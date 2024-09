Izađite iz kuće! U Jaškovo na štrudle, u Zagrebu je kino pod zvijezdama, jazz u Šibeniku...

Vikend je idealno vrijeme za opuštanje i bijeg od svakodnevnih obaveza, bilo da ga želite provesti u krugu obitelji ili u društvu prijatelja. Bez obzira na to tražite li kulturne manifestacije, događanja na otvorenom ili jednostavno opuštanje uz dobru hranu, ovaj vodič nudi vam pregršt ideja za savršeni vikend. Prošetajte kroz raznolikost događanja koja se nude diljem zemlje - od Food Truck Festivala na zagrebačkom Britancu i biciklističko-vinske ture Erdutskog vinogorja do magičnih kino projekcija na Visu. Spremite se za vikend pun zabave i uživanja!

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:55 U Zagrebu počeo Palačinka Fest | Video: 24sata/pixsell

U Zagrebu je festival na svakom koraku

Zadnji vapaji ljeta vuku nas na aktivnosti na otvorenom. Kako biste vikendima uživali na zrakama toplog ljetnog sunca, a pritom se dobro zabavili, festivali su idealna varijanta za cijelu obitelj. Tako ih u nadolazećem vikendu u Zagrebu ima nekoliko.

Prvo ćemo spomenuti Ljeto na zagrebačkom Velesajmu, open air festival koji se sastoji od edukativnih, glazbenih, sportskih i umjetničkih programa, a traje i ovaj vikend. Tako danas, od 18 sati, možete doći i poslušati bendove i njihove autorske radove ili obrade popularnih pop i rock pjesama. U subotu imaju radionicu apiterapije, nastup Zdenke Kovačiček od 22 sata i plesni show, a zadnji dan možete otići na radionicu plesa oko šipke i druge zabavne sadržaje.

U Zagrebu traje i Food film Festival na Tuđmancu. U petak vas očekuje film "Uboga stvorenja", za koji je glavna glumica Emma Stone osvojila Oscara, a u nedjelju blockbuster "Dina: Drugi dio" sa Zendayom i Timothéejem Chalametom. Nedaleko se nalazi i Food Truck Festival na Britancu, gdje možete uživati u glazbi uz vrhunske zalogaje i koktele. Zanimljivi kokteli i ambijent očekuju vas i na adresi Ilica 10, na krovu Zagrebačkog plesnog centra, na osmom izdanju Corona Sunset Sessions, uz glazbeni program DJ-a i zalazak sunca.

Ove godine, scena AMADEO obilježava 25. sezonu neprekinutog rada, a nakon dugogodišnje obnove ponovno su se vratili doma, u novoobnovljeni Hrvatski prirodoslovni muzej. Ovoga vikenda možete otići tamo i pogledati fantastične predstave na kultnoj zagrebačkoj sceni.

U Zagrebu do 8. rujna traje i Palačinka Fest u Rougemarin Parku. Osim klasičnih palačinki možete probati i palačinku od ajvara i druge inačice na najpoznatiju slasticu. Uz super koktele zabava je zagarantirana.

Najstarija sportska priredba u Hrvatskoj, Boris Hanžeković Memorijal, održava se po 74. put zaredom, privlačeći najbolje svjetske atletičare iz više od 130 zemalja. Ovo trodnevno sportsko događanje počinje danas i pruža jedinstveni atletski spektakl koji svake godine oduševljava tisuće gledatelja, a prenosi se u više od 150 zemalja. Događanje započinje danas s trećim Zagreb City Challengeom na Trgu bana Jelačića.

Danas počinje i 16. ZeGeVege festival održiva življenja na Europskom trgu. Ove godine trajat će čak puna tri dana, a možete se upoznati s raznovrsnim veganskim delicijama, eko proizvodima i biljnom kozmetikom.

Na još jedan takav festival možete otići i u Osijek, na PLANTida, ekološko-održivi festival u organizaciji Udruge PLANTaža, koji se većim djelom događa u Parku kralja Držislava u Osijeku. Očekuju vas radionice i bogata gastro ponuda s ciljem educiranja i razmjene iskustava.

