Izbjegnite prekid! Savjeti kako zaobići zamke koje vrebaju i najjače parove u ovom periodu

Božić može biti čarobno vrijeme, ispunjeno lampicama, glazbom i tradicijama koje prizivaju nostalgiju, ali jednako tako može biti i razdoblje u kojem se odnosi najlakše pokvare. Nije slučajno da odvjetnici prvi ponedjeljak nakon Nove godine nazivaju “Divorce Day”, dan kada su preplavljeni pozivima parova koji su jedva izdržali zimske praznike.

Jedno britansko istraživanje pokazuje da se uoči prosinca čak 39 posto ljudi u braku brine za svoj odnos, a osam posto vjeruje da će upravo Božić biti trenutak odluke: ostati ili otići. Razlog je jednostavan.

Blagdansko razdoblje u jednom paketu spaja sve glavne stresore: financijski pritisak, obiteljske odnose, alkohol, visoka očekivanja i vrlo malo osobnog prostora. Dodaju se iscrpljenost, manjak sna i sentimentalnost i mješavina postaje opasno zapaljiva.

Najčešće se prvo pojavi problem novca

Blagdani nose nesklad očekivanja, a postoje parovi koji se iz godine u godinu pokušavaju nadmašiti darovima, iako ih to opterećuje više nego što ih raduje.

Kad se ne dogovori realan proračun, svaka kupovina postaje teren za sukob. Jedan partner želi skromnost, drugi želi “učiniti da sve izgleda posebno”, pa se prosinac pretvara u niz rasprava koje uvijek završavaju u istoj točki: tko je potrošio previše i zašto. Istina je da se ovdje gotovo sve može spriječiti ranijim dogovorom.

Parovi koji na početku prosinca zajedno donesu odluku o budžetu lakše prolaze kroz blagdane, a kada se pritisak cijene zamijeni osobnim, promišljenim darovima, oboje se osjećaju više viđeno i manje iscrpljeno. Vrijedi se prisjetiti da cijena nikada nije mjera ljubavi; poklon koji otkriva da dobro poznajete osobu ostavlja jači dojam od bilo kojeg skupog trenda.

Kraj godine također potiče introspekciju, što može biti neugodno ako je odnos ionako pod napetošću. Ljudi prirodno uspoređuju prošlost i sadašnjost, bilježe što je funkcioniralo, a što nije.

Božić kao rok, previše obitelji...

Ponekad netko, svjesno ili nesvjesno, postavi Božić kao rok: ako se do Nove godine neke stvari ne promijene, nema smisla nastavljati. Ovo razdoblje donosi i veći pritisak društvenih usporedbi: na obiteljskim susretima, na društvenim mrežama, u usporedbi s parovima koji djeluju skladno i bezbrižno. No introspekcija ne mora biti prijetnja.

Parovi koji joj pristupe nježno i bez optuživanja mogu pretvoriti kraj godine u priliku za zajednički “servis odnosa”, lagani pregled onoga što vole jedno kod drugoga, onoga što žele zadržati i onoga čega bi se rado oslobodili sljedeće godine.

Bitno je da se te teme ne otvaraju u stanju iscrpljenosti, pijanstva ili usred neke druge blagdanske obaveze. Božić nije trenutak za teške razgovore koji se mogu pretvoriti u nove rane.

Velik dio pritiska proizlazi i iz ideje savršenih rituala

Mediji već mjesecima prije stvaraju sliku bajkovitog Božića, s besprijekorno okićenim domovima, skladnim obiteljima i stolovima koji izgledaju kao da su iz editorijala. Želja da se sve “izvede kako treba” često vodi frustraciji, jer stvarni život ne sliči oglasima. Kad se očekivanja previše udalje od stvarnosti, javlja se razočaranje, a partner postaje najlakša meta. Ipak, upravo rituali mogu biti izvor bliskosti, ali samo onda kada se njihovo značenje dijeli.

Ako jedno od vas razumije zašto su neki običaji važni, prihvaćanje dolazi lakše.

Još je važnije da se obveze raspodijele pravedno. Jedna osoba ne može sama nositi dekoracije, darove, pripremu hrane, planiranje posjeta i emocionalnu logistiku svih uključenih. Kad se zadaci dijele, a pogreške dočekuju smijehom, blagdani postaju podnošljiviji, a ponekad i lijepi.

Jedna od najvećih zamki je upravljanje obiteljskim odnosima

Tko gdje dolazi, tko gdje spava, čiji roditelji imaju prednost i što će se dogoditi ako jedan od vas mora odstupiti od tradicije? Mnogi parovi se prvi put ozbiljno posvađaju baš zbog pitanja “kod koga ćemo biti ove godine?”.

Rješenje je gotovo uvijek isto: razgovor unaprijed. Što ranije odlučite kako će izgledati blagdani, to bolje možete pripremiti i sebe i druge. Stariji članovi obitelji posebno teško podnose nagle promjene, pa je važno da im se sve važno priopći na vrijeme.

Pri tome ne treba zaboraviti ni male trenutke intimnosti unutar kaosa, kratka šetnja, jutarnja kava, nekoliko minuta samo za vas dvoje često su dovoljni da spuste napetost. A najvažnije je zapamtiti jedno pravilo: svatko ima pravo komentirati svoju obitelj, ali ne i tuđu. To pojednostavljuje mnoge situacije i sprječava nepotrebne osjećaje izdaje ili uvrede.

Na kraju, mnogi parovi posrnu jer je jednostavno previše svega

Previše previše obaveza, previše alkohola, previše ljudi u kući, premalo sna, premalo prostora. U takvim uvjetima i najmanja sitnica postaje detonator. Vrijedi priznati jedno drugome da je teško. Glumljenje savršenstva pod pritiskom često vodi eksploziji.

Bolje je reći naglas da vam se ne ide negdje, da ste iscrpljeni, da je sve postalo previše, nego to potiskivati i kasnije projicirati na partnera. U takvim situacijama dobro je pronaći nešto što vas vraća jedno drugome: kratki izlazak, šetnja, tiha večer, ili jednostavno nekoliko sati odmora bez djece ili gostiju.

Alkohol također igra veliku ulogu u blagdanskim sukobima; dok jedna čaša može opustiti, nekoliko previše lako pretvara sitnu nesuglasicu u ozbiljnu svađu. Nekoliko dana pauze može učiniti čuda za raspoloženje i odnos.

Božić je razdoblje velikih očekivanja i još većih emocija, ali ne mora biti opasno za vaš odnos.

Umjesto dokazivanja, natjecanja i prikrivenog zamjeranja, blagdani mogu postati razdoblje u kojem se ponovno povežete, ako si dopustite iskrenost, malo ranjivosti i mnogo nježnosti. Ponekad vaš odnos nije u krizi, nego samo treba predah, novi ritam i podsjetnik da ste u svemu ovome ipak zajedno, piše Daily Mail.