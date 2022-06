'Ja čistim mjesta zločina, ovako se najlakše riješiti mrlja od krvi'

Od čišćenja krvlju poprskanih zidova i tjelesnih tekućina do razbijenog stakla i korištenih igala - čišćenje mjesta zločina je neuredan posao i potrebna je određena vrsta stručnjaka s vrlo posebno znanjem da bi se uhvatila u koštac s tako jezivim poslom.

Britanac Nick Stirrup je radio u industriji čišćenja mjesta zločina više od dvije godine i trenutno radi u 'REACT Specialist Cleaning', tvrtki koja se bavi problemima čišćenja s kojima se amateri ne mogu nositi - od zatvora i hotela do javnih prostora, bolnica i mjesta zločina.

- Ribao sam mozak sa zidova spavaće sobe i izvukao zube iz gipsanih ploča. Kopao sam čeljusti, kosti, lubanje i još mnogo toga ispod vlakova i izribao sam i izvukao kante krvi sa sofa i tepiha. Horor filmovi su mi danas puno dosadniji, moram priznati - kaže Nick.

Njegov posao često prolazi 'ispod radara', ali to ne umanjuje njegovu važnost.

- To mi daje razlog da ustanem i odem na posao, svaki dan. Kada možete uzeti pozitivne stvari iz najgorih situacija, ovaj posao može biti nevjerojatno motivirajući. Svaki dan je drugačiji - kaže stručnjak.

Nick je dobio ovaj posao nakon što je vidio oglas za posao čistača mjesta zločina, prenosi The Sun.

- Ne bježim od činjenice da sam vrlo pedantan u pogledu čišćenja, što me upravo potaknulo na to, s polu-prirodnom ljudskom intrigom da se okušam u tome. Moji kolege i ja ispunjavamo širok raspon dekontaminacija bioloških opasnosti koje zahtijevaju malo više truda od većine problema - objašnjava Nick.

Kao što sam naziv tvrtke za koju radi 'REACT' sugerira, njihov je rad ad hoc, odnosno specifičan i reaktivan.

- Svaki dan je drugačiji i morate biti stvarno psihički spremni da se vaš ležerni dan dubinskog čišćenja okrene naglavačke - kaže stručnjak za čišćenje.

Dramatične preobrazbe

Kao što možete i očekivati, transformacije 'prije' i 'poslije' su dramatične.

- Volim ovaj posao, klijente i to što mogu komunicirati što ću raditi i što sam napravio. Volim vidjeti dramatične transformacije koje mogu izvesti. Doduše, ponekad to može biti mračan posao, a situacije često mogu biti i užasne, ali predaja dovršenih radova iskreno zahvalnom kupcu čini sve vrijednim. Posebno je samo znati da si negdje napravio istinsku razliku - istaknuo je Nick.

Nije za one slabog srca

Dok je obuka osigurana, prirodno 'jak želudac' je neophodan za ovaj posao.

- Proveo sam otprilike dva do tri tjedna ispunjavajući potrebnu papirologiju i radeći s kolegom. Unutar ovog razdoblja, bio sam stavljen u sve zamislive radne okolnosti, da testiram svoje snage, svoje slabosti, kompetenciju i rekao bih, snagu mog želuca - objašnjava stručnjak upozoravajući kako ovo definitivno nije karijera za one slabog srca ili one koji ne mogu podnijeti neželjene prizore ili mirise.

Profesionalnost i jak želudac

Za izvrsnost u ovom poslu potrebna je posebna vrsta pojedinca.

- Neki od najvećih atributa koji se traže su snažan želudac, sposobnost prilagodbe i snažan osjećaj profesionalizma. Nailazite na neke eksplicitne pojave u ovom poslu, a sposobnost odvajanja toga i kućnog života apsolutno je neophodna. Pomaže to što smo svi prilično bliska ekipa i podržavamo jedni druge kada je to najpotrebnije - istaknuo je.

Definitivno je, kako i sam napominje, izazovno kada morate prisustvovati smrtnom slučaju na cesti, u kućnom okruženju ili u vagonu.

- Detaljno taktilno čišćenje na mjestu zločina. Mirisi, teksture, prizori, čak i zvukovi, imaju ogroman utjecaj na vas. To mijenja način na koji vidite svijet i način na koji pristupate svom poslu - ističe Nick.

Kako ukloniti mrlje od krvi

Da biste izvukli krv iz tepiha, trebate slijediti četiri jednostavna koraka. Ako na tepihu ima viška krvi, uklonite ga bijelim papirnatim ručnikom ili krpom. Pazite da ne trljate previše, jer bi se moglo proširiti, već umjesto toga utapkajte. Zatim nanesite hladnu vodu na mrlju bijelim papirnatim ručnikom ili krpom, a to bi trebalo pomoći u uklanjanju mrlje. Pazite da ne koristite toplu vodu, jer to čini mrlju većom i trajnijom na tepihu.

Ako se mrlja ne ukloni jednostavnim nanošenjem vode, dodajte malo krumpirovog škroba i ostavite da se suši 24 sata. Nakon toga usisajte tepih, a ako je mrlja još uvijek tu, upotrijebite sredstvo za uklanjanje mrlja s tepiha.

