Žene otkrile u kojem su se točno trenutku zaljubile u svoje dečke

Uz malo truda, ako stvarno želite znati kako navesti žene da vas zavole, ponekad ono što ima najveći utjecaj su čudne i otkačene stvari koje radite, a da o tome uopće ne razmišljate. Pokušaj udvaranja dami nije neka vrsta zamršene znanosti koju istraživači pokušavaju dokučiti stoljećima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Jana (38) shvatila je zašto je i dalje sama, kaže kako taj problem imaju mnoge žene | Video: 24sata/Video

Nekoliko žena otkriva neke od nevjerojatnih načina pomoću kojih su njihovi dečki uspjeli osvojiti njihova srca.

Evo što su dečki radili da se one zaljube u njih:

1. Pokažite da vam je stalo

Prije nego što su ona i muž počeli izlaziti, dok su još samo spavali zajedno, povjerila mu se da mora otići liječniku da napravi biopsiju grlića maternice, jer su bili zabrinuti za njezino zdravlje.

- On je izašao je iz noćne smjene, ostao budan dok nisam morala u bolnicu, a zatim me odvezao do svog stana gdje me smjestio na svoj kauč sa svojom pidžamom, kućnim ogrtačem, zdjelicom mojih omiljenih žitarica i proširenim izdanjima Gospodara prstenova. Zatim je otišao na posao i donio mi sladoled kad se vratio kući. Ostao je budan 36 sati kako bi se uvjerio da sam dobro i da imam sve što mi treba, i potpuno me razmazio dok sam se oporavljala... prije nego što smo prohodali - ispričala je Colleen (29).

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kad je jednom bila vani s tipom s kojim se viđala, nasumični muškarac gnjavio je njezinu prijateljicu Lindsey. Tip je uskočio i rekao muškarcu da ne dira i ne gnjavi njezinu prijateljicu.

- Mislila sam da je simpatično što se nije zauzeo za mene, već za moju prijateljicu. Taj tip je bio puno veći od mog dečka i bio je jako pijan - podijelila je MS (26).

Dok su hodali, djevojka je pala sa stepenica i slomila nogu

- Još nismo bili u službenoj vezi, ali on je uzeo odsustvo s posla kako bi došao i brinuo se za mene. Koji tip to radi... Osvojio me, i shvatila sam da ga moram čuvati - prisjeća se Ruthie (40).

Ove ispovijesti govore da ako želite pridobiti ženu, osobito ako je veza u ranoj fazi, morate pokazati da vam je duboko stalo do njezina zdravlja i dobrobiti. To je ono što žene primjećuju kod muškaraca.

2. Ne bojte se biti neobični

- Prošlog Božića, dar mog dečka za mene sastojao se od više komponenti, a jedna od njih je bila usna harmonika. Pitala sam ga o čemu se radi, a on mi je rekao da je uzeo 'Usnu harmoniku za Moniku!' Bilo mi je prilično simpatično - kaže Monika (26).

Tip s kojim se slučajno viđala, a koji je u to vrijeme živio izvan grada, doletio je kao iznenađenje.

- Natjerao je nekoga da mi isporuči smiješnu poruku dok sam bila na poslu. Time je osvojio moje srce, a onda ga je slomio vrlo slično godinama kasnije - priča Dana (33).

Žene vole muškarce koji se baš i ne prilagođavaju masi. Biti cool je super, ali ako tu nema neke neobičnosti, to je nekako 'dosadno'.

3. Pretvarajte se da ste netko drugi

Jednom ju je tip pozvao van dok je vozila bicikl, što joj je bilo super.

- Morao je privući moju pozornost pretvarajući se da je policajac na biciklu želeći mi dati kaznu jer nisam nosila kacigu, što nije bilo neuobičajeno. Mislila sam da je tako pametan pa sam otišla na spoj s njim - ispričala je Cortney (30).

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Iako se uvijek preporučuje da budete svoji, u redu je odstupiti od toga ako to znači privući nečiju pozornost.

4. Žrtvujte svoju 'muževnost'

- Morala sam uvježbati neke tehnike šminkanja, a on mi je dopustio da koristim njegovo lice kao platno. U tom sam trenutku pomislila 'Da, baš mi se sviđa ovaj tip da se zabavljamo skupa' - prisjeća se Amber (25).

Muškarac koji može pokazati svoju osjetljivu stranu tip je za kojim će mnoge žene poludjeti.

5. Lažni interesi

- Na našem prvom spoju, Scott me pitao kakvu glazbu volim. Rekla sam mu da volim indie glazbu, kao i nezavisnu glazbenu scenu. Rekao je da i on voli isto, iako nije mogao imenovati omiljeni bend jer ih on 'voli sve'. Nekoliko mjeseci kasnije priznao je da nema pojma što je indie glazba i pretpostavio je da je iz Indije. Bio je presladak. I dan danas kaže da sluša indie glazbu, iako sada zna što je to, a zapravo je ne voli - priča Jennifer (34).

Ponekad ćete se naći nasuprot nekoga čiji se interesi razlikuju od vaših. Nema ništa loše u pretvaranju da vas nešto zanima, čak i ako nemate pojma o čemu se radi.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

6. Glumite 'nedostupnog'

- To je kao svaka priča koju ste ikada čuli, želio me, nisam bila zainteresirana pa je nastavio dalje, pa sam, naravno, ja željela njega nakon toga. Ispostavilo se da je njegova nova djevojka bila izmišljena i samo tehnika koja je poslužila svrsi. Zajedno smo gotovo pet godina - podijelila je Elizabeth (28).

Nakon dugog, koketnog razgovora, dečko koji joj se sviđao napustio je zabavu ne pitajući za njezin broj. Zbog toga joj je djelovao tajanstveno i poželjno.

- Sljedeći put kad sam ga vidjela odlučila sam opet razgovarati s njim. Uskoro smo završili u vezi nakon toga - prisjeća se Stephanie (26).

Zaista ne postoji stroga formula za pridobivanje djevojke. Potrebno je samo biti svoj, uz nekoliko dosjetki, donosi YourTango.