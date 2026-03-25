Iz kratkih rukava u bunde: Evo kako sačuvati zdravlje usred nagle promjene vremena

Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog povratka zimskih temperatura. Kako navode, u četvrtak će, uz dotok hladnog zraka sa sjevera, u unutrašnjosti osjetno zahladnjeti, pritom će biti i vjetrovito uz sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu uz jaku i olujnu buru. Lokalno će padati obilna kiša, osobito na Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti, dok se u Gorskoj Hrvatskoj očekuje i deblji snježni pokrivač. Temperature će osjetno pasti, uz najviše vrijednosti uglavnom između 9 i 14 °C.

Jeste li metereopat?

Budite li se ponekad s glavoboljom, osjećate li kako vam zglobovi 'najavljuju' kišu ili vam je raspoloženje bez očitog razloga na najnižoj razini? Ako su vam ovi scenariji poznati, niste sami. Pripadate sve većoj skupini ljudi poznatih kao meteoropati, čije tijelo burno reagira na svaku, pa i najmanju promjenu atmosferskih prilika. Procjenjuje se da svaka treća osoba na svijetu osjeća tegobe uzrokovane vremenom, a zabluda je da su tome podložni samo stariji.

Meteoropatija, pojam izveden iz grčkih riječi meteoron (nebeska pojava) i pathos (patnja), označava skup simptoma i reakcija organizma na promjene temperature, vlage, vjetra i, najviše od svega, atmosferskog tlaka. Iako se o njoj dugo govorilo kao o 'bapskoj priči', danas je jasno da se radi o stvarnom stanju koje pogađa sve dobne skupine.

Što se točno događa u našem tijelu?

Kada dođe do nagle promjene vremena, naše tijelo prisiljeno je na brzu prilagodbu, što predstavlja ogroman stres za živčani i krvožilni sustav. Organizam ulazi u stanje pripravnosti i pokreće niz mehanizama. Jedan od ključnih je pojačano lučenje adrenokortikotropnog hormona, poznatijeg kao hormon stresa, što može izazvati osjećaj tjeskobe, nervozu i lupanje srca. Istovremeno, razina endorfina, prirodnih analgetika u našem tijelu, opada. To znači da nam se prag boli snižava pa i najmanja nelagoda postaje intenzivnija, a kronični bolovi se pogoršavaju.

Krvne žile također dramatično reagiraju. Visoke temperature i sparno vrijeme uzrokuju njihovo širenje (vazodilataciju) kako bi se tijelo rashladilo, što dovodi do pada krvnog tlaka, umora i vrtoglavice. S druge strane, naglo zahlađenje izaziva njihovo stezanje (vazokonstrikciju), zbog čega krvni tlak raste, a time i rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih incidenata poput srčanog i moždanog udara.

Mnogi se žale na bolove u zglobovima, kostima i području starih ožiljaka. Objašnjenje leži u promjeni atmosferskog tlaka. Prije oluje ili kiše, tlak zraka pada, što uzrokuje blago širenje tekućine i plinova unutar zglobnih čahura i mekih tkiva. Dok zdravo tkivo to kompenzira, oštećena hrskavica, ožiljci ili mjesta starih prijeloma manje su elastični i ne mogu se prilagoditi, što dovodi do pritiska na živčane završetke i pojave neugodne, tupe boli.

Tko je najviše na udaru?

Iako se meteoropatija tradicionalno vezala za starije osobe, moderan način života, stalni stres i sve izraženije klimatske promjene učinile su da i mlađi sve češće osjećaju posljedice. Ipak, neke su skupine osjetljivije od drugih.

Starije osobe su i dalje najugroženije. Njihov metabolizam je sporiji, a sposobnost termoregulacije i prilagodbe smanjena. Kod njih promjena vremena često dovodi do pogoršanja postojećih kroničnih bolesti.

Kronični bolesnici posebno teško podnose vremenske oscilacije. Procjenjuje se da čak 70 posto osoba s kardiovaskularnim bolestima osjeća tegobe. Astmatičari teže dišu na hladnom i vlažnom zraku, dok dijabetičari mogu imati problema s regulacijom razine šećera u krvi. Reumatski bolovi i artritis postaju gotovo nepodnošljivi.

Djeca i mlađe osobe nisu imuni. Kod njih se meteoropatija ne manifestira toliko kroz bolove, koliko kroz psihičke simptome. Postaju razdražljivi, pada im koncentracija, osjećaju neobjašnjiv umor ili imaju problema sa spavanjem. Djeca su, prema nekim istraživanjima, osjetljivija i na promjene elektromagnetskih valova u atmosferi.

Žene, statistički gledano, češće pate od meteoropatije, osobito one srednje dobi i u menopauzi, vjerojatno zbog već postojeće hormonalne osjetljivosti.

Simptomi koje ne smijete ignorirati

Spektar simptoma meteoropatije je iznimno širok i može se podijeliti na fizičke i psihičke. Od fizičkih, najčešći su glavobolja i migrena, vrtoglavica, mučnina, bolovi u kostima i mišićima te oscilacije krvnog tlaka. Mogu se javiti i otežano disanje i osjećaj težine u prsima.

S psihičke strane, dominiraju umor, pospanost, nagle promjene raspoloženja, bezvoljnost, tjeskoba i opća razdražljivost. Pad koncentracije može biti posebno opasan jer povećava rizik od pogrešaka na poslu i u prometu. Uz sve to, nagli prijelazi s toplog na hladno oslabljuju imunosni sustav, čineći nas podložnijima virusnim infekcijama poput prehlade i gripe.

Kako se zaštititi i olakšati si život

Iako ne možemo utjecati na vrijeme, možemo ublažiti njegov utjecaj na naše tijelo. Ključ je u pripremi i jačanju otpornosti organizma.

Pratite biometeorološku prognozu: Ona nije samo puka informacija, već koristan alat. Ako znate da dolazi promjena, možete se pripremiti 24 do 48 sati unaprijed i izbjeći teže fizičke i mentalne napore.

Hidratacija i prehrana: Pijte dovoljno vode i nezaslađenih biljnih čajeva. Čajevi od kamilice, mente i matičnjaka mogu pomoći kod smirivanja nervoze. Izbjegavajte tešku, masnu i začinjenu hranu te alkohol, jer dodatno opterećuju metabolizam. Prehrana bogata voćem, povrćem i vitaminima ojačat će vaš imunitet.

Spavajte dovoljno i ostanite aktivni: Kvalitetan san od sedam do osam sati ključan je za oporavak organizma. Redovita tjelesna aktivnost, poput šetnje u prirodi za vrijeme stabilnog vremena, jača sposobnost tijela da se prilagodi.

Odijevajte se slojevito: Slojevita odjeća omogućuje vam da se lako prilagodite naglim promjenama temperature tijekom dana i tako pomognete tijelu u termoregulaciji.

Poseban oprez za kronične bolesnike: Osobe koje uzimaju redovitu terapiju ne smiju je preskakati. Posebno je važno redovito mjeriti tlak i, po potrebi, u dogovoru s liječnikom, prilagoditi dozu lijekova. Ako su simptomi meteoropatije izrazito jaki, najbolje je posavjetovati se s liječnikom kako bi se isključili drugi uzroci.