Viralni trend: Pokažite najbolje verzije sebe poput Dolly Parton

Na Facebooku ćete možda otkriti nježnije aspekte svog života, na Instagramu ćete pozirati po posljednjoj modi, dok na LinkedInu morate djelovati pristojno. Tinder je sasvim suprotna stvar, jer će se potencijalni partneri "zakačiti" na izazovnu fotku, i bilo bi šteta da na njoj ne istaknete svoje atribute.

Iako je sva ta "društvena" prezentacija odraz želje za zadovoljavanjem vlastita ega i sve više ljudi ismijava one koji u tome blago rečeno pretjeruju, američka pjevačica Dolly Parton napravila je kolaž svojih sjećanja "primjerenih" svakom kanalu "oglašavanja" i njime postavila izazov koji je zapalio internet. Pridružili su mu glumci i političari i obični ljudi...

Sharon Stone istaknula je najbolje iz svoje karijere, a imun nije ostao niti Arnold Schwarzenegger. Zato, potrudite se i vi i igrajte pošteno, poručuju sudionici.

- Nađi i ti ženu koja sve to može - napisala je u post.

Pogledajte u nastavku kako napreduje ovaj viralni hit.

Arnold Schwarzenegger

Sharon Stone

Jared Leto

Will Smith

Will Smith has joined in on the fun! (📽️: Will Smith) #dollypartonchallenge pic.twitter.com/bBs9hLnDnp — ESSENCE (@Essence) 24. siječnja 2020.

Kerry Washinton

Mark Ruffalo

Jimmy Kimmel

Jennifer Garner

Sarah Michele Gellar

Monterey Bay Aquarium

Dublin Fire Brigade

We love a challenge......#DollyPartonChallenge



NB: we're not on Tinder 😉 pic.twitter.com/QwcL5cu1Ly — Dublin Fire Brigade (@DubFireBrigade) 24. siječnja 2020.

