Taj trenutak joj je promijenio \u017eivot zauvijek.

U \u0161koli je igrala hokej, ali kada je to prestalo, i ona je prestala trenirati. Nakon posjeta lije\u010dniku, odlu\u010dila je opet po\u010deti vje\u017ebati i sve je krenulo 2008. kada je otr\u010dala svoj prvi kilometar nakon dugo vremena. Nije preskakala niti jedan dan i nakon par mjeseci ve\u0107 je tr\u010dala pet kilometara, pa 10, a ubrzo je tr\u010dala i polumaratone. Dvije godine nakon svog prvog kilometra, prijavila se za svoj prvi maraton.

- Te\u0161ko je to opisati rije\u010dima, ali ja moram tr\u010dati. Moje tijelo se mora kretati na odre\u0111en na\u010din i onda ne\u0161to jednostavno klikne te me oporavi mentalno i emocionalno, a o\u010dito je dobro i za tijelo. Pogotovo sada u planinama, imam priliku uklju\u010diti sva svoja osjetila - ispri\u010dala je za Women's Health.

Svoje putovanje dokumentirala je na web stranici i Instagramu. Ubrzo su ju ljudi po\u010deli pratiti, a s toliko pa\u017enje do\u0161le su i kritike na njezinu te\u017einu, izgled i tempo kojim je tr\u010dala.

- Neki od komentara doista su zaboljeli. No ubrzo sam shvatila da se ne smijem obazirati na negativnosti. Trka\u010di poput mene nisu navikli vidjeti nekoga svoje veli\u010dine u medijima, pa \u010dak ni na maratonima. Imala sam priliku u\u010diniti ne\u0161to dobro - prisjetila se svojih po\u010detaka.

Danas, kada iza sebe ima 14 ultramaratona i 10 maratona, ponosna je na osobu koja je postala.

- Tko je donio odluku da ljudi poput mene ne smiju tr\u010dati? Ne mogu kontrolirati tu\u0111a mi\u0161ljenja, ali mogu kontrolirati svoje reakcije na takve ljude. Ne mogu me zaustaviti da do\u0111em do svojih ciljeva - ustrajna je Valerio, koja ne dopu\u0161ta mrziteljima da ju pokolebaju.

Cilj joj je da potakne i druge da u\u017eivaju u tr\u010danju, bez obzira koliko su veliki.

- \u017delim da svi prona\u0111u u\u017eitak koji sam i ja prona\u0161la u ovom sportu. Bez obzira na veli\u010dinu, svi imaju pravo biti na stazi - zaklju\u010dila je.

1. Sjetite se da za promjenu treba vremena

To je proces. Koje god rezultate lovite, oni se ne\u0107e dogoditi preko no\u0107i, sljede\u0107i tjedan ili mjesec. Morate biti spremni na dugo putovanje.

2. Nastavite se kretati i kada vam je te\u0161ko

Svaki put kada iza\u0111ete vje\u017ebati, imat \u0107ete druga\u010diji osje\u0107aj. Nekih dana bit \u0107e bolno i frustriraju\u0107e, ali to je tako kako je. Ljudi koji misle da ih ne\u0161to sprje\u010dava, obi\u010dno sprje\u010davaju sami sebe. Prihvatite svoje strahove i nadvladajte ih.

3. Postavite realne ciljeve

Po\u010dnite s malim i na tome gradite. Recimo, cilj vam je istr\u010dati pet kilometara. Po\u010dnite s pola kilometra i vidite kako se osje\u0107ate pa nastavite ovisno o tome. Veliki uspjesi se grade na puno malih. Dopustite si biti uspje\u0161ni koliko god \u010desto mo\u017eete.

4. Fokusirajte se na sebe

Bez obzira izgledate li poput mene ili ste tanki kao gran\u010dica, ljudi \u0107e vam uvijek imati ne\u0161to za dobaciti. Ne obazirite se na njih i nastavite raditi ono \u0161to volite. To vas \u010dini boljom osobom.

5. Prona\u0111ite svoje 'pleme'

Prona\u0111ite zajednicu koja \u0107e omogu\u0107iti va\u0161 rast prema uspjehu. To mo\u017ee biti online ili u stvarnom \u017eivotu, ili kombinacija. Meni su puno pomogli ljudi koji su vjerovali u mene i \u017eeljeli su da uspijem, bez nekih skrivenih motiva. To je jako va\u017eno.\u00a0

Istrčala je već 14 ultramaratona: 'Neobično je vidjeti nekoga moje veličine na trkačkoj stazi'

Amerikanka je počela trčati nakon što je skoro umrla jer se sasvim prestala brinuti o sebi. Sada želi i druge potaknuti da pronađu užitak u sportu, kao što je to njoj uspjelo

