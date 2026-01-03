Izleti za produžene vikende u 2026.: Evo gdje morate otići

Početak godine donosi osjećaj nostalgije i mirniji ritam nakon blagdana. Iako produženi vikendi nisu česti, slobodne dane možete iskoristiti spajanjem s praznicima. Donosimo prijedloge blagdana i destinacija za uživanje u produženom odmoru
U nastavku pogledajte putovanja za produžene vikende na koja morate otići u 2026.
NACIONALNI PARK BRIJUNI Nacionalni park Brijuni pruža jedinstvenu kombinaciju prirodnih ljepota i povijesnih lokaliteta. Raznovrsno životinjsko carstvo i šetnice kroz park nude aktivnosti za cijelu obitelj. Proljeće dodatno naglašava boje flore i mirise okoliša. Posjetitelji mogu istraživati ostatke povijesnih civilizacija i muzejske sadržaje. Aktivnosti poput vožnji biciklom i šetnji čine boravak nezaboravnim.
DOLINA SLAPNICE Dolina Slapnice smjestila se u srcu Parka prirode Žumberak, sat vremena udaljena od Zagreba. Netaknuta priroda i slapovi idealni su za šetnje, planinarenje i fotografiranje. Posjetitelji se mogu opustiti i uživati u miru proljetnog okruženja. Staze su pristupačne i pogodne za sve uzraste. Proljetni period dodatno naglašava ljepotu krajolika i cvjetnu paletu.
STAZA SEDAM SLAPOVA (ISTRA) Staza sedam slapova u Istri vodi kroz netaknutu prirodu i spektakularne slapove. Planinarenje ovdje pruža doživljaj proljetnog okruženja i tišine prirode. Posjetitelji mogu učiti o lokalnoj flori i fauni dok istražuju stazu. Idealna je za sportaše i ljubitelje prirode. Svaka šetnja završava prekrasnim panoramskim pogledom koji oduzima dah.
PLITVIČKA JEZERA I RASTOKE Plitvička jezera i Rastoke nude jedinstvenu kombinaciju slapova, jezera i šetnica kroz prirodu. Posjetitelji mogu šetati ili voziti bicikle kroz uređen park. Proljetna vegetacija dodatno naglašava ljepotu krajolika. Destinacija je pogodna za obitelji, parove i fotografe. Opustite se uz zvukove prirode i uživajte u svježem zraku.
OPATIJA I LUNGOMARE Opatija i Lungomare nude šetnice uz more koje su idealne u proljeće. Pogled na Jadransko more pruža osjećaj smirenosti i opuštanja. Grad je poznat po elegantnoj arhitekturi i kulturnim događanjima. Posjetitelji mogu kombinirati šetnje s gastronomijom i opuštanjem. Proljetna atmosfera oplemenjuje boravak i pruža savršenu priliku za fotografiranje.
ROVINJ I POREČ Rovinj i Poreč nude slikovite ulice, staru jezgru i romantičnu atmosferu. Proljetni posjet omogućuje uživanje bez ljetnih gužvi. Stari gradovi nude brojne kafiće, restorane i kulturne atrakcije. Idealno za lagane šetnje i opuštanje uz more. Atmosfera grada oplemenjuje boravak u proljetnim mjesecima i čini ga nezaboravnim.
GORSKI KOTAR (Fužine i JEZERO BAJER) Gorski kotar nudi netaknutu prirodu, planine i miran odmor. Šetnje, planinarenje i bicikliranje su idealne aktivnosti. Jezero Bajer pruža mogućnost opuštanja uz vodu i promatranje prirodnih ljepota. Proljetna klima čini boravak ugodnim i revitalizirajućim. Destinacija je pogodna za obitelji, parove i ljubitelje avanture.
MOTOVUN Motovun je slikovit brežuljak s romantičnom atmosferom i šarmantnim ulicama. Grad je poznat po kulturnim događanjima i gastronomiji. Posjetitelji mogu uživati u šetnjama i panoramskim pogledima. Proljetni period dodatno ističe ljepotu ovog gradića. Idealno mjesto za romantične izlete, fotografiranje i miran odmor.
