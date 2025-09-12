Plač koji je obišao svijet! Priča prve bebe iz epruvete: 'Moje rođenje bila je nada za mnoge'

Životna priča žene čiji se plač prije 47 godina čuo u cijelom svijetu kao pravo medicinsko čudo nadahnula je okupljene stručnjake i javnost na 15. Hrvatskom kongresu o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi te 8. Kongresu Društva hrvatskih kliničkih embriologa, ovog tjedna održanog u Opatiji.

Sudjelovanje Louise Brown, prve osobe u svijetu rođene zahvaljujući IVF postupku davne 1978. godine, na Kongresu je simbolično pokazalo koliko je daleko medicina napredovala i kako danas zahvaljujući medicinskom napretku imamo barem jedno dijete u svakom školskom razredu koje je začeto putem IVF-a.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:39 Beba koju su pronašli u kanti u Zaprešiću ima novu obitelj i ime | Video: 24sata/pixsell

- Kao prva osoba rođena zahvaljujući IVF metodi u svijetu, odrasla sam pod svijetlom reflektora. Moje rođenje bila je nada za milijune ljudi diljem svijeta koji nisu mogli imati djecu prirodnim putem. Danas sam ambasador u brojnim kampanjama koje dižu svijest javnosti o humanoj reprodukciji i važnosti edukacije ljudi o mogućnostima koje imaju kako bi postali roditelji.

Želim svima poručiti da nikad ne gube nadu. Najbolji primjer je moja majka koja je prije 47 godina vjerovala u moje rođenje iako su njene šanse tad bile jedan prema milijun.

Infobox ():

životna priča žene o čijem se plaču prije 47 godina pričalo u cijelom svijetu

Zahvaljujući medicini koja je iznimno napredovala, mnogi parovi su zahvaljujući njoj danas sretni roditelji - započela je svoju nadahnjujuću životnu Louise, prvo dijete začeto oplodnjom in vitro koje je ikada rođeno.

Rođena 25. srpnja 1978. godine, na dan koji je obilježio povijesni trenutak u medicini i donio novu nadu milijunima ljudi, Louise danas nastavlja inspirirati i zalagati se za zdravlje reprodukcije, podižući svijest o snazi znanosti, suosjećanja i mogućnostima.

Poznata kao prvo "dijete iz epruvete", iako se proces IVF-a zapravo odvija u Petrijevoj posudi, njezino rođenje bilo je moguće zahvaljujući revolucionarnim istraživanjima trojice britanskih znanstvenika: dr. Roberta Edwardsa, dr. Patricka Steptoea i Jean Purdy. U to su vrijeme njih troje već deset godina zajednički radili na IVF-u, postupku u kojem se spermij i jajna stanica spajaju izvan tijela, a nastali se embrij zatim implantira u maternicu.

- Moji roditelji, Lesley i John Brown, deset godina bezuspješno su se borili imati dijete. Otac je imao dvoje djece s bivšom suprugom, ali moja majka nikako nije mogla zatrudnjeti što je utjecalo i na njeno psihičko zdravlje. Zbog svega je pala u depresiji za koju su doktori rekli da je uzrokovana upravo nemogućnošću da rodi. Specijalisti su joj rekli da postoji tek jedna u milijun šansi da zatrudni, no iako samozatajna i tiha, ona je bila determinirana žena i nije se predavala. Tada su je uputili kod dr. Patricka i rodila se nada. Prvotno je išla na operaciju uklanjanja oštećenih jajovoda (koji su je onemogućavali da zatrudni prirodnim putem), kako bi uopće mogli početi s tretmanom. Sve to roditelji su morali sami platiti jer je sve tada bilo još u povoju i nije postojalo osiguranje koje bi to financijski pokrilo. Srećom, osvojili su 500 funti na nogometnoj kladionici i to je bilo to. Jedno jajašce kasnije, prvi pokušaj i eto me danas s vama - opisuje simpatična Louise.

Naime, iako su navedeni liječnici već prije uspjeli stvoriti održive embrije, nisu postigli uspješnu trudnoću - sve do Louiseina povijesnog rođenja carskim rezom u Općoj bolnici Oldham Engleskoj.

Od tada je više od 12 milijuna djece rođeno zahvaljujući IVF-u i drugim metodama potpomognute oplodnje. Ovaj postupak pomogao je milijunima ljudi koji se bore s neplodnošću te omogućio roditeljstvo istospolnim parovima i samcima.

Dr. Steptoe i Edwards ne samo da su omogućili Louiseino rođenje, već su sudjelovali i u odabiru njezina imena. Predložili su srednje ime - Joy (radost), koje bi odalo počast utjecaju što će ga njeno rođenje imati na buduće generacije.

Mala Louise o svemu je saznala pred polazak u školu kada su joj roditelji na jednostavan i razumljiv način ispričali kako je rođena.

