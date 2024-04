Opisali su svoj najbolji seks u životu: Sa zaručnikom najbolje prijateljice, bivšom od bratića...

Na pitanje koji je najbolji seks koji su imali u životu, mnogi će odgovoriti iznenađujuće brzo i bez oklijevanja. Gotovo svatko ima jedno izvanredno iskustvo.

Stručnjakinja za seks iz Britanije, Tracey Cox, tražila je od anonimnih pojedinaca da joj otkriju najbolja iskustva koja su doživjeli pod plahtama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:27 Otkrili zašto se i dalje seksaju s bivšima: 'Ona je puno bolja u seksu od moje sadašnje žene...' | Video: KanalRi

Moja djevojka se skinula na pozornici

- Bili smo mladi i otišli u Španjolsku na grupni odmor s prijateljima. Jednog smo dana svi završili pijani u nekom otrcanom striptiz baru. Djevojke u publici su pozvane da se popnu na pozornicu i skinu za nagradu od 800 kuna za najbolju izvedbu. Moja je djevojka u to vrijeme bila prilično konzervativna. Gledala je druge djevojke kako ustaju i stalno mi govorila da bi ona mogla bolje - ispričao je anonimni muškarac.

Ubrzo se odlučila na to. Na plaži je provodila vrijeme u toplesu i tangama, ali vidjeti je kako otkriva grudi u klubu, s gomilom muškaraca koji je bodre, bio mu je potpuni šok. Nije pobijedila, ali pomislio je kako je nevjerojatna. Vratili su se u hotel i imali fantastičan seks, a sjećanje na nju na pozornici još uvijek ga pali, godinama kasnije.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Špijunirala sam cimericu kako se seksa

- Cimerica je našla novog dečka i stalno su se seksali. Jedne sam se noći kasno vratila kući, pijana i vidjela da su ostavili vrata spavaće sobe malo otvorena. Nisam mogla odoljeti, a da ne pogledam i ugledala sam ih kako leže na krevetu i oralno se zadovoljavaju. Bila sam šokirana i pobjegla u svoju sobu, ali sam se osjećala tako uzbuđeno da sam izvadila vibrator. Orgazam koji sam doživjela tad bio je nevjerojatan - kaže anonimna djevojka.

Gledali smo porniće s prijateljima

Davnih 80-ih, supruga i on bili su kod starih prijatelja. Bio je tu još jedan par i nakon večere sjedili su u njihovom malom boravku. Bila su tamo samo tri sjedala pa su žene sjedile muškarcima u krilu.

- Razgovarali smo o sportskom događaju za koji je prijatelj rekao da ga je snimio. Pustio je snimku, ali bila je to pornografija, a ne sportski događaj. Nasmijao se i rekao da je to greška, ali je ostavio i svi smo to neko vrijeme gledali - priča muškarac koji je stekao dojam da se tijekom snimke između svih parova događalo nekoliko diskretnih stvari. Kasnije, kada su otišli on i partnerica u krevet, seks je bio eksplozivan.

Spavala sam sa zaručnikom svoje najbolje prijateljice

Njezina najbolja prijateljica se preselila u Francusku i jednog dana joj je poslala poruku da se zaručila i da dolazi da upoznaju njezinog zaručnika. Čim ga je ugledala, osjetila je povezanost i znala da je osjećaj obostran.

- Cijeli tjedan smo se družili u troje i bilo je mučno. Svaki put kad bi nas ostavila same, nismo skidali poglede jedno s drugog. Jedne noći, ona je otišla rano spavati, iskrali smo se u park i on mi je obuhvatio lice, poljubio me i rekao da zna da nije u redu, ali da je nemoćan oduprijeti mi se - ispričala je, dodajući kako se ništa nije dogodilo te večeri. Ali sljedeći dan ju je zvao i molio da dođe, i to je bilo to, prenosi Daily Mail.

Foto: Dreamstime

Nikada nije toliko žudjela za nekim kao tad za njim. Ljubili su se i dodirivali, kao da su stvoreni jedno za drugo. Sve je bilo gotovo za nekoliko minuta, ali bio je to najbolji seks koji je ikada doživjela. To im se dogodilo samo jednom.

- Njih dvoje su se vjenčali i imaju dijete. Ne osjećam se sjajno zbog toga što sam učinila, ali seks je bio izvanredan. Pitam se bi li tako ostalo da smo završili zajedno. To je bilo prije šest godina i sve od tada je blijedo u usporedbi s tim iskustvom - ističe anonimna žena.

Prvi spolni odnos s mužem

Voljela je sadašnjeg supruga mnogo prije nego što ju je uopće primijetio. On je brat jedne od njezinih najboljih prijateljica, stariji je od nje i odlično izgleda.

- Bila sam zaljubljena u njega od svoje 14., ali tek s dvadeset me je primijetio. Budući da je njegova sestra bila moja najbolja prijateljica, nije htio poduzeti ništa sve dok nije bio siguran da ćemo biti u ljubavnoj vezi - priča anonimna djevojka.

