'Izvadili su mi maternicu, nisu mi znali reći što me sve čeka'

Ace Tilton Ratcliff detaljno je i bez ustručavanja govorila o seksualnim tegobama ali i drugim posljedicama s kojima se susrela nakon histerektomije. Za portal mic.com opisala je koje je sve podatke trebala dobiti od svog liječničkog tima, no oni na njezina pitanja nisu znali odgovoriti.

- Lani u prosincu imala sam 31 godinu. Išla sam na histerektomiju. Operacija je bila bolan izbor koji je zapravo rezultat medicinskih komplikacija nastalih zbog nasljedne degenerativne bolesti, endometrioze. Htjela sam to obaviti, jer bila je riječ o potpunoj histerektomiji. Kirurg je morao odstraniti svaki komadić mog reproduktivnog sustava. Više nemam maternicu, Fallopijevu tubu, cerviks i jedan od jajnika. Sačuvali smo drugi jajnik kako ne bih ušla u preranu menopauzu. No kad ste još u reproduktivnoj dobi, kao ja, pronaći kirurga koji bi napravio potpunu histerektomiju velik je izazov. Morate potpisati gomilu papira u kojima objašnjavate kako ste potpuno svjesni da više nećete imati dijelove nužne za reprodukciju. Nakon što sam sve to potpisala, nema šanse da nisam razumjela kako nikad neću ostati trudna nakon operacije. No ono što sam doznala nakon što su se šavovi raspali nije pisalo niti u jednom od tih papira, osobito o onom dijelu problema mlade žene sa aktivnim spolnim nagonom - ispričala je.

Histerektomija je velika operacija i tijekom nje moguće su brojne komplikacije, ističe prof. dr. sci. Mario Podobnik, specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist fetalne medicine i humane reprodukcije te stručni voditelj Bolnice Podobnik.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Tijekom operacije moguće su ozljede susjednih organa, ali i krvnih žila, crijeva, mokraćnog mjehura te ozljede mokraćovoda. Rizik je veći nakon prethodnih operacija, s priraslicama ili poremećenom anatomijom. Navedene ozljede se najčešće prepoznaju i zbrinjavaju tijekom zahvata, ali je u rijetkim slučajevima moguća manifestacija ozljeda susjednih organa nakon operacijskog zahvata, što zahtijeva ponovnu intervenciju. Vrlo rijetko može se pojaviti jako, nekontrolirano krvarenje, koje zahtijeva transfuziju krvi ili krvnih komponenti. Transfuzija od drugog donora može vrlo rijetko dovesti do infekcije, npr. virusom hepatitisa (upala jetre) ili HIV-om i/ili drugim mikroorganizmima - objašnjava prof. Podobnik.

Procedura prije operacije jednaka je kao i kod drugih operativnih zahvata, a uključuje opću anesteziju te dezinfekciju područja koje će kirurg operirati. Nakon reza na trbušnoj stijenci otvara se trbušna šupljina.

- Maternica se odvaja od susjednih organa (mokraćni mjehur, debelo crijevo, trbušna maramica), podvezuju se odgovarajuće krvne žile, nakon čega se maternica u cijelosti (s ili bez jajnika, ovisno o liječničkoj indikaciji i prethodnom dogovoru s bolesnicom) odstranjuje i šalje na patohistološku analizu - pojasnio je prof. Podobnik. Operaciju se može raditi i laparoskopski, kao što je to bilo u slučaju Ace Tilton.

- Znak da bolnice nisu pripremljene za mlade koji se podvrgavaju ovom zahvatu bile su upute koje sam primila o postoperativnoj njezi. Papiri su mi rekli da ne smijem najmanje šest tjedana upražnjavati seks koji uključuje penetraciju, no nisu spomenuli ništa o masturbaciji ni o orgazmu. Kad sam o tome pitala svoju kirurginju, iznenadila se i nije imala odgovor.

- Obično muškarci pitaju pitanja o seksu nakon takvog tipa operacije - rekla mi je.

- Histerektomija je druga najčešća ginekološka operacija u SAD-u. Svake godine naprave više od 400.000 takvih zahvata. Gotovo trećina žena će do 60. godine imati histerektomiju - tvrdi American College of Obstetricians and Gynecologists.

- Razumljivo, postoperativna seksualna funkcija, mogućnost seksa, pacijenticama je vrlo važna. Pa ipak seks, osobito orgazam, nije nešto o čemu je prije operacije itko sa mnom razgovarao. Dio razloga zbog kojih sam se ipak odlučila na operaciju ležao je u tome što mi je zbog zdravstvenih teškoća bilo nemoguće postići orgazam, čak je i čin uzbuđivanja uzrokovao bolove zbog kojih mi je seks bio kao da jedem staklo.

