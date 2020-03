Izučava virus više od 20 godina i objasnio što nam radi u tijelu

Virus ulazi u organizam i radi kaos - opća je percepcija ljudi u trenutnoj situacije globalne epidemije.

Budući da je znanje moć te može smanjiti tjeskobu uslijed rastućeg straha, čelnik odjela biologije na Sveučilištu Texas dr. Ben Neuman želi razjasniti ljudima što se točno događa prilikom zaraze.

On je istraživač koji proučava razne sojeve koronavirusa već 24 godine, a pojašnjava kompleksni proces kojim se tijelo pokušava braniti od virusa koji uzrokuje bolest COVID-19, kao i što se događa kad ono to ne može, piše Men's Health.

Svaka stanica povezana je s imunološkim sustavom te 'prijavljuje' svaku prijetnju. Za to su zadužene posebne molekule, čiji je posao otkriti o kakvoj se prijetnji radi te uzbuniti tjelesnu obranu.

Kad se tijelo susretne s napadačem poput korona virusa, kreće u akciju

Obično kada vaše tijelo otkrije napadača, ono aktivira vaš urođeni imuni odgovor kako bi se borilo protiv virusa na općeniti način dok ne uspije izbaciti pametniji, specifičniji prilagodljivi imunološki odgovor. Ova druga linija obrane započinje čitavu, zadivljujuću kaskadu koja uključuje proizvodnju ubojitih T stanica.

- Njihov posao je ulazak i probijanje rupa u bilo kojoj stanici koja je zaražena virusom. Oni prepoznaju, detektiraju i uništavaju, a provjerimo li kasnije krv oboljelih, kao što smo to činili sa SARS-om, otkrit ćemo da su preživjeli imali doista dobar odgovor ubojitih T-stanica - objašnjava Neuman.

No, korona virus se trudi pritajiti

Kao i svaki virus, novi je koronavirus koji uzrokuje COVID-19 promiskuitetan i narcističan - želi napraviti što više replika. Nije mu cilj ubiti ljude, mada to ponekad tako završi, on samo želi nastaviti sa životom. Stoga se veže za ljudske stanice, ubrizgava tamo svoju RNK te reprogramira stanicu da se pretvori u virusnu te se reproducira u obliku još više virusa.

Naše tijelo ima sustav koji možemo nazvati putem interfona, koji je poput 'alarma za pomoć' imunološkom sustavu da šalje stanice u obranu, objašnjava Neuman.

- To je komunikacijska molekula. A koronavirus ju želi omesti u obavljanju svog posla. Pokušava ju ušutkati svim sredstvima kako bi virus mogao u miru rasti. Ako uspijete na vrijeme izvući signal, možete isključiti koronavirus i napraviti zaista dobar imunološki odgovor. Ali ako pogrešno odgovorite, koronavirus će pobijediti - ističe on.

Gdje se korona virus voli zavući?

- Koronavirusi i virusi gripe vole ići na površinu pluća - dio u kojem zrak dodiruje stanice - i tada vole otići tamo odakle su došli kako bi zarazili nekoga drugog. I prilično su dobri u tome - kaže Neuman.

Ali virusi zapravo nemaju mozak i nisu savršeni, zato će povremeno jedan od njih poći na krivu magistralu u osnovi i završiti u krvotoku.

Normalno naš imunološki sustav čeka da uguši te viruse tako da oni ne mogu ništa učiniti. Ako se to ne dogodi, virus može završiti u krvotoku i stvoriti sve vrste pustošenja. Ovaj virus dobro raste u jetri, objašnjava Neuman, ali do jetre nikada ne bi mogao doći jer vam jetra nije prikovana za pluća. Isto je sa slezenom i crijevima. Vidjet ćete nešto poput pet posto ljudi koji imaju proljev izazvan SARS-om, a u ozbiljnijim će slučajevima možda doći do mozga. To je dio koji kontrolira disanje i rad srca, a postoje neki dokazi iz stare epidemije SARS-a da može stići tamo, ali tek kad se svi drugi sustavi obrane tijela pokvare.

Što je s oslabljenim imunitetom?

U idealnom slučaju, vaše tijelo stvara uravnoteženi imunološki odgovor na uljeze. Ali ako ste imunokompromitirani - možda se liječite od raka, ili imate presađen organ, ili ste HIV pozitivni, ili ako na neki drugi način imate potisnut imunološki sustav - to znači da uravnotežen odgovor možda neće biti moguć. Nažalost, najbolja je opcija poduzeti korake da ne dobijete virus.

Kako može štetiti i inače zdravima?

Respiratorni simptomi koji dolaze s ovom bolešću, posebno u teškim slučajevima, pojavljuju se kao rezultat zaštite koju vaše tijelo poduzima.

Kada virus zarazi sredinu do dna pluća, što ovaj koronavirus voli raditi, vaše tijelo šalje stanice da to zaustave.

- Vaše tijelo vodi politiku spaljene zemlje - neke stanice prolaze kroz vaša pluća i samo pokušavaju uništiti to mjesto, uništavajući zdravo tkivo. Ako ondje nema živih stanica, virus ne može ući u njih i ne može vam ništa učiniti - objašnjava Neuman.

U težim slučajevima kapacitet pluća se smanjuje

Iako taktika 'spaljene zemlje' štiti od daljnje invazije virusa, ona umanjuje i kapacitet pluća.

Vaše tijelo pokušava vratiti taj kapacitet, ali to nije uvijek najmiroljubiviji proces. Slično kao da radite popravke na velikoj srednjovjekovnoj katedrali, punili bi cijelu unutrašnjost skelama da podupru sve. A tek onda počinjete vaditi cigle i ostalo. Tako da su neka od mjesta na kojima bi zrak trebao biti unutar alveola (zračnih mjehurića u plućima) zauzeti.

Na kraju će se skele spustiti i moći ćete ponovo disati, kaže Neuman. Ali taj proces traje nekoliko mjeseci. I za to vrijeme morate disati. Tako bi puno ljudi s teškom verzijom bolesti trebalo dodatnu podršku davanjem dodatnog kisika u pluća. Postoje čak i ljudi koji su bili oslabljeni i koji su bili u groznom stanju i uspjeli su mjesecima preživjeti sa SARS-om i MERS-om. Može se. Ali bolnici treba mnogo sredstava.

Što učiniti kako bi vaš imunološki sustav dobro radio?

Ideja da možete „pojačati“ svoj imunološki sustav ne sviđa se liječnicima, jer previše energije u imunološkom sustavu tjera tijelo da napadne sebe - tako izgleda autoimuna bolest.

Ono što možete je dati svom imunološkom sustavu priliku da optimalno radi tako što ćete se opustiti i odmoriti, objašnjava Neuman.

Točno to bi učinili u bolnici - dali vam krevet za odmor, hranu i tekućinu. Tada se sve svodi na čekanje da tijelo samo pobijedi virus.

Pomaže li vam pranje ruku da ga izbjegnete?

Neuman kaže da je sapun izvrstan u deaktiviranju virusa. I ta sredstva za čišćenje ruku alkoholom mogu biti, ali ne odmah. Alkohol pomalo denaturira premaz virusa, no tek kad ispari on probije rupu u virusu i ubija ga. Zato morate pustiti sredstva za dezinfekciju ruku da se osuše i izbjeći brisanje.

