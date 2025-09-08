Mnoge žene na kraju života žale što nisu živjele autentično, nego su se brinule o mišljenju drugih. Ključ sreće je biti vjeran sebi, slijediti vlastite želje i težiti i autentičnom životu i emocionalnom zdravlju u starijoj dobi
Istraživanje s Harvarda: Evo za čime žene žale na kraju života i koji je ključ ženske sreće
Kako se približavaju kraju života, mnoge žene dijele istu duboku žalost. Osjećaju da nisu živjele autentično, nego su se previše brinule o tome kako ih drugi doživljavaju. Ovo saznanje potječe iz monumentalne Harvardske studije o ljudskoj sreći, koju je vodio psihijatar Robert Waldinger, a koja traje više od osam desetljeća.
Istraživanje Harvarda pokazuje kako stalna usmjerenost na zadovoljenje očekivanja drugih negativno utječe na osobni rast, emocionalnu ravnotežu i psihološko blagostanje. Mnoge su žene velik dio života provodile brinući se o ugodnosti drugih, što je ograničilo njihovu slobodu i potisnulo istinske želje i ambicije. Kao rezultat, u kasnijim godinama života često osjećaju duboko nezadovoljstvo kad se osvrnu na svoj životni put.
Dr. Waldinger, istaknuti profesor na Harvard Medical School i direktor Harvardske studije razvoja odraslih, naglašava da je ključ ispunjenog života autentičnost: biti vjeran samom sebi, slijediti osobne aspiracije i graditi istinski identitet. Također ističe važnost njegovanja dubokih i autentičnih međuljudskih odnosa.
Takve veze pružaju siguran prostor u kojem žene mogu biti ono što jesu, bez straha od osude, što značajno poboljšava kvalitetu života i sreću.
Istraživanja Roberta Waldingera o sreći i životnom zadovoljstvu prepoznata su širom svijeta. Ovaj psihijatar, psihoanalitičar i zen-priest, profesor na Harvard Medical School i direktor Lifespan Research Foundation, posvećen je dijeljenju ovih ključnih spoznaja s širom javnošću.
Njegovi nalazi nude važne smjernice ženama koje još uvijek imaju vremena oblikovati svoj životni put, potičući ih da žive prema vlastitim uvjetima.
Također je važno naglasiti da su starije osobe, kako globalno, tako i u Peruu, izložene biološkim, psihološkim i društvenim čimbenicima koji mogu utjecati na njihovo mentalno zdravlje. Poremećaji raspoloženja, depresija i anksioznost česti su nakon 60. godine, često povezani s nedostatkom obiteljske podrške ili životnim promjenama poput umirovljenja
U tom kontekstu, spoznaje iz Harvardske studije dobivaju još veću važnost, potičući na traženje trajne emocionalne dobrobiti i istinske sreće kroz autentičan i ispunjen život.
