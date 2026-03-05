Iz Severina stiže nova era namještaja: Otvorena tvornica vrijedi 20 milijuna eura

Riječ je o tehnološki i ekološki najnaprednijoj tvornici namještaja u Hrvatskoj. Investicija vrijedna 20 milijuna eura označava novu fazu razvoja brenda koji već tri desetljeća oblikuje hrvatske domove.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 08:33 Poduzetnica Ajna Prstačić Vuković bavi se proizvodnjom konfekcije | Video: 24sata/Ivica Galović/PIXSELL

Svečano otvorenje održalo se u četvrtak, a prisutni su bili vlasnik Prime Renato Radić, gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak, župan Bjelovarsko-bilogorske županije Marko Marušić, ministrica Marija Vučković i načelnik Severina Antonio Babec.

Svečano otvorenje Prima tvornice namještaja u Severinu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- U 30 godina Prima je imala pet milijuna zadovoljnih kupaca, stoga je gradnja nove tvornice bila logičan sljedeći korak. Nova tvornica nije jednokratna investicija, već dugoročna odluka kojom gradimo temelje za sljedeća desetljeća rasta. Omogućit će nam bržu, učinkovitiju i održiviju proizvodnju uz potpunu kontrolu kvalitete. Otvorenje nove Prima tvornice kraj Bjelovara donosi i nova radna mjesta te poslovne prilike za mlade, ali dolazi i kao potvrda da je Bjelovar prepoznat kao grad industrije - zaključio je gradonačelnik Bjelovara.

Svečano otvorenje Prima tvornice namještaja u Severinu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Nova Prima tvornica u našoj poslovnoj zoni Severin je simbol inovacije, zelene energije i tehnologije. Hvala gospodinu Radiću i cijeloj Prima grupi što su prepoznali našu viziju i odabrali Severin, mjesto gdje znanje, tehnologija i održivost stvaraju radna mjesta i prilike za naše ljude. Severin je mjesto gdje se ulaže i vjeruje u budućnost - rekao je Babec, načelnik Severina.

Svečano otvorenje Prima tvornice namještaja u Severinu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Župan Marušić istaknuo je da je teško biti poduzetnik i čestitao vlasniku Radiću na uspjehu.

Svečano otvorenje Prima tvornice namještaja u Severinu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nova Prima tvornica u Severinu osmišljena je kao suvremeni proizvodni kompleks u kojem su tehnološka naprednost i ekološka odgovornost jednako važni. Automatizirani procesi, digitalizacija i energetska optimizacija integrirani su već u fazi planiranja, čime je održivost postavljena kao temelj na kojem je tvornica projektirana i izgrađena.

Svečano otvorenje Prima tvornice namještaja u Severinu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U tvornici rade stručni i osposobljeni zaposlenici različitih profila - od montera namještaja i CNC operatera do tehnologa i kontrolora kvalitete. Nova proizvodna infrastruktura omogućuje im rad na suvremenoj tehnologiji koja povećava preciznost, olakšava svakodnevne procese i podiže ukupnu razinu kvalitete proizvoda.

Svečano otvorenje Prima tvornice namještaja u Severinu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Sve je započelo u proljeće 2024. godine, kad su u Severinu počeli prvi radovi na projektu koji će obilježiti novu fazu razvoja Prime. U razdoblju od gotovo dvije godine, ideja o suvremenoj, održivoj tvornici pretvorena je u stvarnost. Od prvog iskopa do završetka proizvodnog pogona, riječ je o projektu koji je zahtijevao preciznu koordinaciju, dugoročnu viziju i snažnu suradnju brojnih partnera.

Svečano otvorenje Prima tvornice namještaja u Severinu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Tvornica je nastala uz potporu EU fondova kroz poziv "Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo" u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026., pod nadležnošću Ministarstva gospodarstva i HAMAG-BICRO-a.

Svečano otvorenje Prima tvornice namještaja u Severinu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Financijsku podršku kroz kreditiranje osigurale su Hrvatska poštanska banka (HPB) i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), a važnu ulogu imale su i lokalne vlasti te županijska uprava kroz učinkovito administrativno praćenje projekta. U realizaciji su sudjelovali domaći arhitekti i inženjeri, stručnjaci za energetsku učinkovitost i održivost, izvođači radova te dobavljači najsuvremenije opreme i tehnologije.

Svečano otvorenje Prima tvornice namještaja u Severinu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nova tvornica rezultat je strateške odluke o jačanju vlastite proizvodnje, dugoročnoj stabilnosti poslovanja i odgovornom razvoju brenda.