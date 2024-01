Ja sam jedna od 10 djevojaka koje moj dečko ima, ali sigurno ću mu baš ja biti 'ona prava'

Natasha tvrdi da je njezin promiskuitetni dečko duboko u sebi 'slatki medo'. Otkrila je da se, unatoč tome što on još izlazi s drugim ženama, nada da će izabrati nju kao 'onu pravu'.

Zaljubljeni golupčići Natasha i Shawn bili su u vezi nekoliko mjeseci, međutim on previše uživa u izlascima s drugim djevojkama. U bilo kojem trenutku, Shawn ima do deset žena s kojima se zabavlja. No Natasha vjeruje da ona poznaje 'pravog njega' unatoč njegovim sklonostima ka ženama, te živi u nadi da će njih dvoje imati monogamnu vezu.

- Voljela bih vidjeti njegovu predanost - kaže ona, dok Shawn inzistira na tome da nije spreman odreći se svog momačkog načina života i posvetiti se jednoj ženi, piše The Sun.

On se čak predstavlja kao 'ultimativni playboy'. S Natashom je otvoren o svom načinu života od početka veze.

- Kada sam prvi put upoznala Shawna, predstavljao se kao playboy, arogantan, samouvjeren i vrlo zauzet - priznaje ona.

On je Natashi na početku rekao da ne želi vezu.

- Ali kako sam ga bolje upoznala, vidjela sam njegovu drugu stranu. Definitivno vidim da Shawn može biti ozbiljan s nekim - nada se Natasha.

Ona misli da su njegove arogantne izjave samo zidovi koje postavlja oko sebe.

- Duboko u sebi, on je samo jedan slatki medo - smatra ona.

Shawn je dodao da iako ne želi izgubiti Natashu, nije siguran ni da želi odustati od svog životnog stila. Mnogi su pozvali Natashu da prekine vezu i upozorili je da on šalje pomiješane poruke kako bi je zadržao, ali ona se još nada.