Liječnik i ja smo se nadali da će mi uklanjanje cisti i tumora koji su napali moje reproduktivne organe omogućiti da ponovo doživim orgazam. Zapravo, kada u Google upišete "potpuna histerektomija+orgazam", brojne stranice vas uvjeravaju da je orgazam nakon operacije moguć. No to ne potvrđuju medicinski stručnjaci, nego žene koje su imale operaciju.

Pričaju kako je to vodilo do boljeg seksa i orgazama jer su nedostajali dijelovi koji su uzrokovali bolove. Dodatno, medicinski stručnjaci nisu si dali truda istražiti studiju iz 2014. godine prema kojoj više od 20 posto žena koje su imale histerektomiju osjećaju probleme u seksualnoj funkciji nakon operacije. Znanost nema odgovor na pitanje zašto je tako, no čini se da operacija može prouzročiti gubitak osjeta ili ozljedu živaca te tako doprinijeti teškoćama s orgazmom. Dodatno, neke su žene iskusile drukčiji tip orgazma koji uključuje kontrakcije cerviksa ili uterusa. Kako su studije pokazale, cerviks je isprepleten drugačijim živcima nego klitoris, pa stimulacija uzrokuje drugačiji osjet. Među ostalim, jedan od živaca koji prolazi kroz cerviks je vagus, onaj koji ne prolazi i kralježničkom moždinom, pa žene s ozljedama kralježnice unatoč tome mogu doživjeti seksualno uzbuđenje. Istraživanja dokazuju i da orgazam potiče otpuštanje hormona oksitocina. Uklanjanjem cerviksa, uterusa ili oboje, može utjecati na to kako će žena iskusiti orgazam nakon operacije. Zato većina koja je išla na histerektomiju zbog endometrioze prijavljuje više teškoća i manje zadovoljstva u postizanju orgazama u odnosu na druge žene koje su imale histerektomiju iz drugih razloga. Promjena anatomije mijenja orgazam - opisala je Ace svoje teškoće.

- International Journal of Obstetrics and Gynecology navodi kako postoji anatomska povezanost između maternice, crijeva, mjehura i vagine, a da ne govorimo o živčanim završecima u tim dijelovima tijela. Sve ih spaja jedinstveni splet živaca. Razdvajanje tih organa može voditi i do ozljede živaca. Ovisno o nastaloj ozljedi, pojedine pacijentice mogu osjetiti teškoće koje do tad nisu imale, poput inkontinencije mjehura ili crijeva. Nakon operacije za mene je postalo nemoguće isprazniti mjehur osim kad stojim, pa sam kupila onaj nastavak za žensko uriniranje. Moju operaciju izveo je robot laparoskopski, pa su ožiljci na trbuhu minimalni. No ožiljno tkivo u mojem abdomenu je daleko veće.

Iako mi nisu službeno dijagnosticirali trbušne priraslice, budući da nisam htjela ići na dijagnostički laparoskopski zahvat, svi znakovi upućuju da ih imam. To znači da osjećam bolove prilikom defekacije, ali i kod plinova. Nemoguće je osjećati se seksi kad govorite o takvim stvarima, posebno jer čak nisam tip čovjeka koji se smije na viceve o prdežu. Iako smo nastojali ostaviti jedan jajnik, moja je operacija bila prilično invazivna i rezultat mogu biti teškoće u postizanju seksualnog uzbuđenja zbog hormonalnih promjena. Kod uklanjanja oba jajnika tijelo ulazi u menopauzu, smanjujući proizvodnju estrogena i progesterona. Estrogen pomaže u održavanju vaginalne vlažnosti i elastičnosti. Suha vagina se ne rasteže i nije dovoljno podmazana što znači bolan seks. Sa samo jednim jajnikom moje tijelo više ne proizvodi jednake količine vlaženja. Nitko mi nije spomenuo da ću uz krevet držati pakiranje lubrikanta - objašnjava ona.

Ipak, o posljedicama operacije žene u Hrvatskoj od specijalista uvijek mogu dobiti vrlo detaljna pojašnjenja, tvrdi prof. Podobnik ističući kako su posljedice histerektomije poznate.