<p>Mirna Valerio i njezin sin preselili su se u Montpelier u Vermontu zbog svježeg zraka i planina punih staza za trčanje. To je im je bio sasvim novi svijet u usporedbi s onim kako su živjeli u Georgiji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Polumaratonka Ljiljana Tripović trči i u 70-ima</strong></p><p>Prije 11 godina, danas autorica, nije ni sanjala da će joj život ovako danas izgledati. Tada je saznala da će umrijeti ako nešto drastično ne promijeni u životu.</p><p>- Mislila sam da imam infarkt. Bilo je zastrašujuće. Uopće se nisam brinula o sebi - prisjetila se Valerio napadaja tjeskobe zbog kojeg je završila kod kardiologa.</p><p>Taj trenutak joj je promijenio život zauvijek.</p><p>U školi je igrala hokej, ali kada je to prestalo, i ona je prestala trenirati. Nakon posjeta liječniku, odlučila je opet početi vježbati i sve je krenulo 2008. kada je otrčala svoj prvi kilometar nakon dugo vremena. Nije preskakala niti jedan dan i nakon par mjeseci već je trčala pet kilometara, pa 10, a ubrzo je trčala i polumaratone. Dvije godine nakon svog prvog kilometra, prijavila se za svoj prvi maraton.</p><p>- Teško je to opisati riječima, ali ja moram trčati. Moje tijelo se mora kretati na određen način i onda nešto jednostavno klikne te me oporavi mentalno i emocionalno, a očito je dobro i za tijelo. Pogotovo sada u planinama, imam priliku uključiti sva svoja osjetila - ispričala je za <a href="https://www.womenshealthmag.com/fitness/a29628423/ultrarunner-mirna-valerio-on-size-and-fitness/?utm_campaign=socialflowFBWH&utm_source=facebook&utm_medium=social-media" target="_blank">Women's Health</a>.</p><p>Svoje putovanje dokumentirala je na web stranici i Instagramu. Ubrzo su ju ljudi počeli pratiti, a s toliko pažnje došle su i kritike na njezinu težinu, izgled i tempo kojim je trčala.</p><p>- Neki od komentara doista su zaboljeli. No ubrzo sam shvatila da se ne smijem obazirati na negativnosti. Trkači poput mene nisu navikli vidjeti nekoga svoje veličine u medijima, pa čak ni na maratonima. Imala sam priliku učiniti nešto dobro - prisjetila se svojih početaka.</p><p>Danas, kada iza sebe ima 14 ultramaratona i 10 maratona, ponosna je na osobu koja je postala.</p><p>- Tko je donio odluku da ljudi poput mene ne smiju trčati? Ne mogu kontrolirati tuđa mišljenja, ali mogu kontrolirati svoje reakcije na takve ljude. Ne mogu me zaustaviti da dođem do svojih ciljeva - ustrajna je Valerio, koja ne dopušta mrziteljima da ju pokolebaju.</p><p>Cilj joj je da potakne i druge da uživaju u trčanju, bez obzira koliko su veliki.</p><p>- Želim da svi pronađu užitak koji sam i ja pronašla u ovom sportu. Bez obzira na veličinu, svi imaju pravo biti na stazi - zaključila je.</p><h2>Mirnini savjeti za ustrajanje u trčanju</h2><p><strong>1. Sjetite se da za promjenu treba vremena</strong></p><p>To je proces. Koje god rezultate lovite, oni se neće dogoditi preko noći, sljedeći tjedan ili mjesec. Morate biti spremni na dugo putovanje.</p><p><strong>2. Nastavite se kretati i kada vam je teško</strong></p><p>Svaki put kada izađete vježbati, imat ćete drugačiji osjećaj. Nekih dana bit će bolno i frustrirajuće, ali to je tako kako je. Ljudi koji misle da ih nešto sprječava, obično sprječavaju sami sebe. Prihvatite svoje strahove i nadvladajte ih.</p><p><strong>3. Postavite realne ciljeve</strong></p><p>Počnite s malim i na tome gradite. Recimo, cilj vam je istrčati pet kilometara. Počnite s pola kilometra i vidite kako se osjećate pa nastavite ovisno o tome. Veliki uspjesi se grade na puno malih. Dopustite si biti uspješni koliko god često možete.</p><p><strong>4. Fokusirajte se na sebe</strong></p><p>Bez obzira izgledate li poput mene ili ste tanki kao grančica, ljudi će vam uvijek imati nešto za dobaciti. Ne obazirite se na njih i nastavite raditi ono što volite. To vas čini boljom osobom.</p><p><strong>5. Pronađite svoje 'pleme'</strong></p><p>Pronađite zajednicu koja će omogućiti vaš rast prema uspjehu. To može biti online ili u stvarnom životu, ili kombinacija. Meni su puno pomogli ljudi koji su vjerovali u mene i željeli su da uspijem, bez nekih skrivenih motiva. To je jako važno. </p>