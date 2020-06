Izbjegavajte ga u doba korone: 'Najzaraznije' mjesto u avionu

<p>Iako mnogi stručnjaci i dalje ne preporučuju letenje, moguće je putovati avionom. Za one koji su primorani otputovati, Best Life je istražio koja mjesta su najsigurnija za 'distanciranje' u avionu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO (Đikić o novom valu korone):</strong></p><p>Oni koji idu na putovanje najnesigurniji su ako sjede u prolazu. Razlog je jednostavan i logičan, tamo je najveća koncentracija ljudi. Stalno netko prolazi pored vas, a to potvrđuje i činjenica da se 80 posto putnika barem jednom tijekom leta, digne sa svog mjesta.</p><p>Iako to može biti najudobnije mjesto, definitivno je mjesto na kojem ćete se najprije zaraziti, tvrde stručnjaci.</p><p>Bliski kontakt s drugim ljudima olakšava prenošenje korona virusa.</p><p>- Ako je gužva, najveća je vjerojatnost da ćete na tom mjestu doći u doticaj s najviše ljudi - rekao je <strong>Mark Gendreau</strong>, dr. med., liječnik bolnice Beverly u Massachusettsu.</p><p>Ako tražite najsigurnije mjesto za sjedenje, razmislite o sjedalu uz prozor. Znanstvenici su pratili pet letova i otkrili da se putnici koji su sjedili kraj prozora nisu ili su rijetko ustali tijekom putovanja.</p>