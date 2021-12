Proširenje obitelji je veliki korak koji će vam život okrenuti naglavačke, a osobito ako se na njega niste pripremili ni predvidjeli sa kakvim se sve problemima možete susresti.

POGLEDAJTE VIDEO: Planiranje trudnoće po horoskopu

Upravo zbog toga planiranje je ključ koji će vam pomoći da razbistrite misli i unaprijed isplanirate sve životne situacije koje bi vam mogle stvarati probleme. Parents donosi listu od 14 važnih tema o kojima valja promisliti prije nego što se na testu pojavi plusić.

1. Razgovor s partnerom

Stručnjaci i roditelji slažu se da je o velikim roditeljskim zadacima sa partnerom nužno razgovarati prije trudnoće. To uključuje pitanja oko skrbi o djetetu, vjerskim tradicijama koje ćete primijeniti na djetetu, hoćete li ostati kod kuće kao domaćica ili ćete raditi.

- No prije nego što se izbezumite ako se vaše mišljenje o tome treba li dijete u privatni ili državni vrtić ne slaže s partnerovim, imajte na umu da se možete i vjerojatno hoćete predomisliti oko nekih stavki. Najvažnije je da sa svojim partnerom razgovarate o prioritetima, očekivanjima i strahovima, osobito prije nego što se odlučite na trudnoću - savjetuje Rebecca Odes, autorica knjiga o roditeljstvu.

2. Prestanite uzimati kontracepciju

- Nekoliko mjeseci prije nego što planirate trudnoću, prestanite uzimati kontracepciju - savjetuje dr. Robert A. Greene, autor knjige Perfect Hormone Balance for Fertility. Nastavlja kako će vam taj korak omogućiti dovoljno vremena da procijenite prirodni menstrualni ciklus te ustanovite kada ovulirate te u kojem ste dijelu mjeseca najplodniji.

Ako dugo uzimate kontracepcijsku pilulu, ciklus bi mogao biti drugačiji u odnosu na vrijeme kada ste počeli sa uzimanjem. Također, tijelu treba vremena da se razina hormona stabilizira, no ako ni nakon tri mjeseca niste dobili menstruaciju, svakako posjetite ginekologa.

3. Smanjite izlaske

- Ne treba posebno naglašavati da pušenje i alkohol treba izbjegavati tijekom trudnoće, no ako u njima uživate i planirate trudnoću, vrijeme je da odmah prestanete. Ako pijete umjereno, primjerice nekoliko pića vikendom, to nije problem ako ste sigurni da niste trudni. No ako često pijete tijekom tjedna, to bi mogao biti problem - pojašnjava dr. Jennifer Wider, autorica knjige The New Mom's Survival Guide. Kaže da isto vrijedi i za partnera jer pretjerana konzumacija alkohola utječe na plodnost i kod muškaraca može smanjiti broj spermija.

Pušenje također utječe na kvalitetu sperme i jajašca te povećava rizik od pobačaja, preuranjenog poroda, urođenih mana i drugih stanja. Američko društvo za reproduktivnu medicinu procjenjuje da oko 13 posto problema sa začećem uzrokuje korištenje duhana i duhanskih proizvoda te da nema razine izloženosti dimu koja se može smatrati sigurnom. Istraživanja pokazuju da čak i žene izložene dimu kao pasivni pušači imaju iste teškoće začeća kao pušačice.

Stoga je sada pravo vrijeme da prestanete pušiti i vi i vaš partner.

- Dodatno, ako naglo prekinete piti i pušiti kad ste ostali trudni, to može biti šok za vaše tijelo. Iz aspekta psihologije, ako ste prestali piti i pušiti zbog trudnoće, možete osjećati svojevrsno zamjeranje. Kako biste zbog svoje odluke osjećali ponos, prekinite prije nego što ostanete trudni - savjetuje Odes.

4. Smanjite unos kave

- Ako u kafiću znaju što ćete naručiti i ne možete zamisliti dan bez četiri šalice kave, smanjite unos kofeina. Studije su pokazale da pretjerani unos kofeina može prouzročiti pobačaj, a osim toga, ne želite prolaziti kroz apstinencijsku krizu dok ste trudni - savjetuje dr. Wider.

