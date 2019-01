Ivan i Magdalena zajedno su 70 godina: Nikad se nisu posvađali

Ivan i supruga Magdalena Ružman iz Preloga su prije nekoliko dana s najužom obitelji proslavili 70 godina braka.

Svidjeli su se jedno drugome davne 1947. godine. Magdalena je najmanje jednom tjedno pohađala pjevanje u crkvenom zboru. Osvojila ga je svojim glasom. Dvije godine kasnije su se vjenčali. I od tada su stalno zajedno.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203781 / Brak im je stariji od Vegete i Barbie: Ivan i Magdalena Ružman vole se već 70 godina i nikada se nisu posvađali]

- On je bio jako vrijedan i roditelji su mu bili dobri pa mi se odmah svidio. Živjeli smo nekih desetak kuća jedno od drugoga. Vratio se s ratišta u Rusiji. Vratili su se i njegovi kolege. Svi su oni već bili za ženidbu, a od nas djevojaka bili su od osam do deset godina stariji. Nekoliko me puta pratio s pjevanja doma i ubrzo smo prohodali - prisjeća se vitalna teta Magdalena početka ljubavi koja traje.

'Mama je čekala na prozoru da vidi s kim dolazim'

Kad su prohodali, dodaje, nisu smjeli izlaziti navečer, nego samo po danu.

- Mama bi me čekala na prozoru da vidi s kim dolazim. I u kino smo mogli samo po danu - prisjeća se Magdalena koju zdravlje, Bogu hvala, dobro služi. Do prije dvije godine još je vozila bicikl, ali onda joj je sin Franjo zabranio jer je jedna vozačica vožnjom unatrag udarila u njezin bicikl.

Iako je imala i drugih udvarača, izabrala je Ivana. On je došao za zeta u njezinu kuću. Njezini su se bavili poljoprivredom pa je muška pomoć dobro došla. Ozbiljnije svađe koje bi dovele kraha braka nisu imali.

- Najvažniji su strpljenje, sloga i ljubav. Jednom jedan popusti, drugi put drugi, i da, nema zamjeranja. Nismo se kao današnji mladenci na vjenčanje vozili autom, nego fijakerima. Vjenčali smo se 10. siječnja u crkvi svetog Jakova u Prelogu - rekla je Magdalena koja bez poteškoća kuha i radi u vrtu.

Foto: Privatna arhiva/ PIXSELL

Iako je bila nekoliko puta na liječenju bolnici, nema težih zdravstvenih problema.

'Roditelji su mislili da sam poginuo, platili su mi misu'

Ivan je još pokretan iako koristi štap pri hodanju. I kod njega je zdravlje u redu, osim što slabije čuje. Do prije dvije godine još je cijepao drva. No ruskog fronta još se dobro sjeća.

- Gotovo dvije godine sam proveo tamo. Regrutirali su me Mađari, kod kojih sam prije odlaska na front bio na obuci. Služio sam još njemačku, rusku armiju i tadašnju JNA, ali ruska je bila najgora. Roditelji su mislili da sam poginuo pa su mi čak platili misu u crkvi. Kad sam se vratio, imao sam već poprilično godina te sam želio naći djevojku i oženiti se. Magdalena mi se svidjela zbog njezina glasa. Jako je lijepo pjevala - kaže Ivan koji također smatra da je u braku, osim ljubavi, najvažnije strpljenje. On je od četvorice braće još jedini živ. Magdaleni su umrli brat i sestra.

Foto: Privatna arhiva/ PIXSELL

Sve donedavno su oboje hodali na nedjeljne mise. Danas Magdalena prati misu na televiziji, a Ivan na radiju jer više nema volje za gledanjem televizije. Ona ustaje oko 7, a Ivan oko 8.30. Nakon doručka i čašice domaće rakije, koja je obavezna u njihovu dnevnom ritualu, Ivan obično sjedi, a Magdalena prione pripremanju ručka.

Dakako, i jedan gemišt na dan je dio Ivanove svakodnevice, a voli i domaći špek. S tekom nemaju problema. Ivan, prema riječima sina Franje, preloškog slikara naivca, koji pomaže roditeljima, živne na proljeće, jer tad može van i prosjedi cijeli dan na klupici u dvorištu. Supružnici Ružman imali su u životu prilično teških, ali i lijepih trenutaka. Imaju dvoje djece, dvije unuke i tri praunuka. Magdalena je donedavno utorkom i subotom odlazila s prijateljicom na kavu u kafić, a Ivan nakon ručka prilegne. Ujutro popiju kavu, navečer čaj, a nekad pročitaju i 24sata.