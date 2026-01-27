Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
DOĐITE NA ZOS!

Od učenika do ravnatelja: Priča Tomislava Antolovića pokazuje snagu obrtničkog obrazovanja

Piše Nikolina Stanišić,
Čitanje članka: 3 min
Od učenika do ravnatelja: Priča Tomislava Antolovića pokazuje snagu obrtničkog obrazovanja
5
Foto: Privatni album

Tomislav je Elektrostrojarsku obrtničku školu završio je kao učenik, potom se dodatno obrazovao, vratio u školu kao nastavnik, a od studenog 2024. godine obnaša dužnost ravnatelja

Admiral

Jedanaesti Zagrebački obrtnički sajam (ZOS), koji 28. i 29. siječnja održava na Zagrebačkom velesajmu, u paviljonima 7 i 7ª u organizaciji Obrtničke komore Zagreb, ponovno okuplja obrtničke i srednje strukovne škole, obrtnike i učenike - buduće majstore na jednom mjestu. Sajam je kroz godine prerastao u nezaobilaznu točku za učenike sedmih i osmih razreda osnovnih škola i njihove roditelje, koji upravo ovdje traže odgovore na jedno od najvažnijih životnih pitanja; koje zanimanje odabrati.

Među sudionicima ovogodišnjeg ZOS-a je i Elektrostrojarska obrtnička škola, a na čelu njezina predstavljanja nalazi se Tomislav Antolović, ravnatelj škole, čiji je profesionalni put snažan primjer onoga što obrtnička zanimanja i strukovno obrazovanje danas može ponuditi.

28. i 29. siječnja na Velesajmu Nedostaje majstora, a djeca bi sigurnu budućnost: Zagrebački obrtnički sajam nudi odgovor!
Nedostaje majstora, a djeca bi sigurnu budućnost: Zagrebački obrtnički sajam nudi odgovor!

Antolović na ZOS-u sudjeluje gotovo od samih početaka, najprije kao nastavnik i izlagač, a danas, drugu godinu zaredom, kao ravnatelj škole. Iako se uloga mijenjala, važnost sajma za njega ostala je ista.

Foto: Privatni album

- ZOS mi je važan jer povezuje školu, zanimanja i učenike. Nekada sam izravno komunicirao s budućim učenicima, danas sam više uključen u pripremne i organizacijske aktivnosti, ali cilj je uvijek isti; približiti obrtništvo i struku mladima - ističe Antolović.

Rastuća posjećenost ZOS-a, kaže, nije slučajna. Na jednom mjestu učenici i roditelji mogu vidjeti širok spektar obrtničkih i strukovnih zanimanja, upoznati moderne tehnologije koje se danas koriste u obrtništvu, ali i što je možda najvažnije, isprobati vlastite vještine.

- To im olakšava odluku o daljnjem školovanju. Sajam nudi poticajno okruženje, jasne informacije i mogućnost stvaranja novih poznanstava, a strukovna zanimanja danas su modernija i privlačnija nego ikad - dodaje.

DOKAZ DA SE TRUD ISPLATI Od dječjeg fotoaparata do svog studija: Klara iz Dugog Sela je 'Mlada obrtnica' 2025. godine
Od dječjeg fotoaparata do svog studija: Klara iz Dugog Sela je 'Mlada obrtnica' 2025. godine

U digitalnom dobu, kada je pažnju mladih teško zadržati, Elektrostrojarska obrtnička škola sustavno radi na vidljivosti i modernizaciji. Škola kontinuirano ulaže u novu opremu, sudjeluje u projektima i natjecanjima te koristi društvene mreže kako bi se približila novim generacijama.

Foto: Privatni album

- Naši sadašnji i bivši učenici najveći su motivatori budućim učenicima. Mnogi su mi, još dok sam bio nastavnik, rekli da su se upisali upravo zbog prezentacije na ZOS-u - kaže Antolović.

Njegova osobna priča dodatno daje težinu toj poruci. Elektrostrojarsku obrtničku školu završio je kao učenik, potom se dodatno obrazovao, vratio u školu kao nastavnik, a od studenog 2024. godine obnaša dužnost ravnatelja.

Umrežavanje je ključ uspjeha Ugostitelj Matija: 'Mladima nedostaje hrabrosti i podrške za prvi korak u svijet obrtništva'
Ugostitelj Matija: 'Mladima nedostaje hrabrosti i podrške za prvi korak u svijet obrtništva'

- Vjerujem da se sve može kad imate volje i kad volite ono što radite. To što sam prošao put od učenika do ravnatelja omogućilo mi je da školu razumijem iz svih perspektiva - ističe, dodajući kako strukovna zanimanja danas nude sigurnu i dobro plaćenu budućnost.

