Izbjegavajte novi TikTok trend s češnjakom - nije lijek za akne!

Najnoviji viralni trend koji je osvojio TikTok uključuje gutanje jednog cijelog režnja češnjaka dnevno tijekom tjedan dana uz tvrdnje da će pomoći osobama koje pate od akni da se riješe problema s kožom.

TikTok trendovi imaju veliki utjecaj na sve, od naših modnih izbora do vrste kave koju bismo trebali piti. No idu li ti trendovi predaleko kada je riječ o davanju opasnih ili štetnih savjeta i trikova za zdravlje kože?

Ne samo da hashtagovi #garlicskin uključuju gutanje punog češnja, već su korisnici na platformi također trljali povrće po svojim mrljama od akni i prištića.

Lesley Reynolds, stručnjakinja za njegu kože i suosnivačica The Harley Street Skin Clinic, podijelila je zašto ne biste trebali koristiti češnjak na svojoj koži i kakvu štetu može izazvati.

- Trljanje češnjaka na kožu može dovesti do kemijskih opeklina i ozbiljne iritacije kože, pogoršati već postojeću upalu uzrokovanu aknama i dovesti do daljnje nelagode i oštećenja kože, a može čak dovesti i do postupalnih ožiljaka - rekla je Reynolds.

- Umjesto toga, preporuča se za kožu sklonu aknama da usvoji jednostavniju rutinu njege kože, budući da pretjerana uporaba previše proizvoda zapravo može dovesti do iritacije kože, a ne do liječenja kože - nadodala je.

Svaka koža je jedinstvena i nema pravila koje će pomoći svakome, ali uključivanje nekih proizvoda za akne (nekomedogenih) kao što su salicilna kiselina i benzoil peroksid u vašu rutinu njege kože može pomoći u smanjenju nakupljanja unutar pora na vašoj koži i boriti se protiv bilo kakvih bakterijskih svojstava, prenosi Express.