Od učenika do ravnatelja: Priča Tomislava Antolovića pokazuje snagu obrtničkog obrazovanja

Jedanaesti Zagrebački obrtnički sajam (ZOS), koji 28. i 29. siječnja održava na Zagrebačkom velesajmu, u paviljonima 7 i 7ª u organizaciji Obrtničke komore Zagreb, ponovno okuplja obrtničke i srednje strukovne škole, obrtnike i učenike - buduće majstore na jednom mjestu. Sajam je kroz godine prerastao u nezaobilaznu točku za učenike sedmih i osmih razreda osnovnih škola i njihove roditelje, koji upravo ovdje traže odgovore na jedno od najvažnijih životnih pitanja; koje zanimanje odabrati.

Među sudionicima ovogodišnjeg ZOS-a je i Elektrostrojarska obrtnička škola, a na čelu njezina predstavljanja nalazi se Tomislav Antolović, ravnatelj škole, čiji je profesionalni put snažan primjer onoga što obrtnička zanimanja i strukovno obrazovanje danas može ponuditi.

Antolović na ZOS-u sudjeluje gotovo od samih početaka, najprije kao nastavnik i izlagač, a danas, drugu godinu zaredom, kao ravnatelj škole. Iako se uloga mijenjala, važnost sajma za njega ostala je ista.

Foto: Privatni album

- ZOS mi je važan jer povezuje školu, zanimanja i učenike. Nekada sam izravno komunicirao s budućim učenicima, danas sam više uključen u pripremne i organizacijske aktivnosti, ali cilj je uvijek isti; približiti obrtništvo i struku mladima - ističe Antolović.

Rastuća posjećenost ZOS-a, kaže, nije slučajna. Na jednom mjestu učenici i roditelji mogu vidjeti širok spektar obrtničkih i strukovnih zanimanja, upoznati moderne tehnologije koje se danas koriste u obrtništvu, ali i što je možda najvažnije, isprobati vlastite vještine.

- To im olakšava odluku o daljnjem školovanju. Sajam nudi poticajno okruženje, jasne informacije i mogućnost stvaranja novih poznanstava, a strukovna zanimanja danas su modernija i privlačnija nego ikad - dodaje.

U digitalnom dobu, kada je pažnju mladih teško zadržati, Elektrostrojarska obrtnička škola sustavno radi na vidljivosti i modernizaciji. Škola kontinuirano ulaže u novu opremu, sudjeluje u projektima i natjecanjima te koristi društvene mreže kako bi se približila novim generacijama.

Foto: Privatni album

- Naši sadašnji i bivši učenici najveći su motivatori budućim učenicima. Mnogi su mi, još dok sam bio nastavnik, rekli da su se upisali upravo zbog prezentacije na ZOS-u - kaže Antolović.

Njegova osobna priča dodatno daje težinu toj poruci. Elektrostrojarsku obrtničku školu završio je kao učenik, potom se dodatno obrazovao, vratio u školu kao nastavnik, a od studenog 2024. godine obnaša dužnost ravnatelja.

- Vjerujem da se sve može kad imate volje i kad volite ono što radite. To što sam prošao put od učenika do ravnatelja omogućilo mi je da školu razumijem iz svih perspektiva - ističe, dodajući kako strukovna zanimanja danas nude sigurnu i dobro plaćenu budućnost.

Osim obrazovanja, Antolović je i sam obrtnik. U obiteljskom obrtu bavi se održavanjem motornih vozila i karoserijskim popravcima. Smatra da, unatoč brzom razvoju tehnologije i umjetne inteligencije, određene vještine ostaju nezamjenjive.

Foto: Foto studio E

- Tehnologiju treba koristiti kao alat koji olakšava procese, ali kombinacija znanja, iskustva i rada rukama bit će sve cjenjenija. Sinergija čovjeka i tehnologije donosi nove mogućnosti, kako u obrtništvu tako i u obrazovanju - naglašava.

Na ovogodišnjem ZOS-u Elektrostrojarska obrtnička škola predstavit će sva zanimanja koja upisuje u skladu s novim strukovnim kurikulumima: automehatroničara, mehaničara poljoprivredne mehanizacije, servisera karoserije motornih vozila, elektroinstalatera, elektromehaničara i elektroničara. Posjetitelje očekuje niz praktičnih aktivnosti.

- Moći će se okušati u spajanju električnih instalacija, popravku perilice rublja, dijagnostici kvarova na vozilima, popravku udubljenja na vratima i pripremi za lakiranje, demontaži i montaži dijelova motora, radu sa samohodnim poljoprivrednim malčerom i još mnogo toga. Imat ćemo i električno vozilo, koje je danas sve prisutnije, pa je važno da učenike osposobljavamo i za rad s tom tehnologijom. Za one najuspješnije sudionike pripremili smo i prigodne nagrade. Naši učenici i nastavnici prezentirat će ono najbolje iz svih zanimanja kroz praktične vježbe i aktivnosti, kako bi se moglo iz prve ruke vidjeti što se u našoj školi uči i radi - pojašnjava Antolović i zaključuje kako ZOS ima važnu ulogu u stvaranju pozitivne percepcije strukovnih zanimanja i u odgoju novih generacija majstora.

Foto: Privatni album

- Za mnoge učenike ovo je prvi doticaj sa strukom. Vjerujem da sajam pomaže u stvaranju stručnjaka koji će imati pune ruke posla i biti dio rješenja problema nedostatka kvalitetnih radnika - poručuje, uz čestitke Obrtničkoj komori Zagreb na dugogodišnjoj uspješnoj organizaciji sajma.

Ovogodišnji ZOS na više od 3.200 četvornih metara predstavlja približno 60 različitih obrtničkih i strukovnih zanimanja te 25 srednjih strukovnih škola s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. U organizaciji Obrtničke komore Zagreb kroz godine izrastao je u najveću takvu manifestaciju u regiji i privukao više od 35.000 djece koja su do sada obišla sajam i iskusila zanate iz prve ruke.