SAMOBOR Samobor nudi šarmantnu staru jezgru, uređene šetnice i lokalne delicije. Grad je idealan za jednodnevni izlet ili vikend boravak. Posjetitelji mogu uživati u proljetnoj atmosferi i mirnom okruženju. Kafići i restorani pružaju priliku za opuštanje. Grad nudi i kulturne i povijesne atrakcije koje će svakog posjetitelja oduševiti.
PASTIRSKO NASELJE I VELIKA PLANINA (SLOVENIJA) Pastirsko naselje i Velika planina nude šafranima prekrivene livade i svjež planinski zrak. Posjetitelji mogu uživati u šetnjama i mirnom okruženju. Destinacija je idealna za opuštanje i fotografiranje. Priroda u proljeće pruža posebne boje i mirise. Ovdje se možete potpuno isključiti iz svakodnevne rutine i napuniti energiju.
PLANINA GOLICA (SLOVENIJA) Planina Golica nudi spektakularni krajolik, cvjetne livade i netaknutu prirodu. Planinarenje i šetnje pružaju poseban doživljaj proljetnog okruženja. Destinacija je idealna za ljubitelje prirode i fotografije. Pogled na okolne Alpe dodatno oduševljava posjetitelje. Proljetni period čini boravak ugodnim i opuštajućim.
BLED (SLOVENIJA) Bled pruža idiličan prizor jezera i srednjovjekovnog dvorca. Posjetitelji mogu šetati oko jezera ili se voziti čamcem. Proljetni mir čini ovo mjesto savršenim za opuštanje. Grad i okolica nude brojne kulturne i gastronomske aktivnosti. Idealno za romantične izlete, fotografiranje i opuštanje.
KRANJSKA GORA I JEZERO JASNA (SLOVENIJA) Kranjska Gora i jezero Jasna nude planinsku idilu i netaknutu prirodu. Posjetitelji mogu uživati u šetnjama, planinarenju i opuštanju uz jezero. Proljetna flora i fauna čine boravak posebnim. Destinacija je pogodna za obitelji, parove i avanturiste. Pogled na planine dodatno oplemenjuje iskustvo.
AMSTERDAM Amsterdam je poznat po kanalima, biciklističkim stazama i slikovitim uličicama. Grad nudi brojne muzeje, parkove i kulturne događaje. Vožnja brodom po kanalima i šetnje kroz kvartove pružaju nezaboravan doživljaj. Arhitektura i energija grada očarat će svakog posjetitelja. Amsterdam je idealna kombinacija kulture, prirode i urbanog života.
BUDIMPEŠTA Budimpešta nudi termalne kupke, povijesne građevine i bogatu kulturnu scenu. Šetnje uz Dunav i posjet dvorcu Buda pružaju spektakularne panorame. Grad je idealan za opuštanje, gastronomiju i istraživanje povijesti. Proljetni posjet čini iskustvo ugodnim i mirnim. Budimpešta je savršena destinacija za kratki bijeg iz svakodnevnog života.
PRAG Prag nudi staru gradsku jezgru, Karlov most i pivovare. Grad je bogat muzejima, trgovima i kulturnim događanjima. Šetnje kroz uske ulice omogućuju otkrivanje skrivenih kutaka. Proljetni period grad čini pogodnim za posjet bez gužvi. Prag je idealna destinacija za ljubitelje kulture i arhitekture.
BEČ Beč nudi palače, muzeje i bogatu kulturnu scenu. Kafići i koncerti stvaraju posebnu atmosferu. Proljetni dani čine šetnje gradom ugodnijima. Grad je poznat po elegantnoj arhitekturi i bogatoj povijesti. Beč je odličan za kombinaciju opuštanja i kulturnog istraživanja.
PROVANSA (FRANCUSKA) Provansa je poznata po poljima lavande, šarmantnim selima i starim dvorcima. Krajolik se mijenja od polja do planinskih lanaca, stvarajući savršenu sceneriju za fotografiranje. Posjetitelji mogu uživati u lokalnim vinima i gastronomiji. Regija nudi mir i opuštanje, idealno za produženi vikend. Proljetno vrijeme pruža nježne boje i mirise koji oplemenjuju iskustvo.
PARIZ Pariz nudi poznate turističke atrakcije poput Louvrea, Eiffelovog tornja i Notre-Dame. Ipak, čar Pariza krije se u skrivenim kutcima i malim ulicama koje pružaju intimno iskustvo grada. Šetnje kroz pariške kvartove omogućuju otkrivanje kafića, parkova i lokalne umjetnosti. Posjetitelji mogu kombinirati kulturu, gastronomiju i romantične šetnje. Grad je idealan za kraći bijeg i potpuno uranjanje u gradsku atmosferu.
