Izbjegnite ove greške dok radite kokice: Bit će puno ukusnije

Tu je nekoliko ključnih elemenata na koje treba paziti kad radite svoje omiljene grickalice uz film.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Koristite previše ulja

Ovo je bitno radi kalorija, ali i načina na koji kokice ispadnu jer ako u tavu ulijete previše ulja, moguće da neće ni pucati. A i ako puknu, kokice će se kupati u ulju te biti mekane, a ne hrskave.

Zrna su stara

Ustajala, zastarjela ili jednostavno loša zrna nikada neće dati ukusne kokice.

- Kukuruzu će rok trajanja i kvalitetu produžiti vakuumirano pakiranje jer im zrak i vlaga ne odgovaraju - naglasila je Susan Sellani-Hosage, koautorica knjige 'The 40-Year Old Vegan: 75 Recipes to Make You Leaner, Cleaner, and Greener in the Second Half'.

Sol je prevelika

Sol za kokice prodaje se zasebno na policama trgovina s razlogom, jer nije nimalo nalik tipičnoj soli.

Jedna od najvećih pogrešaka koje ljudi čine kada sami rade kokice jest da pokušaju koristiti sol koja je prevelika da bi se zalijepila za kukuruz.

Ipak, ne morate kupiti 'sol za kokice'. Sve što trebate učiniti je usitniti sol pomoću mužara i tučka da bude dovoljno sitna da se zalijepi za kokice.

Ne gledate lonac

Ako odete iz kuhinje, kokice bi mogle zagorjeti, jer kad krenu, brzo se otvaraju.

- Kokice lako zagore, ali to možete izbjeći tako da promatrate lonac - kaže Beth Nydick, osnivač Blue Barn Kitchena.

- Predlažem lonac sa staklenim poklopcem, da možete gledati. Počnite s visokom temperaturom, a kad krenu pucati, smanjite na srednju. To će omogućiti da se otvori maksimalno zrna - izjavio je.

Dodali ste previše dodataka

Ako pretjerate s dodacima, uništit ćete ih te dodati prazne kalorije.

- Ništa ne uništava okus hrskavih kokica kao pretjerano dodavanje soli, maslaca ili drugih začina. Visokokvalitetne kokice zapravo imaju nježnu teksturu i okus - kaže Sellani-Hosage.

Oslanjate se na mjerač vremena

Gumb za kokice na mikrovalnoj pećnici nije prijatelj - većina postavki memorije mikrovalne pećnice programirana je da radi predugo, što će vam ostaviti pougljenjene komadiće.

Umjesto toga, slijedite vrijeme predloženo na pakiranju i slušajte otvaranje kokica. Kada dođe do dvije ili tri sekunde između svakog pucanja, kokice su spremne.

Predugo su odstajale nakon pečenja

Kad ostavite kokice da malo odstoje prije nego što ih začinite i počnete jesti, bit ćete razočarani rezultatima.

- Sobna temperatura i vlaga nisu prijatelji svježih kokica kukuruza. Za super okus i teksturu, napravite ih neposredno prije nego što ih planirate pojesti - kaže Sellani-Hosage.

Pokušavate smanjiti mast smanjivanjem količine ulja

Kokice su među najzdravijim grickalicama, to je cjelovito zrno i prepuno je vlakana.

Ako želite smanjiti kalorije, ipak pazite da na tavu ili u lonac ne stavite premalo ulja, kako bi one bile prhke i otvorile se maksimalno.

Ne protresete dovoljno lonac

Ako pečete kokice na ploči štednjaka, ne zaboravite protresti više puta.

Jer, ako zrna sjede na vrućoj površini dna posude, mogu zagorjeti. Čak i ako samo nekoliko komada previše potamni, dim i miris mogu biti dovoljni da pokvare okus svega. Nakon što zrna počnu pucati, protresite ih svakih nekoliko sekundi. Protresite češće kako se pucketanje pojačava.

Dodate dodatke dok su kokice u vreloj tavi

Vruće kokice mogu lakše uhvatiti preljev nego na sobnoj temperaturi. Sol i drugi dodaci kukuruzu za kokice zalijepit će se za ulje koje još prekriva površinu tave i ostati kad kokice prebacite u zdjelu. Umjesto toga, začinite ih u zdjelici i nekoliko puta protresite kako bi se okus ravnomjerno rasporedio.

Koristite krivo ulje

Kokice pucaju na visokim temperaturama, pa vam je potrebno ulje koje može podnijeti toplinu. Umjesto maslinovog ulja ili maslaca, koji imaju niske točke dimljenja i mogu zagorjeti.

Radije se odlučite za ulja poput onih uljane repice, kukuruza, sjemenki grožđa ili suncokreta. Ova ulja mogu izdržati visoku toplinu iz mikrovalne pećnice ili s ploče za kuhanje, bez stvaranja neugodnih okusa.

Ako vam se sviđa okus maslaca, prelijte ga po kokicama nakon što se iskoče, piše RD.