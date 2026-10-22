Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

U Jugoslaviji je do 1987. godine evidentiran 21 oboljeli od side

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 1 min
U Jugoslaviji je do 1987. godine evidentiran 21 oboljeli od side
Foto: 123RF
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Najviše slučajeva bilo je zabilježeno u užoj Srbiji, njih osam, a u Hrvatskoj ih je bilo šest. Po dva slučaja evidentirana su u Sloveniji te Bosni i Hercegovini, jedan u Vojvodini

Admiral

Kad je sida bila nešto novo, slabo poznato i zastrašujuće, svaki novi podatak o broju oboljelih privlačio je veliku pozornost javnosti. Večernji list 22. listopada 1987. objavio je podatke Komisije za sidu Saveznog zavoda za zdravstvenu zaštitu, prema kojima je od sredine 1985., kad su registrirani prvi slučajevi u tadašnjoj Jugoslaviji, do 25. rujna 1987. evidentiran 21 oboljeli.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Izbor artikala u Nami olakšavali su savršeno aranžirani izlozi
NA DANAŠNJI DAN

Izbor artikala u Nami olakšavali su savršeno aranžirani izlozi

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Posebnu pozornost privlačili su vanjski izlozi i prodajni prostori uređeni u skladu s vremenom i sezonom
Nad Zagrebom su nekad letjeli akrobatski golubovi prevrtači
NA DANAŠNJI DAN

Nad Zagrebom su nekad letjeli akrobatski golubovi prevrtači

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Zagrebački prevrtač posebna je pasmina golubova s akrobatskim vještinama u letu. Uzgojeni su 1920-ih godina baš u našem gradu
Novootvoreni Dom sportova 1974. promijenio je sportsku i muzičku sliku grada Zagreba
NA DANAŠNJI DAN

Novootvoreni Dom sportova 1974. promijenio je sportsku i muzičku sliku grada Zagreba

Godinama je bio domaćin košarkašima Cibone u njihovu zlatnom razdoblju, rukometašima Zagreba, hokejašima Medveščaka, a ugostio je i mnogo nezaboravnih koncerata...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026