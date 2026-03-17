TKO JE SKUPLJAO KUPONE?

Izvukli smo dobitnicu iPhone 17 Pro Max u super nagradnoj igri

Piše Ana Vukašinović,
U nagradnoj igri sudjelovali su i čitatelji novina i pretplatnici digitalne pretplate Oranž, a glavnu nagradu, Apple iPhone 17 Pro Max 256GB osvojila je Andreja Murko Jaković iz Karlovca

U petak smo izvukli dobitnike nagradne igre "Kupone sakupi i vrijedne nagrade pokupi" koja je trajala od 20. do 24. veljače 2026. u kojoj je bilo potrebno skupiti samo četiri kupona ili koda i poslati na našu adresu. Sudjelovali su i čitatelji novina i pretplatnici digitalne pretplate Oranž, a glavnu nagradu, Apple iPhone 17 Pro Max 256GB osvojila je Andreja Murko Jaković iz Karlovca.

Dijelili smo i ostale nagrade: Lidl darovnu karticu od 1000 eura osvojila je Branka Budolica iz Zagreba, romobil MSEnergy Mirjana Pavečić iz Zagreba, dm darovnu karticu od 500 eura Desanka Galić iz Kastva, a fritezu na vrući zrak Rosmarino Infinity PRO XXL Tihomir Perković iz Dugog Sela. Štapni usisavač Rowenta dobila je Katarina Perica iz Trogira, aparat za kavu DeLonghi Vintage Ivanka Oberon iz Dubrovnika, kuhinjski robot Rosmarino Stjepan Bek iz Zagreba, set posuđa Korkmaz Mirko Kiseljak iz Radoboja, a kuhinjski multipraktik Bosch Zlatko Glavnik iz Virja.

Mašinica za tjesteninu Marcato otišla je u ruke Jadranku Grubišiću iz Osijeka, parno glačalo Tefal Slavku Perkoviću iz Valpova, a poštanski sandučić 24sata Smiljani Barbić iz Zagreba. Čestitamo sretnim dobitnicima! 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

