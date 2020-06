Izbacite sva pića osim vode na 30 dana - rezultati su fantastični

U prehrani se ne treba ništa mijenjati, a za postizanje efekta od napitaka treba piti isključivo vodu, što znači detoks od kave, sokova, energetskih napitaka. Pozitivne efekte dokazao je istraživač Chris Bailey

<p>Tijelo - svaka molekularna stanica, tkivo i organ - oslanja se na vodu da ostane živa. Voda pruža svojevrsnu zdravstvenu terapiju, uz održavanje života. To uvelike utječe na specifične tjelesne operacije i održavanje dobrog zdravlja, piše <a href="https://www.lifehack.org/355818/this-what-happens-when-you-drink-only-water-for-30-days">Life Hack.</a></p><p>Kad pijete vodu samo kao svoj osnovni napitak, mogu se dogoditi izvanredne stvari. Poduzimanje posebnog vodenog režima za neke nije lako postići, ali moguće su pozitivne posljedice. Evo što se može dogoditi kada 30 dana pijete samo vodu, a da ne promijenite način prehrane ili vježbe.</p><p>Pogledajte video o znakovima da ne pijete dovoljno vode:</p><p>Čak trećinu dnevnih kalorija unosimo u tijelo u tekućem obliku - od kave i mliječnih napitaka do sokova i alkohola. No što se događa u organizmu ako se na mjesec dana odreknemo takvih pića i okrenemo samo vodi, eventualno nezašećerenom čaju? Rezultati su zapanjujući, tvrdi istraživač Chris Bailey koji je sebe podvrgnuo tom eksperimentu. </p><p>U njemu je potvrdio dobrobiti vode, kao najprirodnijeg pića koje naše tijelo treba.</p><p>Ovo su efekti na organizam koje je dokazao:</p><h2>1. Unosite manje kalorija</h2><p>Šalica zašećerenog čaja sadrži oko 150 kalorija, dok velika kava s mlijekom i šećerom ima oko 250 kalorija, a pola litre soka ima oko 300 kalorija. Bailey je zapisivanjem kalorija, bez da je išta drugo mijenjao u svojoj prehrani osim pića, otkrio kako je unos dnevnih kalorija smanjio za oko petinu, ovisno o danu. Na kraju eksperimenta smršavio je dva kilograma, bez ikakvog napora.</p><h2>2. Obuzdavanje apetita</h2><p>Bailey je zabilježio kako je njegov apetit bio znatno kontroliraniji dok je pio samo vodu. To može zahvaliti povoljnom djelovanju vode koja izaziva osjećaj veće sitosti. Također, razni sokovi, kave i alkoholni napici imaju velike razine šećera koje izazivaju podizanje razine šećera u krvi, a potom i naglog njegovog pada, što pak rezultira pojačanim osjećajem gladi. Ako ih ne unosimo, te napadajuće gladi nema.</p><h2>3. Mozak radi bolje</h2><p>Voda čini od oko 75 do 85 posto tijela, a za njegov rad najvažnija je dobra hidratizacija. U suprotnom se javljaju glavobolje, pad koncentracije i umor, a Bailey je zabilježio znatno manje razine glavobolje i umora u tih mjesec dana.</p><h2>4. Dobrobiti za novčanik</h2><p>Čak i ako ne koristite vodu iz slavine već pijete isključivo kupovnu vodu, i dalje ćete proći jeftinije nego s drugim pićima.</p><h2>5. Redovita probava</h2><p>Ako nakon buđenja popijete čašu vode, time ćete zapaliti "motore" tijela. Istraživanja su pokazala da pijenje 500 ml vode ujutro povećava metaboličku stopu za 30 posto kod muškaraca i žena. To doprinosi razbuđivanju, većoj potrošnji kalorija, bržoj probavi...</p><h2>6. Čisti kožu</h2><p>Iako zvuči kao urbani mit, dokazano je kako je voda najbolje piće za čišći ten. Kako jetra i bubrezi izbacuju višak toksina iz tijela, ako im damo odmora od filtriranja kave, alkohola i šećera te ih "natočimo" samo vodom, stanice postaju bolje opskrbljene kisikom, a koža se čisti. Bailey, koji inače nema problema s nečistom kožom na licu, ali ima s prištićima na leđima, primijetio je kako su mu se leđa značajno očistila tijekom tih mjesec dana.</p>