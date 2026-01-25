Obavijesti

RAZLIČITI PRIORITETI

Istraživanje otkrilo: Evo zašto ljudi s većim kvocijentom inteligencije duže ostaju sami

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: PROFIMEDIA

Ljudi s visokim IQ-om često imaju duže obrazovanje i više su usredotočeni na karijeru. To može značiti manje vremena ili prioriteta za romantične veze u mladosti

Iako to zvuči kao stereotip, neka novija istraživanja pokazuju da iza takvih tvrdnji postoji određena znanstvena podloga, ali i niz faktora koje je važno uzeti u obzir.

Istraživanje koje su proveli znanstvenici sa Sveučilišta u Zürichu, a koje je obuhvatilo više od 17.000 mladih ljudi u Velikoj Britaniji i Njemačkoj, pokazalo je da osobe s višim kvocijentom inteligencije češće dulje ostaju same u usporedbi s vršnjacima nižeg IQ-a. Sudionici su praćeni u razdoblju od 16. do 29. godine života, a analizirani su njihovi ljubavni odnosi, životne okolnosti i društveni faktori.

Rezultati su pokazali da su među “rizičnim faktorima” za dulju samoću i odgađanje prve veze:

  • viša razina obrazovanja

  • veći IQ

  • život sam ili sa roditeljima.

S druge strane, zajedničko stanovanje s prijateljima ili cimerima povećavalo je šanse za pronalazak partnera.

Happy young married couple of apartment buyers celebrating relocation
Foto: PROFIMEDIA

Iako istraživači nisu precizno objasnili zašto pametniji ljudi duže ostaju bez partnera, rezultati su pokazali i da dugotrajno samovanje može negativno utjecati na zadovoljstvo životom te povećati osjećaj usamljenosti i rizik od depresije, osobito u kasnim dvadesetim godinama. 

Što kaže znanost o mogućim razlozima?

1. Veći standardi i izbor partnera

Pametniji ljudi mogu imati više kriterije kad biraju partnera, traže intelektualnu kompatibilnost, duboke razgovore ili zajedničke interese. To može suziti krug potencijalnih partnera i usporiti pronalazak prave osobe.

2. Fokus na obrazovanje i karijeru

Visoki IQ često ide uz duže obrazovanje i usredotočenost na karijeru. To može značiti manje vremena ili prioriteta za romantične veze u mladosti.

3. Društveno-emocionalna dinamika

Neki istraživači ukazuju da ljudi s visokim IQ ponekad teže društvenim interakcijama ili razvijanju emocionalnih veza zbog načina razmišljanja, introspektivnosti ili preferencije za samostalne intelektualne aktivnosti.

Važno je napomenuti da veza između IQ-a i ljubavnih odnosa nije crno-bijela. Neka starija istraživanja pokazuju i suprotne rezultate: u nekim studijama veći IQ bio je povezan s većom vjerovatnošću stupanja u brak i ostanka u vezi.

Prema najnovijem istraživanju, postoji povezanost između višeg IQ-a i duljeg ostajanja bez partnera, ali ne zato što su pametniji ljudi “nesretni”, već zbog kombinacije društvenih, emocionalnih i životnih prioriteta koji utječu na njihove izbore i dinamiku veze. Odnos inteligencije i ljubavi i dalje je kompleksan i zahtijeva još dublje znanstvene analize.