- To može biti povremena oslabljena funkcija mokraćnog mjehura, koji uglavnom ne zahtjeva liječenje. To se može liječiti bez problema u većini slučajeva, privremenim urinarnim kateterom, odnosno uskom plastičnom cijevi uvedenom u mjehur kroz koju otječe mokraća. Posljedica mogu biti i infekcije urinarnog trakta, upala pluća, upala potrbušnice ili čak širenje infekcije krvlju tzv. "trovanje krvi" ili sepsa. Sve se infekcije najčešće uspješno liječe primjenom antibiotika. Infekcija rane ponekad može poremetiti njeno cijeljenje, što može rezultirati tzv. sekundarnim cijeljenjem rane sa stvaranjem velikog ožiljka. Moguća je i kasna komplikacija u vidu postoperacijske kile tj. hernije, što zahtijeva ponovnu operaciju. Vrlo rijetko, moguća je crijevna opstrukcija tj. ileus zbog privremene paralize crijeva ili priraslica unutar trbušne šupljine. U toj situaciji neophodno je napraviti rentgen abdomena, a u nekim slučajevima i ponovno otvoriti trbuh. Iznimno, javljaju se krvni ugrušci tj. tromboza i začepljenje žila širenjem ugrušaka. Tada se može javiti plućna embolija ili moždani udar. To može dovesti do oštećenja organa zbog slabe opskrbe krvlju. Dugotrajno ležanje povećava ovaj rizik. Ukoliko se primijene lijekovi za kontrolu zgrušavanja, to povećava rizik od sekundarnog krvarenja. Također, vrlo rijetko može doći do oštećenja kože, mekih tkiva i živaca kao što su apsces nakon injekcije, nekroza tkiva, iritacija živaca i žila. To su stanja uzrokovana injekcijom prije, za vrijeme ili nakon operacije. Takve ozljede obično prolaze same po sebi unutar nekoliko tjedana i samo rijetko uzrokuju dugotrajne ili čak stalne simptome poput ukočenje ili čak paralize, bolova i ožiljaka. Unatoč standardnim tehnikama namještanja pacijenta, moguća su oštećenja zbog pritiska, kao i oštećenja kože uzrokovana sterilizacijskim sredstvima ili električnom strujom. I na kraju, ožiljak u području abdominalnog reza može postati osjetljiv ili bolan. Promjene u osjetu često mogu biti dugotrajne, ali obično prestaju - nabraja posljedice prof. Podobnik.

Ace Tilton piše i kako njezini specijalisti nisu imali drugih informacija koje je naknadno otkrila.

- Osim značajnih promjena na mojem tijelu i kod seksualnog iskustva, nitko iz mog medicinskog tima nije mi spomenuo da je histerektomija kod mlađih žena povezana s povećanim rizikom od razvoja mnogih bolesti. Tako studije govore o činjenici da kod mlađih od 35 histerektomija značajno povisuje rizik od nastanka kardiovaskularnih bolesti. Takve žene imaju 4,6 puta viši rizik od zatajenja rada srca, a 2,5 puta veći rizik od bolesti arterija uzrokovanih skupljanjem plaka. Ni izdaleka zastrašujuće, zar ne? Ne raspravljati o takvim temama nije samo nehajno ponašanje prema pacijentima. Pokazalo se da razgovorom o seksualnim problemima nakon histerektomije pacijentice mogu osjećati zadovoljstvo obavljenim zahvatom, bez obzira na to s kakvim se tegobama poslije susrele. Ako ti liječnik kaže da očekuješ nešto negativno, manje je strašno ako se to ostvari. Tko bi to pomislio? Činjenica da sam nakon operacije potrošila puno vremena učeći o tim stvarima umjesto da mi je za njih rekao medicinski stručnjak, na žalost je sasvim normalna situacija. Iako će se žene češće nositi s kroničnim bolovima poput onih prouzročenih endometriozom, tipično ne dobiju istu razinu skrbi kao muškarci, a isto vrijedi i za marginalizirane skupine poput homoseksualaca, LBGTQ ljudi ili ljudi s drugom bojom kože.

Žene su povijesno isključivali iz kliničkih studija, liječnici njihovu bol nikad nisu shvaćali ozbiljno i veća je vjerojatnost da će ženama dati sedative prije nego tablete protiv bolova. Žene koje pate od bolova u trbuhu u prosjeku čekaju 16 minuta duže nego muškarci prije nego što će uzeti tabletu protiv bolova. Ženama će sedam puta prije nego muškarcima dati krivu dijagnozu kad je u pitanju srčani udar. Nije čudno što medicinski priručnici studentima objašnjavaju što se zbiva u tijelu prosječnog muškarca, a rijetko se na predavanjima govori o razlikama među spolovima. Još je mnogo toga što bih mogla reći o skrbi prema muškarcima i ljudima s maternicama, te koliko edukacije zaslužujemo prije nego što se podvrgnemo invazivnim zahvatima. Možda je najbolji primjer poruka koju sam dobila od svog medicinskog tima dok sam se vraćala kući nakon zahvata, sklupčana na stražnjem sjedalu. Stigli su mi rezultati analize urina koju sam morala obaviti prije zahvata. Sjajne vijesti: Nisam trudna! Bilo je bolno smijati se uz tolike šavove - zaključila je ona.