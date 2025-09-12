Obavijesti

Izbijanje prištića zbog tretmana lica: Evo kada je to normalno i očekivano, a kada nije

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Izbijanje prištića zbog tretmana lica: Evo kada je to normalno i očekivano, a kada nije
Nakon tretmana želimo imati super čistu i lijepu kožu, no dermatolozi ističu kako je zapravo jedna od reakcija upravo suprotna, no objašnjavaju kad treba obratiti pažnju i poduzeti nešto konkretno

Izbijanje prištića nakon tretmana lica može djelovati frustrirajuće te je sasvim neočekivano, no dermatolozi ističu da se radi o čestom i često potpuno normalnom fenomenu. Razlog pojave prištića nije univerzalan, naime, američka liječnica Sheila Farhang objašnjava da izbijanje može biti posljedica sastojaka korištenih u tretmanu ili tipa kože.

Camille Howard-Verović, američka dermatologinja, objašnjava da izbijanje prištića nakon tretmana ne znači nužno da je nešto pošlo po zlu. Takve reakcije kože mogu se pojaviti iz različitih razloga, a važno je pravilno tempirati tretmane i otvoreno komunicirati s estetičarom, posebno ako se očekuje važan događaj.

Ekstrakcije, profesionalno uklanjanje začepljenih pora, mogu privremeno izazvati začepljenje, dok neki uljni sastojci u proizvodima mogu dodatno začepiti pore. Osim toga, iritacija, upala ili blage alergijske reakcije mogu dovesti do malih izbočina, osobito kod osjetljive ili reaktivne kože.

Američka liječnica Jeannette Graf ističe da reakcija kože ponekad proizlazi iz samog tretmana. Nakon dubinskog čišćenja kože, ekstrakcije i manipulacija mogu izazvati blagu iritaciju, a pojačana cirkulacija može potaknuti izbijanje prištića. Takvi post-tretmanski izboji ne znače nužno da je koža loše reagirala, često su dio prirodnog procesa.

Razlika između "purginga" (akne kao posljedica tretmana) i pravih akni ovisi o lokaciji i izgledu izbijanja. "Purging" se javlja na mjestima gdje su pore već bile začepljene i obično nestaje unutar tjedan ili dva. Prištići koji su crveni, otečeni i bolni te se pojavljuju na novim područjima obično ukazuju na klasično izbijanje akni, kaže dr. Farhang.

Dr. Graf dodaje da "purging" i iritacija obično izgledaju kao male, jednolike crvene kvržice bez gnoja, dok pravi prištići uključuju bijele ili crne prištiće ili upaljene kvržice.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kod tretiranja izbijanja prištića nakon tretmana, dermatolozi preporučuju minimalnu i nježnu rutinu njege kože.

Dr. Farhang savjetuje osnovne proizvode: laganu hidratantnu kremu, blagi čistač i SPF dok kožna barijera ne zacijeli. Za aktivne prištiće preporučuje lokalne tretmane koji odčepljuju pore i umiruju kožu, poput flastera s salicilnom kiselinom ili uljem čajevca. Dr. Graf naglašava važnost izbjegavanja čeprkanja po koži i korištenja hladnih obloga za crvenilo ili nelagodu.

Tijekom nekoliko dana nakon tretmana preporučuje se izbjegavanje jakih aktivnih sastojaka, poput retinoida i jakih eksfolijanata, kako bi se koža oporavila, napominje Dr. Farhang.

Ako je tretman uključivao piling ili jaku kiselinu, vrijeme čekanja može biti i do tjedan dana. Dr. Adisa savjetuje da se u slučaju nejasnoća ili problema uvijek obratiti dermatologu koji može procijeniti stanje i formulirati odgovarajući plan tretmana, piše Marie Claire.