Liječnici nemaju točne smjernice koliko kofeina smatraju sigurnom količinom za trudnice. Prema nekim smjernicama, to je 200 miligrama na dan, no drugi savjetuju da ga u potpunosti izbacite. Imajte na umu da osim kave, kofein sadrže i neki gazirani sokovi, ali i zeleni čaj. Ako niste sigurni koliko kofeina konzumirate, čitajte deklaracije na proizvodima koji ga sadrže kako biste dobili makar približno saznanja.

5. Skinite višak kilograma

Ako imate višak kilograma, sada je pravo vrijeme da ih se riješite.

- Ne samo što ćete tako povećati šanse za začeće, nego ćete pozitivno utjecati na trudnoću te porod koji sa sobom nosi manje komplikacija i rizika - kaže dr. Greene.

Stvaranje rutine kad je riječ o tjelovježbi povećava mogućnost da ćete je se pridržavati nakon poroda, bez obzira je li riječ o šetnjama nekoliko puta na tjedan ili posjetu teretani. Ako ste pak među mršavicama, provjerite sa svojim liječnikom biste li trebali nabaciti koji kilogram. Pretjerana mršavost, osobito ako to utječe na menstrualni ciklus, može smanjiti mogućnost začeća. Idealna tjelesna težina za trudnoću uključuje indeks tjelesne mase između 19 i 24.

6. Štedite

Uskoro će vam trebati novac za pelene ili dječju sobu kao i niz drugih stvari.

- No i trudnoća sama po sebi može zahtijevati više novca nego što mislite jer ćete plaćati novu odjeću, prenatalne vitamine ili druge dodatke prehrani. Ako uštedite makar dio plaće, osjećat ćete se bolje znajući da imate zalihu. Ako se pokaže da vam nije potrebna, lako ćete je potrošiti na namještaj ili druge potrepštine za bebu - savjetuje Katrina Z. Jones, autorica knjige The Everything Get Ready for Baby Book.

7. Razmislite o dodacima prehrani

- Svaka žena koja želi ostati trudna u narednih tri do šest mjeseci, trebala bi uzimati multivitamine sa 400 mikrograma folne kiseline - savjetuje dr. Wider.

Unos ovog B vitamina u razdoblju prije i tijekom rane trudnoće smanjuje rizik od oštećenja mozga i kralježnice djeteta za čak 70 posto. Formule multivitamina dodatno sadrže i druge nutrijente važne za zdravu trudnoću, poput željeza koje će spriječiti anemiju ili kalcija za zdrave kosti i zube. Ako ste među onima koji ne vole gutati tablete, postoje pakiranja u šumećim tabletama ili onima koje se mogu žvakati.

8. Naspavajte se

- Spavajte kad god stignete. Mnogi očekuju da se neće naspavati kad dođe beba, no problemi se mogu javiti i tijekom trudnoće, zbog žgaravice, češće potrebe za mokrenjem i slično - savjetuje Jackie Rose, autorica knjige The Newly Non-Drinking Girl's Guide to Pregnancy.

Ako više spavate, mogli biste i prije ostati trudni. Naime, znanstvena istraživanja pokazuju da žene koje teže usnivaju češće imaju probleme sa redovitom ovulacijom.

9. Smanjite stres

Znanstvena istraživanja pokazuju da visoka razina stresa može smanjiti mogućnost začeća jer utječe na ovulaciju ili pak onemogućuje embriju implantaciju u maternicu. Usto, stres se može pojačati na početku trudnoće.

- Sada je pravi trenutak da zastanete, smirite se i pripremite za novu fazu u vašem životu te otkrijete što vas opušta najbolje. Možda je to pijuckanje čaja ili gledanje omiljene serije, trčanje ili razgovor s prijateljicom. Spoznaja što vas smiruje pomoći će i kad ćete se nositi sa stresom zbog trudnoće ili kad budete novopečena mama - savjetuje dr. Wider.

Dr. Greene pak kaže, ako nemate način za rješavanje stresa, da može pomoći vođenje dnevnika. Držite ga na noćnom ormariću uz krevet i pišite u njega 15 minuta prije spavanja. Studije pokazuju da redovito vođenje dnevnika može pomoći da se osjećate optimističnije i manje zabrinuto.

10. Razmislite o svom poslu

Ne postoji zakon koji kaže da ne smijete tražiti novi posao dok planirate trudnoću, pa je sada najbolje vrijeme za promjenu poslodavca ako ste nesretni na poslu koji imate.

