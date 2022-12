Kupujete fritezu na vrući zrak? Evo što sve prije morate znati

Mnogi koji su je kupili tvrde kako je friteza na vrući zrak među najpraktičnijim kuhinjskim dodacima koje su nabavili. Ipak, priznaju kako nije baš sve onako kako su očekivali.

Prije kupnje aparata valja imati na umu određene informacije koje će možda biti presudne u odluci o kupnji. Također, tek metodom pokušaja i pogrešaka naučit ćete na koji način aparat funkcionira kako biste dobili upravo onakve zalogaje kakve ste zamislili. HomesAndGardens donosi 10 detalja o fritezama na vrući zrak koje morate znati prije nego što ih kupite.

Foto: Dreamstime

1. Morate koristiti ulje

Svi priručnici za korištenje tvrde da vam je potrebno samo malo ulja ili čak možete hranu pripremati bez masnoća u fritezi na vrući zrak. Iako je tehnički moguće pripremiti obrok bez masnoća, hrana će biti ukusnija ako je dodate. Time ste, naravno, prekršili osnovnu ideju o zdravom načinu pripreme hrane, ali ima ljudi koji više vole jesti ukusniju hranu uz par kapi ulja, nego posve zdrav objed bez ikakvih masnoća koji je na kraju bljutav.

Pritom je bolje koristiti ulje u spreju nego ga izlijevati izravno iz boce, a svakako pripazite da koristite ulje koje ne sadrži lecitin. Naime, taj spoj, iako je siguran za konzumaciju u hrani, stupa u interakciju sa zagrijanim metalom i s vremenom uništava neljepljivu površinu područja u kojem se hrana peče te ju je nemoguće očistiti.

2. Nije isti princip prženja kao u dubokom ulju

Kad su se friteze prvi put pojavile, mnogi su bili oduševljeni konceptom da se više ne moraju mučiti sa vrućim uljem kad god požele prženu hranu. Međutim, friteze tehnički ništa ne 'prže'. Umjesto toga, čine hranu hrskavom poput pećnice s ventilatorom – samo bolje.

Naravno da je zbog toga hrana zdravija, ali kod konzumacije nije isti osjećaj. Hrana je hrskava, ali ne na isti način kao kad jedete, primjerice, pohanu piletinu. Ako želite baš takav dojam, ipak ćete morati posegnuti za tavom i uljem.

Foto: Dreamstime

3. Ponekad ih je teško očistiti

Više je razloga zbog kojih je važno znati kako pravilno očistiti fritezu na vrući zrak, a mnogima je omiljeni trik korištenja octa za uklanjanje zapečene masnoće. Naime, zbog brojnih komponenti aparat se ne smije smočiti. Dijelove koji se mogu ukloniti nije teško očistiti jer ih perete pod vodom, no unutarnje komponente poput grijača i ventilatora gotovo je nemoguće temeljito očistiti. Također, mali prostor otežava da rukom i suhom krpom obrišete te površine.

4. Postoji puno vrsta pa je važno istražiti prije kupnje

Sve friteze na prvi pogled izgledaju isto i većina marki izgleda potpuno jednako, no ipak nisu sve iste. Postoje različite funkcije, mogućnosti, snaga i ostalo. Stoga prije kupovine detaljno proučite kakav vam aparat koristi s obzirom na vaše potrebe i želje, pa se tek potom uputite do trgovine.

5. Zauzimaju puno prostora, a možda neće napraviti dovoljno porcija odjedanput

Ako imate malu kuhinju, dodavanje friteze u taj prostor je nešto što ćete morati dobro isplanirati. Unatoč tome što zauzima većinu prostora na kuhinjskom pultu, kućište ne nudi toliko prostora za kuhanje. To znači da, ako kuhate za više od jednog ili dva čovjeka, morate koristiti aparat više puta zaredom. S obzirom na to koliko su friteze brze u pripremi hrane, to često i nije problem, no mnogi smatraju kako je riječ o neučinkovitom gubljenju vremena.

6. Možete biti kreativni

U fritezi na vrući zrak može se pripremati daleko više vrsta hrane od one namijenjene prženju u dubokom ulju. Mogućnosti su, zapravo, beskrajne. Iskoristite savjete popratne knjižice s receptima i istražite granice aparata u kojem čak možete podgrijavati hranu, i to bolje nego u mikrovalnoj jer ne ostaje hladan dio u sredini.

Foto: DREAMSTIME

7. Sve se jako brzo peče

Hrana u pećnici na vrući zrak brže je gotova od one u klasičnoj pećnici. Stoga pripazite da je ne ostavite predugo kako ne bi zagorjela.

8. Stvarno morate okrenuti meso

Mnogi ignoriraju savjet u receptima koji navodi da morate okrenuti meso u pećnici kako bi se bolje ispeklo. Metalni pladanj u pećnici se ionako ravnomjerno zagrijava, pa nema svrhe, zar ne?

U fritezi, međutim, okretanje hrane je neophodno ako želite ravnomjerno pečeni obrok. Ako ne miješate i ne okrećete hranu, lako biste mogli završiti sa krumpirićima koji su na vrhu hrskavi i pečeni, a na dnu vlažni i gnjecavi. Često okretanje hrane će riješiti taj problem.

9. Ne možete vidjeti kada je obrok gotov

U klasičnoj pećnici kroz staklena vrata u svakom trenutku možete provjeriti u kakvom je stanju jelo koje pripremate, no kod friteze ne postoji taj luksuz. Dok vam pećnica omogućuje da promijenite snagu kuhanja ili produljite vrijeme pečenja, ne možete vidjeti kako se hrana priprema u ladici friteze. Ako previše često izvlačite ladicu kako biste provjerili stanje, to može narušiti proces kuhanja. Zato vam je potrebno iskustvo kako biste bolje upoznali svoj aparat i način na koji funkcionira, a to podrazumijeva metodu pokušaja i pogrešaka.

Foto: Dreamstime

10. Stvarno pomažu u spravljanju zdravijih obroka

Na kraju, najvažnije pitanje je u kojoj mjeri takav aparat može pomoći u pripremi zdravije hrane, a u kojoj je mjeri samo riječ o marketinškom triku. Pa, sve opet ovisi o vama. Činjenica jest da omogućuje pripremu hrane bez masnoća, a o vama ovisi hoćete li je dodati u maloj količini ili je uopće nećete koristiti. Također, i takva je opcija bolja od hrane pržene u dubokom ulju. Također, pojedina istraživanja tvrde da hrana pržena na zraku smanjuje kalorije za 70-80 posto zahvaljujući smanjenom korištenju masnoća, a pokazalo se i da proces prženja na zraku smanjuje izloženost kancerogenim tvarima koje nastaju prženjem u dubokom ulju.

