Izbjegnite uobičajene pogreške i odaberite svaki put savršeni grudnjak koji idealno pristaje

Nošenje pogrešne veličine grudnjaka može vam, osim estetskih, donijeti i brojne druge probleme - od bolova u leđima, ramenima i vratu do preranog opuštanja tkiva. Nije ni čudo da ga većina jedva čeka skinuti kada dođe kući. Usprkos tome, mnoge žene i dalje kupuju grudnjake napamet, bez mjerenja. Prema nekim istraživanjima čak njih osam od 10.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:11 Bez Gaća | Video: KanalRi

No, i prije nego što se izvuče metar, stručno oko već može pronaći znakove lošeg izbora, poput klizanja naramenica, zjapećih košarica ili razlijevanja grudi, što su očiti znakovi da nosite pogrešnu veličinu.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

- Grudnjak vam je možda prevelik ako vam se donji dio stalno podiže, naramenice vam klize ili ako postoji prazan prostor između grudi i košarica. To obično znači da ne dobivate dovoljno potpore i da grudnjak ne prianja čvrsto uz tijelo - objasnila je za Daily Mail Lesley Ann-Potter, koja pomaže u obuci osoblja u britanskom lancu trgovina donjeg rublja Boux Avenueu

S druge strane, dodala je, ako primijetite crvene tragove na ramenima i prsnom košu ili vam grudi vire iz košarica, trebate povećati veličinu. U oba slučaja, vjerojatno radite jednu od pet uobičajenih pogrešaka, rekla je Milly Major, viša voditeljica dizajna u Curvy Kate.

- Kupovina grudnjaka nije lak zadatak i nevjerojatno je lako pogriješiti. Ali sve smo u istom čamcu, jer 80 posto žena nosi pogrešnu veličinu grudnjaka - objasnila je Major.

1. Pogrešno kopčanje

Jedna od stvari koje najčešće viđa jest da će žene pričvrstiti grudnjake na zadnju kukicu prilikom isprobavanja, točnije steguti ih do kraja, što potpuno mijenja kroj.

- Elastika u grudnjaku se s vremenom troši, stoga biste trebali početi s najlabavijom kukicom i postupno zatezati kako se traka labavi s nošenjem - rekla je Major.

Foto: Comstock

2. Pogrešno namještanje

Još jedan pogrešan korak koji Milly Major navodi je "zaboravljanje naginjanja i podizanja“. Ističe kako je ovo ključan korak jer je košarica grudnjaka namijenjena da obuhvati svo tkivo dojke, sve do ispod pazuha.

- Sve je u nazivu. Pokret jednostavno zahtijeva da se nagnete i podignete svo tkivo grudi u košaricu grudnjaka, grabeći ga od samog stražnjeg dijela košarice prema naprijed - pojasnila je.

3. Grudnjak se treba "razgaziti"

Većina žena pogrešno vjeruje da način na koji grudnjak pristaje u svlačionici traje vječno. No, baš kao i s cipelama, vašem grudnjaku će trebati malo vremena da se razgazi.

- Trebalo bi se osjećati malo tijesno pri prvom pokušaju, ali pravi grudnjak će se oblikovati prema vašem tijelu s većim nošenjem i trebao bi se početi osjećati kao druga koža - kaže Milly.

4. Nisu svi jednaki

Još jedan razlog zašto toliko žena završi s pogrešnom veličinom jest taj što pretpostavljaju da su svi grudnjaci isti. Različite marke mogu se malo razlikovati u dizajnu i pristajanju; Nijedan grudnjak nije isti i moguće je da ćete primijetiti da imate malo drugačiju veličinu od marke do marke.

- Čvrstoća žice, pokrivenost i broj kukica također mogu varirati, mijenjajući pristajanje i udobnost - dodala je Milly.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jednako je važno zapamtiti da će različiti oblici košarica drugačije pristajati različitim oblicima grudi.

- Grudnjak s dubokim izrezom može se činiti razmaknutim i prostranim na vrhu košarice ako imate grudi s jačim donjim dijelom ili više trokutaste grudi, dok balkon košarica može zahtijevati da kupite jednu veličinu iznad ako imate pune i vrlo zaobljene grudi - rekla je Milly.

Preporučuje da se upoznate s različitim oblicima košarica i naučite što vam se sviđa, dodajući da to može napraviti ogromnu razliku u načinu na koji se vaš grudnjak stoji.

5. Izbjegavanje probe

Neredovito isprobavanje grudnjaka najčešći je krivac što nosite pogrešnu veličinu. Major preporučuje da provjerite svoju veličinu barem jednom godišnje jer one variraju češće nego što većina žena shvaća.

- Dobivanje ili gubitak samo nekoliko kilograma može utjecati na veličinu grudnjaka, jer su grudi sastavljene od masnog tkiva - rekla je te dodala kako se veličina grudnjaka može mijenjati s godinama.

- U pubertetu se vrti oko razvoja grudi, no rijetko tko ima istu veličinu kao kada su kupili svoj prvi grudnjak. Dob također može biti faktor kada se približavate menopauzi i utjecati na veličinu grudnjaka. Konačno, tjelovježba i hormonska kontracepcija također mogu dovesti do fluktuacija, stoga se uvijek isplati izmjeriti iznova - zaključila je.