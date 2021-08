Mislim da mnogi ljudi priželjkuju tajnu pilulu, ali nema ništa slično tome. Zapravo je sve vrlo jednostavno: jedem zdravo bez nekih posebnih ograničenja, aktivna sam, pijem puno vode i brinem se za svoju kožu, rekla je Kate Bock, supermodel i zvijezda naslovnice 'Sports Illustrateda' te otkrila svoju rutinu koja ju čini lijepom, vitkom i zdravom.

POGLEDAJTE VIDEO Što sve ljudi rade za ljepotu:

'Pripremam sama obroke i biram one bogate hranjivim tvarima'

Kaže kako se sama srž brige za tijelo i kožu nalazi u hrani. Za doručak ona zna pojesti dva jaja, malo maslinovog ulja i avokado. Za ručak zna jesti salate, a za večeru često bira piletinu pa ima naviku marinirati pileće zabatke te ih vaditi i pripremati po potrebi.

Primjer njezinog ručka: Velika mješavina više vrsti zelenih salata s tostiranim pinjolima, prepečenim slanutkom, preprženim bademima, avokadom i maslinovim uljem.

Večera, kaže, mora biti bogatija proteinima pa osim piletine, zna pojesti ribu ili neki odrezak.

'Mentalno zdravlje i kondicija trebali bi biti dio svačije rutine'

- Pronašla sam ljude u svojem životu s kojima mogu biti potpuno otvorena i iskrena u pogledu mojih emocija, ne osjećam se kao da nešto moram skrivati. Prije sam to činila, a kad imate potrebu skrivati emocije, to samo vodi do veće tjeskobe i do više stresa. Sad izbacim iz sebe ono što osjećam i to me smiruje - rekla je.

Kaže da voli vježbati u društvu, bilo na satu joge ili s trenerom. Iako, većinu je dana dosta aktivna, no 'ubijaju je' duga putovanja i silno sjedenje dok je u zrakoplovu, a leti najmanje dva puta tjedno.

- Volim vježbati s trenerom jer mislim da su oni poput poluterapeuta. Na kraju dobiješ toliko toga, i terapiju i trening - kaže.

Voli vježbati i u društvu zaručnika, profesionalnog košarkaša Kevina Lovea, a s njim najčešće vozi bicikl, planinari, odlazi u teretanu... Također, obožava trčati sa svojim psom.

'Njegujem kožu visokokvalitetnim proizvodima'

Iako sve njezine navike vezane za hranu, vodu i tjelesnu aktivnost doprinose blistavom tenu, Kate pomno bira proizvode koje koristi za njegu.

- Tražim dobre, čiste formule koje djeluju. Imam vječito suhu kožu pa biram kremaste i hidratantne formule. Ako mogu u svako doba staviti na kožu bilo koje ulje ili hidratantnu kremu koja je prirodna, rado ću to učiniti - dodala je i ponovno napomenula važnost pijenja vode za blistavu i zdravu kožu, prenosi mindbodygreen.com.