Kad ju je prvi put poljubio, pomislila je da je u raju.

- Prvi put kad smo vodili ljubav, bilo je tako nježno i puno emocija. Stalno je zastajao i povlačio se kako bi me pogledao u oči, govoreći kako ne može vjerovati da to nismo učinili ranije. Iskustvo je bilo čarobno i nevjerojatno romantično - istaknula je.

Foto: Dreamstime

Priredila sam seks uživo za susjeda preko puta

Živjela je u zgradi u New Yorku, u stanu na zadnjem katu koji je gledao na mnogo drugih stanova, ali oni nasuprot imali su najbolji pogled na njezin stan. Jedne je noći primijetila susjeda kako bulji u nju.

- Volim svoje tijelo. Nikada nisam bila zabrinuta što me vide golu i cijelo vrijeme sam tako boravila u stanu. Susjed preko puta izgledao mi je prilično privlačno pa sam zastala i pustila ga da mi se divi i mahnula mu. Nije mi uzvratio, ali se nije ni pomaknuo - priča djevojka.

Otišla je, ali se vratila pet minuta kasnije, a on je i dalje stajao tamo, čekajući ju. Nije mu mogla jasno vidjeti lice, ali je vidjela da se dodiruje.

- Odjednom sam osjetila želju da učinim isto i prstima sam sebe dovela do orgazma. Tijekom cijelog performansa nijednom nije pogledao moje lice, samo moje tijelo. Imala sam osjećaj da me prezire zbog ekshibicionizma, ali nisam se mogla suzdržati od uzbuđenja - iskrena je žena.

On je tamo živio otprilike tri mjeseca, ali su se nakon toga izbjegavali pogledati.

Seksao sam se s bivšom od bratića

Imao je 19 godina i otišao van s prijateljima, a na kraju večeri razgovarao je s nekim djevojkama, od kojih je jedna bila bivša njegovog bratića. Svi su pili i na kraju su se vratili kod prijatelja na zabavu i prespavali.

Ona mu se oduvijek sviđala, ali se zaprepastio kad mu je ponudila da s njim podijeli krevet.

Foto: 123RF

- Pitao sam ju smeta li joj ako spavam u boksericama, rekla je da ne. Pitala me smeta li mi ako spava u donjem rublju, rekao sam ne. Legli smo u krevet i bilo je neugodno jer je ona bila 'zabranjena zona', ali riskirao sam i stavio ruku preko njezina struka i sljedeće minute smo se ljubili kao da sutra ne postoji. Strast je bila nevjerojatna, ruke, prsti i jezici bili su posvuda. Imali smo seks cijelu noć i nastavili do jutra - priča anonimni dečko.

Bila je nezasitna, imali su iskustvo koje on nikada prije nije doživio.

- Nisam siguran je li to zbog toga što je bivša od mog rođaka, ili je to zbog 'prljave' akcije, ali bio je to najbolji seks koji sam ikada imao - ističe.

Zavela sam djevca

Unajmljivala je prekrasnu kuću s četiri spavaće sobe u Australiji. Već je imala jednog cimera, tipa s kojim je radila i koji joj je bio drag, ali neprivlačan. Dala je oglas za drugog cimera i dečko je došao pogledati sobu. Bio je seksi, visok, širokih ramena i fantastičnog tijela. Pogledala ga je od glave do pete zbog čega je pocrvenio, bio je sramežljiv. Prvih nekoliko dana kretali su se jedno oko drugoga, ali od početka je bilo koketno.

Zajedno bi gledali televiziju, a čak je i neupućeni cimer izgledao pomalo zbunjen očitom seksualnom napetosti između njih. One noći kada je sve počelo, razgovarali su u kuhinji i popili čašu vina.

- Odjednom mi je prišao i poljubio me. Bilo je pomalo nespretno, ali sam dugo čekala ovaj trenutak. Pomilovala sam ga i počela mu otkopčavati traperice, ali on me zaustavio i rekao da nikad ovo nije radio. Nikad prije nije bio sa ženom - priča anonimna cura koja je bila toliko šokirana, da je pomislila da je htio reći da je homoseksualac.

Nije mogla vjerovati da ovako zgodan tip i u ranim 20-ima može biti djevac. Bila je pomalo uznemirena, jer je ovo za nju bilo potpuno neočekivano.

- Nisam htjela preuzeti odgovornost za to što je on izgubio nevinost i jasno sam mu dala do znanja da će ovo biti samo seks i ništa više. Pristao je i htio me samo ponovno poljubiti. Prvi put je bilo nespretno, ali je brzo naučio i dao mi je najbolji oralni seks - ispričala je. Spavali su desetak puta prije nego što je pronašao djevojku koja mu se sviđa i tad su se dogovorili da prestanu.