Ivica za darivanje koštane srži dobio priznanje: 'Dovoljno mi je da se djeca ponose sa mnom'

U Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica upisao sam se još 2016. ili 2017. godine, ne sjećam se točno, ne toliko s idejom da ću tako nekome možda pomoći nego radi mira u kući. Naime, supruga Martina je medicinska sestra. Nije direktno vezana uz rad Zaklade 'Ana Rukavina' ili Registra darivatelja, ali je uvijek svjesna uloge koju možemo imati u spašavanju nečijeg života i sve oko sebe na to potiče. Jedan dan je samo rekla: 'Idemo se upisati!' i nije bilo pregovora o tome. Tad ništa nisam znao o Zakladi ili načinu na koji bih nekome mogao pomoći preko nje, pa sam se vodio samo time da se ženu mora slušati, kaže uz smijeh ZET-ovac Ivica Vidak (38) iz Dugog Sela, koji je 2022. godine postao darivatelj koštane srži, za što je nedavno dobio i priznanje Grada Dugog Sela.

Pokretanje videa... 00:19 Ivica Vidak, donator koštane srži za Zakladu Ana Rukavina | Video: 24sata/Josip Mikačić/PIXSELL

- Bio sam već i zaboravio na to da smo u Hrvatskom registru darivatelja kad me u svibnju 2022. godine iznenadio telefonski poziv na poslu. Tad sam još radio kao instruktor vožnje, bio sam u automobilu, no čim su spomenuli Zakladu 'Ana Rukavina', povezao sam o čemu se radi. Rekli su mi da postoji osoba s kojom bih mogao biti podudaran i bez ikakve dileme sam odgovorio da sam spreman biti darivatelj i da pristajem na sve što treba da bi se utvrdilo jesam li zdrav i mogu li to postati. I tako je počelo - opisuje Ivica.

Foto: Josip Mikačić/PIXSELL

"Supruga je inzistirala da se upišemo u registar, a suprugu se mora slušati" - kaže uz smijeh Ivica Vidak

Od dana kad je primio poziv, prošao je opsežan zdravstveni pregled i nekoliko testiranja u kojima se potvrdilo da je doista kompatibilan s primateljem kojem je potrebna njegova koštana srž i da je dovoljno zdrav da može biti darivatelj, bez ikakve opasnosti za njega. Ni u jednom trenutku, kaže, nije imao dvojbe o tome hoće li to učiniti niti je imao mnogo pitanja za liječnike koji su ga vodili kroz proces kad je u srpnju došao u bolnicu na dogovoreni postupak.

- Moram priznati da dotad nisam skoro ništa znao o postupku darivanja, tako da nisam znao ni što bih uopće pitao liječnike. No od prvog dana kad sam se javio u bolnicu, objašnjavali su mi baš svaki korak kroz koji sam prolazio i dali puno informacija o cijelom postupku, tako da zaista nisam imao niti jednu dilemu. Osim na kraju, kad je trebalo odlučiti o načinu na koji ću donirati krvotvorne matične stanice, kaže ovaj hrabri čovjek, koji je na kraju zbog zrna straha prema bolničkim iglama izabrao malo teži put.

Postoje dvije mogućnosti za uzimanje krvotvornih matičnih stanica od darivatelja, pojašnjava.

- Jedna je mogućnost slična postupku dijalize. U tom slučaju pijete lijekove koji potiču da matične stanice prijeđu u vašu krv i onda se, slično kao kod dijalize bubrega, ta krv izvlači i stanice vade iz krvi, pa se krv vraća u tijelo. No kako ja inače ne volim ni vidjeti igle, a to bi značilo da jedno četiri sata moram provesti s iglom zabodenom u venu, radije sam se odlučio za postupak u kojem se koštana srž vadi direktno iz kostiju. To je postupak u kojem vas uspavaju i iglom vade matične stanice iz kostiju u predjelu trtice - pojašnjava Vidak.

Taj postupak traje malo kraće. Ubrzo nakon njega se probudio i nije osjećao nikakve ozbiljnije posljedice ni probleme.

Foto: Privatna arhiva

Heroj u pozadini, sa suprugom Martinom, kćeri Evom i sinom Ivanom, koje on i supruga nastoje učiti tome da vrijedi pomagati drugima kad god to čovjek može

- Jedino što mogu reći jest da sam u prvo vrijeme imao malo čudan osjećaj u leđima. Nisam osjećao bol, niti bilo kakvu neugodu, ništa strašno, samo sam se osjećao malo čudno kad bih se pomaknuo. No to nije trajalo dugo - kaže.

Vrlo brzo vratio se svakodnevnim aktivnostima. A zauvijek mu ostaje zadovoljstvo zbog toga što je svojim postupkom nekome spasio život. I to na poseban datum za njega.

