Iznenađujuća, ali jednostavna stvar može imati nevjerojatno pozitivan utjecaj na vašu vezu

Od svih načina na koje možete poboljšati svoju vezu, uzimanje u obzir vašeg i/ili partneričinog menstrualnog ciklusa vjerojatno nije visoko na listi prioriteta.

POGLEDAJTE VIDEO: Menstrualni grč

No prema stručnjacima, praćenje ciklusa je zapravo jedan jednostavan i učinkovit način da vas dvoje budete intimnije povezani i da se bolje razumijete. Evo zašto.

Kad pričate o svom ciklusu...

Za nas koje imamo mjesečni ciklus, vjerojatno već znate kako on može utjecati na sve, od raspoloženja i seksualnog nagona pa do razine energije koju imamo. No kada ste zadnji put partneru objasnile što se u tom razdoblju događa s vašim tijelom?

Prema ovlaštenoj seksualnoj terapeutkinji De-Andrei Blaylock-Solar, ako već niste razgovarali s partnerom o svom ciklusu, možda biste trebali početi.

- Poznavanje vlastitog ciklusa, a potom i mogućnost da to podijelite sa svojim partnerom, je praktično iz više razloga - kaže ona.

Vaš partner ne samo da može bolje razumjeti kako se trenutno osjećate, objašnjava ona, već vas može i podržati u kojoj god fazi ciklusa bili.

Na primjer, Blaylock-Solar kaže da je njezin muž pažljiviji prema njoj kada vidi da ima grčeve. Razmislite o razlikama u tome kako se osjećate tijekom ovulacije u odnosu na fazu neposredno prije menstruacije.

Kad ovulirate, imat ćete više energije (i veći seksualni nagon), a tijekom lutealne faze mogli biste osjetiti simptome PMS-a poput glavobolje, tjeskobe i neraspoloženja.

- Naša su tijela vrlo slična prirodnom okruženju, a naučiti poštovati vlastitu snažnu unutarnju cikličku prirodu je dar - napisala je za mbg certificirana trenerica ženskog hormonskog zdravlja Nicole Jardim.

- Ako ljudi s kojima dijelimo živote ne znaju za te promjene, nikada se nećemo moći najbolje brinuti za sebe ili svoje partnere - dodala je.

Kako započeti razgovor?

Foto: Dreamstime

Ako već ne pratite svoj ciklus, trebali biste. Kada počnete obraćati više pozornosti na to kako vaš ciklus utječe na vas, vidjet ćete da to može mnogo toga objasniti, a zatim svom partneru možete objasniti to što ste i sami uvidjeli.

Osjećate se kao da svojem partneru želite odgristi glavu tri dana prije početka mjesečnice? Puno žena se tako osjeća, ali ako vaš partner zna da ste u toj nemiloj fazi vjerojatno neće osobno shvatiti vaše pomalo agresivno ponašanje.

Ista stvar vrijedi i kad ovulirate i osjećate se seksepilnije nego inače. Vašem partneru može koristiti saznanje da ćete u to vrijeme vjerojatno biti raspoloženi za više seksa, za razliku od kasnijeg dijela ciklusa kad vam možda neće biti do njega.

- Ako vam se partner nabacuje, a vi niste raspoloženi jer ćete svakog trenutka dobiti menstruaciju, možete samo reći 'Hej, dobivam menstruaciju', a ako je on upućen u to što se sad s vama događa vjerojatno će razumjet i promijeniti temu - kaže Blaylock-Solar.

Zatim, pod pretpostavkom da je vaš ciklus redovit, vaš partner znajući gdje se nalazite unutar ciklusa može predvidjet kad biste se mogli željeti više seksa ili više samoće, kad ćete imati više energije i, naravno, kada ste plodni.

Foto: Dreamstime

- Moglo bi se činiti čudnim uključiti svog partnera u tako intiman dio vašeg života, ali to vam također omogućuje da maksimizirate svoju vezu - napisala je stručnjakinja za psihologiju Erin Rachel Doppelt, dodajući: 'To je način na koji dajete priliku partneru da vas razumije – vaše tijelo, vaše promjene raspoloženja, vaše prioritete i vašu duhovnu energiju kako biste mogli još dodatno produbiti vaš odnos'.

Suština je da je informiranje vašeg partneru o tome gdje se nalazite u svom ciklusu jednostavan način da mu pomognete da razumije kroz što prolazite i, nadalje, zna što može očekivati i kako vam najbolje pomoći.

