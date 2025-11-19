Farmeri dočekali svoje dame u 'Ljubav je na selu'! Željko čak zaplakao, a Robert se šokirao

Farmeri iz 'Ljubav je na selu' odabrali su dame koje vode na svoja imanja, a sad je vrijeme da ih dočekaju na svom terenu. Josip E. priznao je da je jako uzbuđen što će u njegove Bilice doći Dottie, Jelica i Slađana pa je cijelo jutro čistio i uređivao kuću kako bi sve bilo savršeno. Tri dame susrele su se uz more, a ubrzo im se pridružio i Josip te ih srdačno zagrlio.

- Sve su izgledale lijepo, veselo, osunčano. Veselim se - poručio je.

A tri dame vrlo su brzo ostale očarane morem, zrakom, njegovom kućicom, vrtom i dvorištem.

- Mogao nas je dočekati s nekim komadom mesa - Jelica je dodala.

Foto: RTL

Prve dojmove odlučila je ispitati i voditeljica Anita Martinović.

- Ne planiram brzo kući. Vidim se kako uživam s Josipom i kako postajem dio njegova života - poručila je Dottie.

- Kao jedna Slavonka, mogla bih se zamisliti ovdje. Bilo bi mi savršeno - Osječanka Jelica je poručila da je privlači miris mora.

- Jelica mi se sviđa najviše od njih tri, najviše je moj tip žene - prišapnuo je Josip.

Foto: RTL

I Sunja je spremna za dolazak kandidatkinja! Željko je jutro proveo u češljanju, brijanju i sređivanju kako bi prvi dojam bio što bolji, sve pod Anitinim budnim okom.

- Spreman jesam, ali treba od njih odabrati pravu - kazao joj je.

Sara, Ankica i Đurđa susrele su se i mozgale je li njihov farmer i dalje spreman naći ljubav.

- Kako nam sad bog da - zaključile su.

Foto: RTL

Njihov farmer dočekao ih je jako srdačno, a one su bile zadovoljne.

- Suze su mi krenule od doživljaja, sreće - razgalio se.

Ankica je obznanila kako očekuje da će farmer staviti pregaču i kuhati im, a Sara je poručila da će u osvajanju Željka biti spontana. Ipak, odmah mu je uručila darove, među kojima su bile i kobasice, iako zna da je vegetarijanac.

- Vuče mi na to da se Sara osigurala da ne ostane gladna - šalila se Ankica.

- Ali moguće da ima neke skrivene namjere - dodala je.

Foto: RTL

Željko joj je zahvalio zagrljajem i poljupcem, a Đurđa je smatrala kako ju je trebao malo više priviti uza se da osjeti njezinu energiju.

Farmer im je odmah pokazao i kuću, kao i sobe gdje će spavati. Đurđa je bila zadovoljna i odmah se bacila na krevet. No Ankica i Sara morat će spavati skupa, što im nije baš najbolje sjelo.

- Ako su zainteresirane, naći će me... Ja sam otvorenih vrata - tajnovito je poručio Željko.

I šutljivi Robert iz Gornje Voće nije mogao sakriti uzbuđenje prije dolaska Rive, Suzane i Ankice pa se povjerio voditeljici Aniti.

- Svašta mi je u glavi, vidjet ćemo kako će sve to teći. Sam sa tri djevojke u kući, bit će to jako zanimljivo - kazao je.

- Treba iskoristiti sve atribute da muškarca privučeš - poručila je Ankica kako se za susret posebno spremila, a Suzana je šokirala ultra kratkom frizurom.

Foto: RTL

Doček je bio ugodan i pun smijeha, a dame su priznale da su ga jedva čekale vidjeti. Ankica je osjetila leptiriće u trbuhu, a farmera je posebno šokirala Suzanina promjena imidža.

- Djevojke s kratkom kosom – ne, odmah mogu reći da je malo pogriješila s tim šišanjem - oštro je dodao.

Robert je za svoje dame ispekao pitu, a poklonio im je i ruže, što im se jako svidjelo. Riva je, pak, smatrala da je se Robert boji pa se nadala da će se to idućih dana promijeniti.

- Konkurencije nema. Mi smo različit tip žene. Do Roberta je - zaključila je Riva, a farmer je priznao da mu je zasad favoritkinja zlatna Ankica.

- Pravi muškarac, romantičan je. Vidim ga pored sebe. Vrijedi se boriti za njega - poručila je i Ankica.

Foto: RTL