- Poklopilo se tako da to vađenje koštane srži i transplantacija pacijentu bude baš na rođendan moje kćeri Eve - kaže.

Uz 11-godišnju kćer, tu je 9-godišnji sin Ivan. Njih dvoje još su jedan veliki razlog zbog kojeg nikad nije dvojio o tome treba li odazvati se pozivu Zaklade.

- Supruga i ja od prvih dana nastojimo ih učiti da treba pomagati ljudima oko sebe kad god to čovjek može. I mogu reći da sam jako ponosan na njih, jer su baš dobra djeca i usvojili su to. Uvijek rado pomažu. I samo se potajno nadam da se Eva i Ivan ipak malo ponose svojim tatom. To je sve što mi treba - odgovara na pitanje kakve su šanse da uskoro upozna pacijenta koji je primio njegove matične stanice, možda i njegovu obitelj.

Naime, u srpnju su prošle dvije godine od transplantacije primatelju, što je rok nakon kojeg darivatelj ili primatelj mogu podnijeti molbu da se upoznaju. No Ivica je zaključio kako on neće inzistirati na tome.

- Volio bih to, naravno, ali sam zaključio da neću inzistirati. Prije svega, ne znam u kojoj je situaciji ta osoba, odnosno možda je još u fazi da se zbog slabijeg imuniteta čuva, pa ne želim da prerano ugrožava svoje zdravlje zbog mene. Ukratko, upoznat ćemo se samo ako druga strana pokaže želju, ja zaista nisam postao darivatelj zato da bi mi netko sad zahvaljivao ili me slavio kao heroja, meni će biti sasvim dovoljno ako budem 'tihi heroj' u svoja četiri zida – pojašnjava Ivica Vidak.

Kako se u međuvremenu zaposlio u ZET-u, pitamo ga jesu li kolege čuli za njegov čin i radi li možda na tome da ih potiče na upisivanje u Hrvatski registar darivatelja krvotvornih matičnih stanica. Odgovor nas je baš iznenadio:

- Tek sam nedavno saznao da u ZET-u već postoji jedan kolega koji je bio darivatelj, a kad ste me vi nazvali, jedan kolega koji je upisan u Hrvatskom registru bio je u autobusu i čuo je o čemu govorim. Tako smo nas trojica otišli na kavu da se upoznamo - priča.

Foto: Josip Mikačić/PIXSELL

Ivica je u ZET-u upoznao još jednog kolegu koji je već bio darivatelj i uvjeren je da bi većina kolega, da se pokaže da nekome mogu pomoći, to učinila bez razmišljanja

Hoće li to biti povod da osnuju i ZET-ov klub darivatelja koštane srži, pitamo u šali, a Ivica spremno odgovara:

- Bolje da je što manje onih kojima bi takva vrsta pomoći bila potrebna, no siguran sam da i bez osnivanja kluba među nama ima dosta tihih heroja koji također ne bi dvojili o mogućnosti da postanu darivatelji i nekome na taj način spase život - zaključuje.

Divno je to čuti uoči tradicionalnoga koncerta Zaklade "Ana Rukavina", pod imenom "Želim život", koji će biti na Trgu bana Jelačića u Zagrebu u petak, 27. prosinca, s početkom u 20.20 sati, u spomen na nekadašnju novinarku Vjesnika Anu Rukavinu, koja je bolovala od leukemije i prerano nas napustila zbog posljedica bolesti. Neposredno prije smrti javnosti se obratila pismom kojim je pozvala na osnivanje registra darivatelja matičnih stanica iz koštane srži i osnivanje banke pupkovine. Nakon što je preminula, Anina majka Marija, Anina sestra Gordana Leto, Anin liječnik, prof. dr. sc. Mirando Mrsić, Hrvatska udruga leukemija i limfomi (HULL) te nekadašnja redakcija Vjesnika osnovali su zakladu i pokrenuli val humanitarnih akcija, zahvaljujući kojima je osnovan Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica. U Registru je do danas upisano 67.246 potencijalnih darivatelja, a nadu za spas života dobila su 183 pacijenta. 

Evo kako sve možete donirati Zakladi 'Ana Rukavina'

Foto: Zaklada Ana Rukavina

Jedna od posljednjih fotografija Ane Rukavine

U okviru akcije "Želim život" i ove godine do 31. prosinca bit će aktivan humanitarni broj telefona 060 9000, putem kojega građani mogu podržati rad Zaklade. Cijena poziva iznosi 0,66 eura (+PDV). Donacije su moguće i putem KEKS Pay aplikacije Erste banke, koja omogućuje svim korisnicima, neovisno o tome u kojoj su banci, brzo, jednostavno i sigurno slanje uplata bez naknada. Glavni cilj akcije je prikupljanje novca za daljnje širenje te stručno usavršavanje mladih liječnika na području hematologije i drugih srodnih specijalizacija.