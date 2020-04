Između 40. i 50. godine života ateroskleroza brzo napreduje

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Napravite 8000 koraka dnevno i porast će šanse za dulji život

Španjolski su znanstvenici analizirali podatke prikupljene među 4200 sredovječnih, ali zdravih žena i muškarca u razdoblju od 10 godina, piše Medical News Today.

Otkrili su da, suprotno onomu što su ranije vjerovalo, ateroskleroza može vrlo brzo napredovati upravo u toj dobi i među osobama koje se čine zdravima.

- Ovo je prva studija koja analizira progresiju ateroskleroze u kraćem razdoblju. Dosad se vjerovalo da bolest napreduje sporo tijekom života. No naši su rezultati pokazali da je bolest vrlo brzo napredovala kod 40 posto ispitanika - kazao je dr. Borja Ibañez, direktor kliničkih istraživanja u Nacionalnom centru za kardiovaskularna istraživanja (CNIC) u Madridu.

Do tih su rezultata došli koristeći se ultrazvukom perifernih arterija.

- Ta se metoda pokazala puno učinkovitijom od klasične metode proučavanja razine kalcija u arterijama računalnom tomografijom (CT) - rekla je glavna autorica studije dr. Beatriz López-Melgar.

- To nam je omogućilo da uočimo napredak bolesti ranije nego što bismo to uspjeli uz pomoć klasičnih markera - dodao je njezin kolega Valentin Fuster.

Liječnici često otkriju aterosklerozu tek nakon što osoba doživi srčani ili moždani udar. U tako kasnoj fazi, intervencije, čiji je cilj ublažiti posljedice bolesti imaju ograničen učinak.

Ranijim otkrivanjem bolesti i uz saznanje da se treba fokusirati na osobe u dobi između 40. i 50. godina, liječnici mogu pomoći u sprečavanju njezina razvoja i prije trenutka u kojemu bolest postaje opasna po zdravlje.

- Ključno saznanje u ovoj je studiji činjenica da je u kratkom razdoblju od samo nekoliko godina kod 40 posto sudionika ateroskleroza brzo napredovala i to na udaljena mjesta, poput karotidnih, bedrenih i koronarnih arterija - istaknula je López-Melgar.

Istraživanje je potvrdilo i uobičajene rizične faktore za nastanak ateroskleroze - pretilost, dijabetes i pušenje.

Rezultati su objavljeni u časopisu Journal of the American College of Cardiology.

