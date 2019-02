Izmislili gumb koji otkriva kad je partnerica spremna za seks

Uređaj LoveSync se sastoji od dva gumbića, a svaki partner uzima po jedan. Smjestite aparat na neko mjesto kojim često prolazite, primjerice uz krevet. Partner će učiniti isto. Ako ste raspoloženi za seks, pritisnete gumbić na aparatu. Ako je partnerica raspoložena za seks, i ona će pritisnuti gumbić i na uređaju će se uključiti zeleno svjetlo signalizirajući da oboje želite odnos.

Signalno svjetlo će se uključiti samo ako oboje pritisnu gumbić. Ako pak druga strana nije zainteresirana i neće dotaknuti gumbić, svjetlo se neće nikad uključiti i neće ni znati da ste vi baš tada bili zainteresirani za akciju.

- Nema rizika od odbijanja ni pritiska prema partneru. Ako samo jedno od vas pritisne gumbić, ništa se neće dogoditi. Proteklih mjeseci supruga i ja koristimo gumbiće i uvjereni smo u ovu tehnologiju te da će pomoći i drugima poput nas - reklamiraju svoj uređaj supružnici Ryan i Jenn Cmich iz SAD-a.

Kažu da par može prilagoditi koliko će dugo uređaj čekati privolu partnera, pa to može biti od 15 minuta do 24 sata. U slučaju da se netko predomislio, postoji i opcija otkazivanja. Cijena uređaja je oko 50 dolara, a na Kickstarteru su pokrenuli kampanju kako bi proizvodili svoj izum. Očekuju da će do kraja kolovoza isporučiti prve aparatiće, a sudeći prema odazivu na Kickstarteru, najmanje je 300 ljudi izrazilo interes.

Postoji još mnogo aplikacija kojima se pokušava olakšati suglasnost partnera, pa je među njima i LegalFling, nastala u Nizozemskoj. Aplikacija omogućuje korisnicima stvaranje personaliziranog ugovora kojeg šalju na pametni telefon partneru ili partnerima s kojima žele seksualni odnos. U kratkim crtama, na partnerovom telefonu pojavljuje se zahtjev za pristanak na seks. Pošiljatelj može tražiti i odgovore na pitanja ima li partner spolnih bolesti, smije li prilikom susreta koristiti eksplicitne izraze ili određene poze. U slučaju da druga strana osjeća kako je njezina privatnost narušen, aplikacija odmah stvara otpusno pismo, traži odštetu, osigurava izjavu i traži stručnu pomoć.

Koliko je problem pristanka na seksualni odnos postao važan, svjedoči i aplikacija We-Consent. Vlasnik aplikacija zajedno s partnerom snima video izjavu u kojoj oboje izjavljuju da žele spolni odnos jedno s drugim. Postoji i aplikacija What About No u kojoj korisnik ima opciju odbiti bilo kakvu seksualnu ponudu. Sve što trebaju učiniti je otvoriti tu aplikaciju koja pokreće video policijskog službenika koji vrlo jasno i nedvosmisleno kroz ekran urla: Ne!.