Ja sam kći koja radi kod kuće, roditelji me plaćaju da budem doma, a ljudi mi kažu da sam lijena, ali to je posao s punim radnim vremenom, priča TikTokerica Felice. Žena kojoj je posao da ostaje kod kuće obranila je svoju 'karijeru', govoreći pratiteljima da nije sve baš tako lako kao što izgleda.

Felice često dijeli videa svog 'glamuroznog' života na TikToku gdje se hvali tisućama pratitelja. A nedavno je priznala da njezin stil života financiraju roditelji jer joj je 'posao' biti njihova kći.

Svoje iskustvo podijelila je u nedavnom videu na TikToku s natpisom: 'Objasnit ću vam svoj posao profesionalne kćeri koja ostaje kod kuće'.

- To je posao s punim radnim vremenom i izuzetno je dugotrajan. Nije tako lako kao što nekima izgleda - rekla je.

U komentarima videa također tvrdi da djeluje kao terapeut s punim radnim vremenom svojoj mami i da ju je količina mržnje koju je dobila za svoj 'posao' 'rastužila'. Video je od tada postao viralan, skupio je preko 500.000 pregleda i tisuće komentara ljudi, od kojih su mnogi podijelili slično iskustvo.

Jedan se složio s Felice i napisao: 'Teže je nego što zvuči!'

- To je moj izbor karijere i ljudi bi to trebali naučiti poštivati - rekao je drugi, dok je treći dodao: 'Kunem se, ljudi to ne razumiju kad im kažem'.

Međutim, neki su bili malo skeptičniji.

- To nije pravi posao i trebaš odrasti - neki su komentirali.