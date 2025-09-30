Ministarstvo podijelilo ozbiljan novac za projekte za mlade, jedan uskoro počinje u Zagrebu

Naša zadaća je povezati formalni sustav obrazovanja s prostorima gdje se mladi razvijaju kao osobe s ciljem podrške provedbi jednoga jedinog cilja: da mladi u Hrvatskoj budu sretni, ispunjeni i spremni svoju budućnost graditi upravo ovdje, kazao je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs na svečanosti na kojoj su dodijeljeni ugovori udrugama za projekte usmjerene mladima.

Za 142 projekta odobreno je 4.006.500 eura, te će udrugama biti osigurano financiranje kroz dvije godine. Na projektima će biti zaposlena 61 osoba, a najviše projektnih prijava pristiglo je za prioritetna područja prevencije nasilja i ovisnosti, koja imaju i najveći iznos osiguranih sredstava. Obuhvaćeni su i projekti namijenjeni djeci s poteškoćama, te oni posvećeni kreativnom radu s mladima, te jačanje financijske i medijske pismenosti.

Foto: mzom

Jedan od projekata koji će kroz dvije godine ovim financiranjem imati priliku mladima ponuditi nove zanimljive aktivnosti je i projekt NEETik@a – Budi novi svijet Udruge Jedna nova poruka, u u partnerstvu s Centrom mladih Ribnjak i Kućom ženskog filma/Ženskim filmskim festivalom.

U središtu projekta je NEET generacija – mladi između 15 i 29 godina koji nisu zaposleni, niti u obrazovanju, niti na stručnom osposobljavanju. Upravo su oni najranjivija skupina na tržištu rada. Iza te definicije, ističu voditelji projekta, krije se mnogo više: osjećaj izgubljenosti, odgađanja odraslosti, kriza identiteta i potrebe za pripadanjem.

- NEETik@a odgovara upravo na tu psihološku i društvenu dimenziju, spajajući edukaciju, umjetnost i mentorstvo u novi, osnažujući okvir - kaže nam Danijela Stanojević, osnivačica Kuće ženskog filma i voditeljica Ženskog filmskog festivala, te jedna od voditeljica NEETik@e.

Projekti i izvan gradskih središta

- Kroz dvije godine ćemo dobiti 31.000 eura, što znači da smo djelomično pokrili troškove. Trebamo dofinancirati dio aktivnosti i plaće. No ovo nam puno znači jer bez financija možemo samo maštati da želimo nešto raditi, ali nas materijalni fokus odvede u drugom smjeru. Sad napokon imamo konkretne razloge da se posvetimo toj skupini s kojom smo već dugo u kontaktu, ali nismo uspjeli realizirati ovakav projekt. Zanmimljivo je da ćemo kroz prvu godinu projekta imati natječaj i treninge kroz koje ćemo u drugoj godini i zaposlili nekoga od uključenih na projektu - kaže nam jedna od voditeljica projekta Željka Novosel, koja, kao i ostali voditelji, već godinama provodi kreativne projekte za mlade, kao i one vezan uz kulturu i medije.

- Želimo okupiti mlade koji su zainteresirani za ulazak u kreativne industrije i autorski rad koji se tiče pisanja, plesanja, proizvodnje sadržaja i educirati ih o tim poslovima. Planiramo da aktivno sudjeluju u svemu, jer i mi od njih možemo nešto naučiti, a oni od nas mogu dobiti iskustvena rješenja - pojašnjava Željka Novosel.

Foto: Shutterstock,

Kako ističe, svijet udruga među mladima je dosta nejasan, ne upoznaju se s njima kroz obrazovni sustav, pa imaju čak i stigmu prema radu kroz udruge.

- A to je šteta, jer oni i sami mogu postići puno kroz takvo organiziranje, a ne samo sjediti na zidiću i pričati kako je sve katastrofa - zaključuje.

Projekt će se kroz 24 mjeseca provoditi u Zagrebu, Zadru, te na otoku Pagu, kaže Danijela Stanojević, dostupan je i online, čime se omogućuje sudjelovanje mladima iz cijele Hrvatske. Organizatorice ističu kako su ciljevi projekta povećati kompetencije mladih, ojačati njihovu uključenost u društvo, povezati ih s uspješnim lokalnim i međunarodnim uzorima i razviti nove pedagoške metode za rad s mladima kroz film i medije. Posebno su zadovoljni što će i ovim državnim financiranjem imati priliku raditi s mladima na otoku Pagu, u sredini koja nije u središtu zbivanja poput Zagreba.