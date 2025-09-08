Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ŠTO VAS PLAŠI?

Istraživanje s Harvarda: Evo za čime žene žale na kraju života i koji je ključ ženske sreće

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Istraživanje s Harvarda: Evo za čime žene žale na kraju života i koji je ključ ženske sreće
Foto: Dreamstime

Mnoge žene na kraju života žale što nisu živjele autentično, nego su se brinule o mišljenju drugih. Ključ sreće je biti vjeran sebi, slijediti vlastite želje i težiti i autentičnom životu i emocionalnom zdravlju u starijoj dobi

Kako se približavaju kraju života, mnoge žene dijele istu duboku žalost.  Osjećaju da nisu živjele autentično, nego su se previše brinule o tome kako ih drugi doživljavaju. Ovo saznanje potječe iz monumentalne Harvardske studije o ljudskoj sreći, koju je vodio psihijatar Robert Waldinger, a koja traje više od osam desetljeća.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Sreća 01:52
Sreća | Video: 24sata/pixsell

Istraživanje Harvarda pokazuje kako stalna usmjerenost na zadovoljenje očekivanja drugih negativno utječe na osobni rast, emocionalnu ravnotežu i psihološko blagostanje. Mnoge su žene velik dio života provodile brinući se o ugodnosti drugih, što je ograničilo njihovu slobodu i potisnulo istinske želje i ambicije. Kao rezultat, u kasnijim godinama života često osjećaju duboko nezadovoljstvo kad se osvrnu na svoj životni put.

Foto: Klaus Rose/DPA/Pixsell

Dr. Waldinger, istaknuti profesor na Harvard Medical School i direktor Harvardske studije razvoja odraslih, naglašava da je ključ ispunjenog života autentičnost: biti vjeran samom sebi, slijediti osobne aspiracije i graditi istinski identitet. Također ističe važnost njegovanja dubokih i autentičnih međuljudskih odnosa.

PREPOZNAJTE IH 19 navika koja otkrivaju da ste usamljeni - treba vam prijatelj
19 navika koja otkrivaju da ste usamljeni - treba vam prijatelj

Takve veze pružaju siguran prostor u kojem žene mogu biti ono što jesu, bez straha od osude, što značajno poboljšava kvalitetu života i sreću.

Istraživanja Roberta Waldingera o sreći i životnom zadovoljstvu prepoznata su širom svijeta. Ovaj psihijatar, psihoanalitičar i zen-priest, profesor na Harvard Medical School i direktor Lifespan Research Foundation, posvećen je dijeljenju ovih ključnih spoznaja s širom javnošću.

NA RAZNE NAČINE Kako povećati hormon sreće?
Kako povećati hormon sreće?

Njegovi nalazi nude važne smjernice ženama koje još uvijek imaju vremena oblikovati svoj životni put, potičući ih da žive prema vlastitim uvjetima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Također je važno naglasiti da su starije osobe, kako globalno, tako i u Peruu, izložene biološkim, psihološkim i društvenim čimbenicima koji mogu utjecati na njihovo mentalno zdravlje. Poremećaji raspoloženja, depresija i anksioznost česti su nakon 60. godine, često povezani s nedostatkom obiteljske podrške ili životnim promjenama poput umirovljenja

ŽENE U BIZNISU Žene imaju znanje, ali im nedostaje samopouzdanja za pokretanje biznisa
Žene imaju znanje, ali im nedostaje samopouzdanja za pokretanje biznisa

U tom kontekstu, spoznaje iz Harvardske studije dobivaju još veću važnost, potičući na traženje trajne emocionalne dobrobiti i istinske sreće kroz autentičan i ispunjen život.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Ludnica u Avenue Mallu: Čekaju u redu kako bi kupili paket, ne znaju što je u njemu
MISTERIOZNI PAKETI

VIDEO Ludnica u Avenue Mallu: Čekaju u redu kako bi kupili paket, ne znaju što je u njemu

U zagrebačkom Avenue Mallu otvorena je pop-up trgovina King Colis, francuskog start-upa koji prodaje izgubljene pakete na slijepo. Kupuju se po gramaži, a kupci ne znaju što je u paketu dok ih ne plate
Dnevni horoskop za ponedjeljak 8. rujna: Vage preispitajte svoje odluke, Bikovi su razdražljivi...
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za ponedjeljak 8. rujna: Vage preispitajte svoje odluke, Bikovi su razdražljivi...

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 8. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
FOTO Možete li vjerovati da su se Apolloniji u školi rugali zbog izgleda? Eh, da ju danas vide...
MODEL I MODNA INFLUENCERICA

FOTO Možete li vjerovati da su se Apolloniji u školi rugali zbog izgleda? Eh, da ju danas vide...

Apollonia Llewellyn iz Barnsleya radi kao model i influencerica, a uz to prodaje svoje fotografije i nošene odjevne predmete. Nedavno se pohvalila da je ostvarila svoj san kada je postala Playboyeva zečica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025