- Važno je promisliti o karijeri i zapitati se jeste li zadovoljni radnim vremenom, je li poslodavac fleksibilan, kako putujete do posla i čine li vam se kolege koji su postali roditelji sretnima na radnom mjestu. Ako je odgovor na svako od tih pitanja negativan, možda je vrijeme da potražite drugi posao ili sa svojim nadređenima otvoreno razgovarate o situaciji. Ako previše radite, možda vam mogu osigurati manje posla i smanjiti broj radnih sati - preporučuje Cathy Stahl, autorica knjige Twin Set.

11. Porazgovarajte sa članicama obitelji o njihovoj trudnoći

Ako možete, pričajte o trudnoći sa svojom mamom, sestrama, tetama ili bakama. Pitajte ih koliko im je vremena trebalo da ostanu trudne, je li bilo komplikacija poput preuranjenog poroda ili drugih poteškoća tijekom trudnoće. Pojedina medicinska stanja su nasljedna i zato je dobro informirati se o svemu što bi moglo krenuti krivo i te podatke podijeliti sa svojim liječnikom. No ne brinite se previše. Samo zato što je vašoj sestri trebalo više od godinu dana da ostane trudna, ne znači da i vas čeka isti scenarij. Pojedina stanja poput slabe kvalitete jajašca ili oštećenja jajnika nisu nasljedna. Liječnik će vam pomoći razumjeti koja stanja mogu utjecati na trudnoću i njezin ishod.

12. Razgovarajte s liječnikom

- Mnogi specijalisti savjetuju da kod liječnika rezervirate termin za pregled najmanje tri mjeseca prije nego što počnete raditi na bebi, a osobito ako inače niste redoviti na pregledima - kaže dr. Greene navodeći kako će liječnik tada provjeriti imate li spolnih bolesti ili drugih teškoća koje bi mogle smetati začeću, izvaditi nalaze krvi koji će pokazati imate li povišeni kolesterol, provjerit će vam krvni tlak i zdravlje srca te ustanoviti kako se nosite sa kroničnim bolestima poput dijabetesa, astme i drugih, ako ih imate.

To je trenutak kada možete razgovarati o trudnoći i vašim očekivanjima, a ne zaboravite ni spomenuti koje lijekove pijete budući da neki mogu utjecati na trudnoću. Također, procijenite želite li se i tijekom trudnoće nastaviti liječiti kod tog liječnika. Naime, pojedini ginekolozi nisu nužno porodničari, a s druge strane, riječ je o osjetljivom odnosu povjerenja koje će lako narušiti izjave u kojima se vaš strah omalovažava bez konkretnog objašnjenja.

Razmislite o tome i da partneru dogovorite pregled kod internista kako bi ustanovili je li zdrav, a ukoliko pije lijekove, mogu li oni utjecati na kvalitetu sperme.

13. Ne zaboravite na stomatologa

- Iako se možda čini da trudnoća nema pretjerane veze sa zubima, svakako je dobar potez posjetiti stomatologa kako bi provjerio vaše oralno zdravlje. Sve su brojnija istraživanja koja povezuju zdravlje zuba i usne šupljine sa zdravom trudnoćom. Žene sa bolestima zuba i zubnog mesa sklonije su pobačaju, preeklampsiji i porodu prije termina. Redovito pranje zuba i korištenje konca za zube prema pojedinim istraživanjima smanjuje rizik od od pobačaja za 70 posto - objasnio je dr. Greene.

Pravovremeni odlazak stomatologu omogućuje vam da na vrijeme izliječite gingivitis ili druge upalne procese te bez problema obavite rendgenska snimanja koja tijekom trudnoće ne možete.

14. Zaboravite na boju za kosu

Ako redovito bojate kosu, sada je pravo vrijeme da pustite onaj izrast i promijenite frizuru.

- Vratite se korijenima. Ne želite tijekom trudnoće svaka tri tjedna odlaziti frizeru. Iako nema istraživanja koja tvrde da je bojanje kose opasno tijekom trudnoće, većina stručnjaka preporučuje smanjiti izlaganje svim kemikalijama uključujući i onima iz boje za kosu, osobito tijekom prvog tromjesečja dok se vašoj bebi razvijaju organi - pojašnjava dr. Wider dodajući da se dogovorite sa svojim frizerom oko trajnijeg načina održavanja frizure, poput pramenova koji nisu toliko zahtjevni.