva s dokazanim blagotvornim učinkom na čitav organizam, od jačanja imuniteta do njege kože.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:19 Video: 24sata/pixsell

Najpouzdaniji saveznik u borbi protiv prehlade i gripe

Cvijet bazge stoljećima je cijenjen kao jedno od najpouzdanijih biljnih sredstava za ublažavanje simptoma prehlade i gripe. Snaga bazge leži u kombinaciji nekoliko mehanizama. Kao prvo, djeluje kao snažan dijaforetik, što znači da potiče znojenje i tako pomaže tijelu u prirodnom procesu snižavanja povišene temperature. Tradicionalno se vrući čaj od bazge, često u kombinaciji s metvicom i stolisnikom, koristio upravo za "preznojavanje" i olakšavanje borbe s groznicom.

Nadalje, cvjetovi su iznimno bogati antioksidansima, posebice flavonoidima poput kvercetina, rutina i kemferola, koji štite stanice od oštećenja uzrokovanih oksidativnim stresom tijekom bolesti. Zanimljivo je da cvjetovi bazge sadrže i do deset puta više flavonoida nego bobice, što im daje iznimno snažnu sposobnost neutralizacije slobodnih radikala. Ovi spojevi također imaju protuupalno djelovanje, smirujući nadražene sluznice dišnih puteva i olakšavajući simptome poput kašlja i začepljenog nosa, a mogu pomoći i kod upale sinusa.

Prirodna pomoć kod sezonskih alergija i upala

Osim što je korisna kod akutnih respiratornih infekcija, bazga se pokazala i kao izvrstan saveznik u borbi protiv sezonskih alergija. Mnogi herbalisti preporučuju redovito pijenje čaja od bazge nekoliko tjedana prije početka sezone peludi kako bi se ublažili simptomi poput curenja nosa, suzenja očiju i kihanja.

Foto: Fotolia

Vjeruje se da je za ovaj učinak zaslužno njezino protuupalno djelovanje. Flavonoidi i fenolne kiseline, kojima cvijet bazge obiluje, pomažu u moduliranju, odnosno uravnoteženju upalnih procesa u tijelu. Umjesto da samo potiskuju simptome, ovi spojevi djeluju na smirivanje prekomjerne reakcije imunološkog sustava koja je u korijenu alergija. Zbog toga se bazga često kombinira s koprivom za sveobuhvatnu podršku tijekom alergijske sezone. Njezino protuupalno djelovanje korisno je i kod drugih stanja, poput upale desni, gdje se ohlađeni čaj može koristiti kao vodica za ispiranje usta.

Dobrobiti za kožu i metabolizam

Ljekovita svojstva bazge ne zaustavljaju se na dišnom sustavu. Zbog bogatstva antioksidansa koji se bore protiv slobodnih radikala, cvijet bazge je cijenjen sastojak u kozmetici. Smatra se da pomaže u zaštiti kože od oštećenja, smiruje iritacije, ublažava opekline od sunca i doprinosi čišćem tenu.

Ohlađeni čaj može poslužiti kao umirujući tonik za lice ili oblog za nadraženu kožu. Uz to, bazga pokazuje i blaga diuretička i laksativna svojstva, potičući izlučivanje viška tekućine i toksina iz organizma te potičući zdravu probavu. Određeni spojevi iz cvijeta bazge mogu pomoći u kontroli i snižavanju razine šećera u krvi, što otvara vrata njezinoj potencijalnoj primjeni kao podršci kod metaboličkih poremećaja.

Kako najbolje iskoristiti ljekovitost cvijeta bazge?

Najjednostavniji i najčešći način korištenja cvijeta bazge je priprema čaja. Dovoljno je dvije čajne žličice suhih cvjetova preliti šalicom kipuće vode, poklopiti i ostaviti da odstoji deset do petnaest minuta. Kod prehlade preporučuje se piti tri do četiri šalice vrućeg čaja dnevno. Osim čaja, popularan je i sirup, poznatiji kao sok, koji se priprema potapanjem svježih cvjetova u vodu s limunom i šećerom. Za koncentriraniji pripravak, može se izraditi i tinktura potapanjem suhih cvjetova u 60-postotnom alkoholu na nekoliko tjedana.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Važan oprez

Iako je cvijet bazge klasificiran kao jedna od najsigurnijih biljaka za upotrebu, važno je napomenuti da se svježi cvjetovi i drugi sirovi dijelovi biljke (stabljika, listovi) ne smiju konzumirati jer mogu uzrokovati mučninu. Uvijek koristite propisno osušene cvjetove. Trudnice, dojilje i osobe s autoimunim bolestima trebaju se posavjetovati sa svojim liječnikom prije upotrebe pripravaka od bazge.

*Uz korištenje AI-ja