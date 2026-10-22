DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Najviše slučajeva bilo je zabilježeno u užoj Srbiji, njih osam, a u Hrvatskoj ih je bilo šest. Po dva slučaja evidentirana su u Sloveniji te Bosni i Hercegovini, jedan u Vojvodini
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U Jugoslaviji je do 1987. godine evidentiran 21 oboljeli od side
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Kad je sida bila nešto novo, slabo poznato i zastrašujuće, svaki novi podatak o broju oboljelih privlačio je veliku pozornost javnosti. Večernji list 22. listopada 1987. objavio je podatke Komisije za sidu Saveznog zavoda za zdravstvenu zaštitu, prema kojima je od sredine 1985., kad su registrirani prvi slučajevi u tadašnjoj Jugoslaviji, do 25. rujna 1987. evidentiran 21 oboljeli.
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