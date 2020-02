Snalažljiva baka: Invalid je pa izrađuje rampe od Lego kockica

Low tech, high fun - to je princip kojeg se dosjetila Njemica Rita Ebel (62), a impresionirao je i ostatak Europe, počevši od Austrije i Švicarske. Naime, ta je 62-godišnja baka nakon teške prometne nesreće prije 25 godina ostala paralizirana te je njeno kretanje vezano uz invalidska kolica, piše Daily Mail.

Odlučila je kako je invaliditet neće spriječiti u tome da nastavi s normalnim životom, no ubrzo je naišla na mnoge prepreke u svom rodnom gradu Hanau. Otkrila je kako većina kafića, trgovina i restorana uopće nema uređen prilaz za invalide, a s povećanjem gužvi i smanjenjem uličnog prostora to joj je postajao sve veći problem.

Tada joj je na pamet pala super ideja - sama će izrađivati prilazne rampe i to od Lego kocki, koje je međusobno dodatno povezala ljepilom. Danas se njene rampe nalaze na 15-ak objekata u Hanau, a njeni su joj sugrađani dodijelili nadimak 'Lego baka'.

Rita izrađuje rampe uz pomoć svog supruga, a to rade od dva do tri sata na dan i smatraju kako imaju super, zanimljiv i koristan hobi. Da to doista i je tako smatra velik broj ljudi u Njemačkoj, a ideja se svidjela i onima u inozemstvu te se već planira izgradnja sličnih rampi u Austriji i Švicarskoj.

Svaka se rampa sastoji od stotinjak Lego kockica i oko osam tuba ljepila, a ljudima se sviđa to što su rampe ne samo korisne, već i dobro izgledaju.

- Naučila sam da svatko može završiti u kolicima, a želim povećati osjetljivost ljudi na potrebe invalida. Nitko ne prođe pokraj Lego rampe da je ne uoči. Djeca odmah požele razdvojiti kockice, a odrasli vade mobitele da slikaju - rekla je Rita.

Lokalni poduzetnici u Hanau su podržali njenu ideju.

- To je fantastična zamisao i svima se sviđa, svi se nasmiješe kad vide rampu, a što je najbolje, doista je korisno - rekla je frizerka Malika El Harti, koja je rampu nabavila za svoj frizerski salon.

