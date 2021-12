Jedna stvar na koju treba posebno paziti su kvržice na jeziku, one ne trebaju značiti ništa, ali mogu i ukazivati na to da imate zdravstveni problem.

POGLEDAJTE VIDEO:



Što su izbočine na jeziku?

Najčešće izbočine na jeziku su 'lažne' izbočine. Drugi naziv za njih je prolazna upala papila jezika. To su natečene, sitne izbočine na površini jezika, prema liječniku Jasonu Abramowitzu iz New Yorka. Izrasline same po sebi nisu toliko opasne, ali mogu nastati zbog drugih zdravstvenih problema. Iako uzrok nije potpuno jasan, dr. Abramowitz kaže da se radi o upali. Do nje može doći zbog virusnih infekcija, refluksa kiseline, stresa, hrane s visokom kiselinom, alergije na hranu ili neke traume na jeziku, dodaje.

Za liječenje ovih izbočina treba pronaći uzrok. Amit Kochhar, otorinolaringolog, preporučuje izbjegavanje začinjene hrane, ispiranje usta slanom vodom, pranje zubiju nakon svakog obroka i korištenje vodice za ispiranje usta kako bi se smanjile bakterije u ustima. Većina slučajeva izbočina na jeziku bi trebala trajati dva do tri dana - tvrdi dr. Kochhar.

Postoji čitav niz drugih razloga za izbočine na jeziku

Kvržice na jeziku dolaze u različitim oblicama. Posjekotine na jeziku ili duboke brazde na površini jezika obično imaju veze sa Sjogrenovim sindromom, autoimunim poremećajem koji također uzrokuje suhe oči i suha usta, kao i Downovim sindromom, te upalom jezika. Ove posjekotine ili izbočine na jeziku su bezopasne, ali oralna higijena je presudna ako ih imate. Čišćenje jezika sprječava iritaciju i eventualno loš zadah koji nastaje zbog ostataka hrane.

Ljudi s bijelim mrljama, mrljama sličnima plaku ili izbočinama na jeziku mogu imati bolest poput leukoplakije (to su zadebljane, bijele i crvene ranice u ustima, na unutarnjoj strani obraza, desnima, i donjim dijelovima usta, pojavljuju se i izrasline na jeziku). Ona se često javlja kod ljudi koji puše ili žvaču duhan, jer to iritira jezik. Ako mislite da imate leukoplakiju, prvo bi bilo dobro napraviti ​​biopsiju kako bi se isključio rak.

Drugi mogući razlozi za izbočine na jeziku uključuju sve, od virusa Epstein-Barr (EBV) i herpesa, do Humanog Papiloma Virusa (HPV). Ljudi s EBV-om mogli bi imati oralnu leukoplakiju, bijele, ponekad 'dlakave' mrlje na jeziku, ljudi s HPV-om mogu imati izbočene papile, a oni koji boluju od herpesa imaju upaljene mjehuriće na jeziku, desnima ili ustima.

Najgori scenarij...

Iako je to rijetkost, izbočine na jeziku mogu biti i znak oralnog karcinoma. Rak jezika često se formira kao izbočene bijele mrlje koje ne bole. Potpuno formirane tumorske kvržice ili izbočine na jeziku često izgledaju kao čir, ružičaste su ili crvene boje i lako krvare. Svaku promjenu na jeziku koja je trajna, bolna, čvrsta, krvari ili raste treba procijeniti liječnik. Nikada nije loša ideja prijaviti bilo kakve fizičke promjene svojem liječnikom, piše Reader's Digest.