MILANO Milano je metropola koja spaja modu, dizajn i gastronomiju. Posjetitelji mogu istraživati moderne galerije, šetati luksuznim trgovačkim ulicama i uživati u talijanskoj kuhinji. Grad nudi i povijesne lokalitete poput katedrale Duomo. Atmosfera Milana je vibrantna i kreativna, idealna za inspiraciju i urbani odmor. Posjet u proljeće omogućuje ugodnu klimu i manje gužve.
OMIŠ I MAKARSKA Omiš i Makarska pružaju prekrasne plaže, planinske staze i jadransku atmosferu. Posjetitelji mogu kombinirati kupanje, planinarenje i kulturne izlete. Gradovi nude brojne kafiće, restorane i lokalne festivale. Proljetni i ljetni dani čine boravak ugodnim i revitalizirajućim. Destinacija je pogodna za obitelji, parove i ljubitelje prirode.
NAPULJ (ITALIJA) Napulj je poznat po svojoj povijesti, pizzama i živahnoj atmosferi. Posjetitelji mogu šetati ulicama starog grada, posjetiti povijesne lokalitete i uživati u lokalnoj kuhinji. Grad je smješten uz obalu, pružajući prekrasne poglede na more. Kultura i tradicija Napulja stvaraju nezaboravno iskustvo. Posjet u ljetnim mjesecima pruža i mogućnost kratkih izleta do obližnjih plaža.
PALERMO (ITALIJA) Palermo nudi spoj povijesti, arhitekture i mediteranskog života. Posjetitelji mogu istraživati tržnice, palače i crkve te uživati u talijanskoj gastronomiji. Grad je živahan i bogat kulturnim događanjima. Ljeto pruža ugodne temperature za istraživanje i šetnje. Palermo je savršena destinacija za one koji žele spojiti kulturu i odmor.
MALTA Malta nudi povijesne gradove, prekrasne plaže i mediteranski šarm. Posjetitelji mogu istraživati dvorce, crkve i lokalne tržnice. Proljeće i jesen pružaju ugodnu klimu za istraživanje. Gradovi i priroda kombiniraju kulturno i opuštajuće iskustvo. Malta je idealna za petodnevne izlete i kraće odmore.
LISABON (PORTUGAL) Lisabon pruža šarmantne uličice, tramvaje i panoramske poglede na rijeku Tejo. Posjetitelji mogu istraživati palače, muzeje i kafiće s tradicionalnom gastronomijom. Grad je idealan za kombinaciju kulture, povijesti i opuštanja. Proljetni i jesenski period nude ugodnu klimu za duge šetnje. Lisabon je savršena destinacija za city break i mediteranski ugođaj.
BARCELONA (ŠPANJOLSKA) Barcelona je poznata po Gaudijevoj arhitekturi, plažama i živahnom gradskom životu. Posjetitelji mogu šetati Ramblom, posjetiti Sagradu Familiju i opustiti se uz mediteranske plaže. Grad nudi brojne muzeje, restorane i kulturne događaje. Jesen pruža ugodne temperature i manje gužve. Barcelona je idealna kombinacija kulture, arhitekture i mora.
BEČ (ZIMSKI OODMOR) Beč nudi najljepše adventske sajmove, palače i muzeje. Posjetitelji mogu uživati u glazbi, kavi i tradicionalnoj gastronomiji. Grad pruža savršenu atmosferu za zimski odmor i šetnje po osvijetljenim ulicama. Proljetne ili zimske temperature čine boravak ugodnim i romantičnim. Beč je idealan za one koji žele kombinirati kulturu i zimski šarm.
HALLSTATT (AUSTRIJA) Hallstatt je idilično mjesto s jezerom i planinskim krajolikom. Posjetitelji mogu istraživati povijesni grad, uživati u šetnjama i fotografirati netaknutu prirodu. Mirna atmosfera čini ga idealnim za opuštanje i bijeg od gužvi. Zimski period pruža poseban ugođaj s snježnim pokrivačem. Hallstatt je savršena destinacija za obiteljski odmor ili romantični izlet.
