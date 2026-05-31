Bazga je usitinu čudotvorna biljka proljeća. Od jačanja imuniteta do njege kože, njezini cvjetovi nude sve. Od nje možete napraviti sirup, čaj ili čak tinkturu
Ovo skromno bijelo cvijeće ima moćne učinke na organizam
Dok se priroda budi u kasno proljeće, zrakom se širi opojan, slatkast miris koji mnoge vraća u djetinjstvo - miris cvijeta bazge. No, ova biljka (Sambucus nigra), koju su stari Grci i Rimljani cijenili, a narodna medicina nazivala "škrinjom lijekova", nudi daleko više od popularnog sirupa. Njezini nježni, kremasto bijeli cvjetovi prava su riznica bioaktivnih spojeva s dokazanim blagotvornim učinkom na čitav organizam, od jačanja imuniteta do njege kože.
Najpouzdaniji saveznik u borbi protiv prehlade i gripe
Cvijet bazge stoljećima je cijenjen kao jedno od najpouzdanijih biljnih sredstava za ublažavanje simptoma prehlade i gripe. Snaga bazge leži u kombinaciji nekoliko mehanizama. Kao prvo, djeluje kao snažan dijaforetik, što znači da potiče znojenje i tako pomaže tijelu u prirodnom procesu snižavanja povišene temperature. Tradicionalno se vrući čaj od bazge, često u kombinaciji s metvicom i stolisnikom, koristio upravo za "preznojavanje" i olakšavanje borbe s groznicom.
Nadalje, cvjetovi su iznimno bogati antioksidansima, posebice flavonoidima poput kvercetina, rutina i kemferola, koji štite stanice od oštećenja uzrokovanih oksidativnim stresom tijekom bolesti. Zanimljivo je da cvjetovi bazge sadrže i do deset puta više flavonoida nego bobice, što im daje iznimno snažnu sposobnost neutralizacije slobodnih radikala. Ovi spojevi također imaju protuupalno djelovanje, smirujući nadražene sluznice dišnih puteva i olakšavajući simptome poput kašlja i začepljenog nosa, a mogu pomoći i kod upale sinusa.
Prirodna pomoć kod sezonskih alergija i upala
Osim što je korisna kod akutnih respiratornih infekcija, bazga se pokazala i kao izvrstan saveznik u borbi protiv sezonskih alergija. Mnogi herbalisti preporučuju redovito pijenje čaja od bazge nekoliko tjedana prije početka sezone peludi kako bi se ublažili simptomi poput curenja nosa, suzenja očiju i kihanja.
Vjeruje se da je za ovaj učinak zaslužno njezino protuupalno djelovanje. Flavonoidi i fenolne kiseline, kojima cvijet bazge obiluje, pomažu u moduliranju, odnosno uravnoteženju upalnih procesa u tijelu. Umjesto da samo potiskuju simptome, ovi spojevi djeluju na smirivanje prekomjerne reakcije imunološkog sustava koja je u korijenu alergija. Zbog toga se bazga često kombinira s koprivom za sveobuhvatnu podršku tijekom alergijske sezone. Njezino protuupalno djelovanje korisno je i kod drugih stanja, poput upale desni, gdje se ohlađeni čaj može koristiti kao vodica za ispiranje usta.
Dobrobiti za kožu i metabolizam
Ljekovita svojstva bazge ne zaustavljaju se na dišnom sustavu. Zbog bogatstva antioksidansa koji se bore protiv slobodnih radikala, cvijet bazge je cijenjen sastojak u kozmetici. Smatra se da pomaže u zaštiti kože od oštećenja, smiruje iritacije, ublažava opekline od sunca i doprinosi čišćem tenu.
Ohlađeni čaj može poslužiti kao umirujući tonik za lice ili oblog za nadraženu kožu. Uz to, bazga pokazuje i blaga diuretička i laksativna svojstva, potičući izlučivanje viška tekućine i toksina iz organizma te potičući zdravu probavu. Određeni spojevi iz cvijeta bazge mogu pomoći u kontroli i snižavanju razine šećera u krvi, što otvara vrata njezinoj potencijalnoj primjeni kao podršci kod metaboličkih poremećaja.
Kako najbolje iskoristiti ljekovitost cvijeta bazge?
Najjednostavniji i najčešći način korištenja cvijeta bazge je priprema čaja. Dovoljno je dvije čajne žličice suhih cvjetova preliti šalicom kipuće vode, poklopiti i ostaviti da odstoji deset do petnaest minuta. Kod prehlade preporučuje se piti tri do četiri šalice vrućeg čaja dnevno. Osim čaja, popularan je i sirup, poznatiji kao sok, koji se priprema potapanjem svježih cvjetova u vodu s limunom i šećerom. Za koncentriraniji pripravak, može se izraditi i tinktura potapanjem suhih cvjetova u 60-postotnom alkoholu na nekoliko tjedana.
Važan oprez
Iako je cvijet bazge klasificiran kao jedna od najsigurnijih biljaka za upotrebu, važno je napomenuti da se svježi cvjetovi i drugi sirovi dijelovi biljke (stabljika, listovi) ne smiju konzumirati jer mogu uzrokovati mučninu. Uvijek koristite propisno osušene cvjetove. Trudnice, dojilje i osobe s autoimunim bolestima trebaju se posavjetovati sa svojim liječnikom prije upotrebe pripravaka od bazge.
*Uz korištenje AI-ja
