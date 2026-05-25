Izvukli smo dobitnika ljetovanja u Zatonu: Evo tko je sretnik!

Prošli petak izvukli smo dobitnika nagradne igre “U 24sata osvoji ljetovanje za obitelj”, koja je trajala od 30. travnja do 6. svibnja 2026. i u kojoj su mogli sudjelovati čitatelji novina i pretplatnici digitalne pretplate 24 Oranž.

Nagrada je namijenjena četveročlanoj obitelji (dvije odrasle osobe i dvoje djece) te uključuje polupansion, boravišne pristojbe i svakodnevno korištenje seta ležaljki i suncobrana.

Zaton Holiday Resort, smješten u zelenoj oazi ninske rivijere, odlična je destinacija za obiteljski odmor na Jadranu, poznata po dugoj pješčanoj plaži, toplom plitkom moru i bogatoj ponudi sadržaja. Spoj mediteranskog okruženja, vrhunske infrastrukture i raznovrsnih sadržaja čini ga savršenim izborom za goste svih generacija. Gostima su na raspolaganju dva bazenska kompleksa s toboganima i dječjim zonama, mini golf, sportska igrališta te animacijski programi koji osiguravaju dinamičan i sadržajan boravak tijekom cijelog dana.

Nagradu, fantastičan sedmodnevni smještaj u Deluxe Family mobilnoj kući za četveročlanu obitelj u Zaton Holiday Resortu, uz uslugu polupansiona, osvojio je Branko Kosar iz Bjelovara. Čestitamo dobitniku!