- Sve su mi ispričali pred polazak u školu, naravno u dječjim terminima. Sjeli su me i pokazali mi video rođenja i rekli da sam rođena malo drugačije od ostale djece. Rekli su kako su dugo i žarko željeli dijete i kako su im tu želju ispunili liječnici koji su im u tome pomogli. Imala sam tad oko 5 godina. Objasnili su mi sve na najbolji način na koji su mogli s obzirom na moju dob. Često sam ih kasnije slušala u intervjuima, no sve mi je nekako sjelo kada sam došla u tinejdžersku dob i s oko 14 godina sebe ugledala na stranicama knjiga. Tada sam shvatila posebnost i veličinu cijelog događaja. Godinama kasnije, na isti način upoznala sam svoju djecu s cijelom pričom rekavši im kako su baka i djed trebali pomoć liječnika kako bi se ja rodila - kaže majka dvojice sinova rođenih prirodnim putem.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Četiri godine kasnije, također putem IVF-a, u Burn Hallu, prvoj IVF klinici na svijetu u vlasništvu navedenih liječnika, rođena je i njena sestra Natalie, danas majka petero djece rođene prirodnim putem, koja je postala 40. dijete na svijetu rođeno zahvaljujući oplodnji in vitro.

Louise je počela privlačiti pozornost medija i javnosti još prije nego što se rodila.

Kada je u javnost procurila vijest o Lesleynoj trudnoći putem IVF-a, njena majka bila je prisiljena povući se i skriti kako bi zaštitila sebe i nerođeno dijete.

- Interes medija bio je ogroman. Svi su znali ime moje majke, ali nisu znali kako ona izgleda. Zadnja tri mjeseca ona je provela u bolnici ispred koje su novinari danonoćno kampirali. Jednog dana pojavila se vijest o bombi u bolnici za koju se kasnije ispostavilo da je lažna. Naime, vijest je plasirana u nadi da će novinari uspjeti uslikati mamu pri evakuaciji, no dr. Patrick ju je kroz stražnji izlaz potom potajno odvezao u kuću svoje majke i tada nitko nije znao gdje je - priča Louise o mjerama poduzetim iz bojazni da bi medijska hajka mogla utjecati na gubitak ploda.

No, njezino rođenje postalo je neizbježna međunarodna medijska senzacija, novorođenče se brzo našlo na naslovnicama novina i časopisa diljem svijeta.

Rijeka: 15. Hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Kada sam imala devet mjeseci roditelji su sa mnom krenuli na šestomjesečnu medijsku turneju nakon rođenja. To se od njih očekivalo, nisu imali izbora nego to učiniti javnim. Da nisu, ljudi bi pitali - zašto je ne možemo vidjeti, što nije u redu? Da je bilo i najmanjeg problema sa mnom, to bi vjerojatno bio kraj IVF-a - iskreno će Louise čije izlaganje javnosti je trajalo do polaska u školu kada su se roditelji povukli u želji da joj osiguraju normalno djetinjstvo.

- I imala sam ga. Naravno, djeca u školi su s vremenom saznala tko sam, iz medija ili od svojih roditelja, ali to nije utjecalo na moje odrastanje. Nisam nikada zbog toga imala negativna iskustva, odrastala sam kao i svi ostali i imala sretno djetinjstvo - dodaje.

Za liječnike koji su pomogli njenoj majci oduvijek je gajila veliko poštovanje.

- Patrik mi je bio kao djed, no nažalost preminuo je kada sam imala deset godina, a Edwards mi je bio na vjenčanju - prisjeća se danas ambasadorica Bourn Halla (klinike za IVF koju su nakon njezina rođenja osnovali Steptoe, Edwards i Purdy), Babble Healtha (online platforme koja dijeli informacije i savjete o reproduktivnom zdravlju) i inicijative Joys & Beginnings (koja pomaže ljudima s neplodnošću u Indiji).

Foto: Will Powell

Osim uloga ambasadorice, često sudjeluje na predavanjima širom svijeta, dijeleći svoju priču, a nakon smrti roditelja napisala je i knjigu pod naslovom Louise Brown: My Life As the World's First Test-Tube Baby u njihovu čast.

- Osjećala sam da je važno sačuvati njihova sjećanja, da ljudi znaju priču iz obiteljske perspektive. Također smatram da je važno da s ljudima u svijetu dijelim svoju priču, pogotovo u vrijeme kada populacija rapidno opada, da im objasnim da postoji opcija i da IVF nije nikakva sramota. Da potaknem škole da u sex edukacijama uvedu i temu o umjetnoj oplodnji i da svima koji se nalaze u situaciji kao što su imali moji roditelji poručim ono što je moja majka uvijek govorila, a to je da nikad ne odustanu - ističe.

Prošle godine o svemu je snimljen i Netflixov film "Joy", koji odaje počast ljudima koji su pionirski razvili IVF i omogućili Louiseino rođenje, kao i rođenje milijuna drugih.

Foto: Profimedia

- Bila sam pozvana na snimanje jednog seta i jako me se sve to dojmilo. Jako mi je drago da je sada sve to ekranizirano, za mene je to vrlo emotivno. No, otkrit ću vam jednu tajnu - beba u filmu je zapravo dječak - zaključuje kroz smijeh.