Zagrebački kvartovi kulture ovog vikenda idu na Siget, a očekuju vas koncerti, predstave, a kompletan program je besplatan. Program u subotu započinje uz Zagrebački orkestar ZET-a koji će promarširati kroz Siget i uvesti vas u sva ostala događanja. Program se održava na platou u ulici Prilaz Ivana Visine, osim projekcije filma Čudesna šuma koja će se održati u Podbrežju.

Na putu prema Istri

Pomičemo se od Zagreba i idemo u Jaškovo, gdje vas čeka novo izdanje Štrudlafesta, a već znate što je tamo glavna atrakcija. Otvorenje je danas i, osim uživanja u slatkim i slanim delicijama, možete otići i na koncert Psihomodo popa, prigodno nazvan "Ja volim samo (sebe) štrudle". Pruža mnoge zanimljive sadržaje, poput vožnje kajakom, a možete se čak i provozati helikopterom iznad festivala i doživjeti panoramski pogled prekrasnog ozaljskog krajolika. U subotu im stižu gosti iz Amerike, s gastro showom pod nazivom "Štrudla iz Chicaga", a u nedjelju gosti iz Austrije sa štrudlom iz Seebodena.

Zatim idemo u Istru, do Svetog Petra u Šumi, na ljetni noćni sajam pod nazivom "S klobasicom u EU". Jubilarni deseti sajam promovira proizvodnju i prodaju tradicionalnih hrvatskih kobasičarskih i ostalih suhomesnatih proizvoda uz večernji glazbeni program. Ove godine će se u sklopu sajma održati i Dani zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda. Novitet ove godine je svjetsko prvenstvo u proizvodnji istarske kobasice, za koje se mogu prijaviti ekipe od najmanje četiri člana, nakon što su prošle godine izradili najdužu istarsku kobasicu na svijetu, dugu 333 metra.

Film i glazba u Dalmaciji

U Šibeniku vas čeka Barone Jazz Festival, koji od lipnja pa sve do kasnog ljeta na pozornici Tvrđave Barone dovodi nagrađivane hrvatske i strane jazz glazbenike. U subotu, 7. rujna, u 21 sat, na pozornicu s najljepšim pogledom u gradu penje se SU-TON Quartet.

I dolazimo do Visa, koji će na nekoliko dana postati pravo filmsko središte zahvaljujući drugom izdanju 35mm Vis Film Festivala, koji se održava od 6. do 10. rujna 2024. Poseban događaj ovogodišnjeg festivala bit će dolazak renomiranoga glumca Woodyja Harrelsona, koji će u subotu osobno predstaviti film "Narod protiv Larryja Flinta", kultno ostvarenje redatelja Miloša Formana. Posjetitelji će tijekom festivala imati priliku uživati u nekim od najznačajnijih Formanovih filmova, uključujući oskarovski "Let iznad kukavičjega gnijezda" i dobitnika čak osam zlatnih kipića - film "Amadeus".

U Slavoniji je pregršt sadržaja

U Osijeku se ovaj vikend održava i Infinity music festival u Katakombama (Krunska utvrda) na lijevoj obali rijeke Drave. Danas i sutra posjetitelji će imati priliku uživati u nastupima DJ-eva koji su osvojili svjetske top-destinacije poput Tomorrowlanda, Tuluma i srca milijuna obožavatelja elektroničke glazbe diljem svijeta.

U Đakovu danas i sutra možete otići na Craft Beerfest. Po peti put, u srcu Slavonije, podno katedrale sv. Petra, moći ćete se zabaviti uz dobru glazbu koju će pružiti DJ Učo, ToMa (6. 9.) i Bang Bang (7. 9.) te ugodnu atmosferu, a najizbirljiviji pivoljupci uživat će u raznolikoj ponudi pivskih stilova.

Drugog vikenda u rujnu tradicionalno stiže i manifestacija Wine & Bike Tour Erdut. Posjetitelje već tradicionalno očekuje bogati program, biciklističko-vinske utrke i Dan otvorenih podruma Erdutskog vinogorja. Vrhunac događaja bit će nastup legendarnog Rade Šerbedžije i Zapadnog kolodvora u subotu, 7. rujna.