Osim obrazovanja, Antolović je i sam obrtnik. U obiteljskom obrtu bavi se održavanjem motornih vozila i karoserijskim popravcima. Smatra da, unatoč brzom razvoju tehnologije i umjetne inteligencije, određene vještine ostaju nezamjenjive.

Foto: Foto studio E

- Tehnologiju treba koristiti kao alat koji olakšava procese, ali kombinacija znanja, iskustva i rada rukama bit će sve cjenjenija. Sinergija čovjeka i tehnologije donosi nove mogućnosti, kako u obrtništvu tako i u obrazovanju - naglašava.

Na ovogodišnjem ZOS-u Elektrostrojarska obrtnička škola predstavit će sva zanimanja koja upisuje u skladu s novim strukovnim kurikulumima: automehatroničara, mehaničara poljoprivredne mehanizacije, servisera karoserije motornih vozila, elektroinstalatera, elektromehaničara i elektroničara. Posjetitelje očekuje niz praktičnih aktivnosti. 

MALI OBRTNICI Mesnice Kanurić već 40 godina čuvaju domaću tradiciju: 'Bez malih obrtnika nema zajednice'
Mesnice Kanurić već 40 godina čuvaju domaću tradiciju: 'Bez malih obrtnika nema zajednice'

- Moći će se okušati u spajanju električnih instalacija, popravku perilice rublja, dijagnostici kvarova na vozilima, popravku udubljenja na vratima i pripremi za lakiranje, demontaži i montaži dijelova motora, radu sa samohodnim poljoprivrednim malčerom i još mnogo toga. Imat ćemo i električno vozilo, koje je danas sve prisutnije, pa je važno da učenike osposobljavamo i za rad s tom tehnologijom. Za one najuspješnije sudionike pripremili smo i prigodne nagrade. Naši učenici i nastavnici prezentirat će ono najbolje iz svih zanimanja kroz praktične vježbe i  aktivnosti, kako bi se moglo iz prve ruke vidjeti što se u našoj školi uči i radi - pojašnjava Antolović i zaključuje kako ZOS ima važnu ulogu u stvaranju pozitivne percepcije strukovnih zanimanja i u odgoju novih generacija majstora.

Foto: Privatni album

- Za mnoge učenike ovo je prvi doticaj sa strukom. Vjerujem da sajam pomaže u stvaranju stručnjaka koji će imati pune ruke posla i biti dio rješenja problema nedostatka kvalitetnih radnika - poručuje, uz čestitke Obrtničkoj komori Zagreb na dugogodišnjoj uspješnoj organizaciji sajma.

TOP 10 KVAKE24 Strast, šišanje i administracija: Kako groomerica mijenja život ljubimaca i njihovih vlasnika
Strast, šišanje i administracija: Kako groomerica mijenja život ljubimaca i njihovih vlasnika

Ovogodišnji ZOS na više od 3.200 četvornih metara predstavlja približno 60 različitih obrtničkih i strukovnih zanimanja te 25 srednjih strukovnih škola s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. U organizaciji Obrtničke komore Zagreb kroz godine izrastao je u najveću takvu manifestaciju u regiji i privukao više od 35.000 djece koja su do sada obišla sajam i iskusila zanate iz prve ruke. 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
23 stvari koje su bogatašima normalne, a ostalima luksuz
KAKO JE KOD VAS?

23 stvari koje su bogatašima normalne, a ostalima luksuz

Jaz između bogatih i svih ostalih se produbljuje, čineći ga vidljivijim nego ikad. Iako se milijarderi mogu razmetati privatnim zrakoplovima i vilama, postoji svakodnevni luksuz koji viša klasa uzima zdravo za gotovo
Tko su 'Kraljice drame' prema Zodijaku, a tko više voli mir
SNAŽNE I INTENZIVNE EMOCIJE

Tko su 'Kraljice drame' prema Zodijaku, a tko više voli mir

Neki ljudi privlače dramu više od drugih. Astrolozi su rangirali svih 12 znakova Zodijaka od najmanje do najvjerojatnije sklonosti da budu 'Kraljice drame'
FOTO Termalni biseri Hrvatske: Ovo su naše najljepše toplice
ZA RELAKSACIJU CIJELOG TIJELA

FOTO Termalni biseri Hrvatske: Ovo su naše najljepše toplice

Hrvatska ima niz prirodnih termalnih izvora, koji privlače sve one koji žele višednevnu relaksaciju i rehabilitaciju tijela. U samo par dana ovdje se možete opustiti, uživati u masažama te plivati u raznim bazenima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026